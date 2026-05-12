Trump-Hszi-találkozó – Komoly meló lesz tető alá hozni egy jelentős gazdasági megállapodást

A kínai–amerikai kapcsolatok régóta figyelemmel kísérői könyörgőre fogták: száműzzük a „nagy alku” („grand bargain” kifejezést a szótárból. Egy darabig a naiv optimisták és a befektetők abban a hitben éltek, hogy Donald Trump és Hszi Csin-ping képes lehet felülemelkedni országaik rivalizálásán, és valamilyen nagy – sőt korszakos – megállapodást kötni egymással. Lelki szemeik előtt megjelent egy átfogó csomag képe, amely a kiegyensúlyozott kereskedelmet, a kínai piac valódi megnyitását és az amerikai katonai visszavonulást ötvözi Kelet-Ázsiában. A két vezető május 14-15-i pekingi találkozója azonban ennél jóval szerényebb eredmény szül majd. Ha minden jól megy, meghosszabbítják a két ország feszültségekkel teli kereskedelmi fegyverszünetét – és nagyjából ennyi.

Trump pekingi látogatása már önmagában is felér egy apró győzelemmel. Az eredetileg április elejére tervezett Trump-Hszi csúcstalálkozót az iráni háború miatt elhalasztották.

A Fehér Ház és Hszi Csin-ping stábja azonban eltökélték, hogy a találkozót összehozzák, nem utolsósorban azért, mert ez lenne a két vezető idénre tervezett négy tárgyalásából az első. Egy ilyen szoros ütemterv nem bírna el további késedelmet.

A találkozó szinte minden érintettje azt hangsúlyozza, hogy legalább megindulnak a tárgyalások. ne felejtsük el, hogy egy évvel ezelőtt még egy gigantikus kereskedelmi háború küszöbén álltak.