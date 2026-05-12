  • Megjelenítés
Váratlanul leállt a szomszédos atomerőmű: komoly figyelmeztetés érkezett Magyarországnak
Gazdaság

Váratlanul leállt a szomszédos atomerőmű: komoly figyelmeztetés érkezett Magyarországnak

Portfolio
A romániai cernavodăi atomerőmű mindkét blokkjának egyidejű kiesése miatt Magyarország déli szomszédja elveszítette alaperőművi kapacitásának jelentős részét - írta meg a Montel. Ez komoly terhelést jelent a villamosenergia-rendszer számára, és meredek áremelkedéshez vezetett az azonnali (spot) piacon. Az eset jól mutatja, hogy milyen kihívások várnak hazánkra is, amennyiben a Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbítása nem történik meg.
AI in Energy 2026
Ha érdekel az áramhálózatok jövője, akkor ott a helyed a legújabb konferenciánkon:
Információ és jelentkezés

A román atomerőmű 650 megawattos 2-es blokkját múlt hétfőn egy meghibásodott transzformátor miatt kellett leállítani. Az ENTSO-E adatai szerint a kényszerszünet június 1-jéig tart. Ez a váratlan leállás egybeesett az ugyancsak 650 megawattos 1-es blokk tervezett karbantartásával, amely május 10-én kezdődött és egészen július 7-ig tart.

Összességében így 1,3 gigawattnyi stabil termelőkapacitás hiányzik a román hálózatból, ami elemzői becslések szerint

az ország áramtermelésének 15-20 százalékát ejtette ki.

A reggeli órákban a villamosenergia-import elérte az 1900 megawattot, míg a másnapi (day-ahead) árampiac árai egy hét alatt mintegy 10 százalékkal emelkedtek. Az esti órákra vonatkozó áramár 250 euró/megawattórára ugrott. A kiegyenlítő energia ára a hajnali órákban 729 euró/megawattórát, majd reggel 9-kor már közel 1000 euró/megawattórát ért el.

Még több Gazdaság

Megszólal Ruff Bálint, jönnek a részletek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalról is

Megindult az átfogó akció: különleges fegyverrel csapnak le a vérszívókra Magyarországon

Zajlik Kármán András meghallgatása - Egy fontos név már ismert az új Pénzügyminisztérium csapatából

Mihnea Cătuți, a bukaresti Energy Policy Group ügyvezető igazgatója szerint

a helyzet már a rendszer határait feszegeti.

A megnövekedett import és a rendelkezésre álló vízerőművi kapacitás azonban eddig kompenzálni tudta a kiesést. A szakember hozzátette: a viszonylag alacsony kereslet miatt a rendszer egésze nincs veszélyben, a magasabb azonnali piaci árak azonban elkerülhetetlenek.

Más elemzők azonban óvatosabban fogalmaznak. Georgios Merachtsakis, a Montel Analytics energiapiaci szakértője arra figyelmeztetett, hogy Románia alacsony tartalékkapacitása és a rendszer hálózati zavarokra való nagyfokú érzékenysége "veszélyes területre" sodorta az országot. Nappal a napelemes termelés révén Románia még exportálni is képes, a valódi kihívás azonban napnyugta után kezdődik. Ilyenkor a szélenergia részben átveszi a szerepet, de a drága gáz- és lignittüzelésű erőművek bekapcsolása sem elegendő a hiány teljes pótlására.

Magyarország közelről figyel

A romániai atomerőművi kiesés Magyarország számára is erős figyelmeztetés. A hazai áramellátás egyik legfontosabb alappillére továbbra is a Paksi Atomerőmű, miközben a régóta húzódó Paks II. projekt körül továbbra is rengeteg a kérdőjel.

Kapcsolódó cikkünk

Az Orbán-kormány öröksége: csapdákkal teli útvesztőbe lép a Tisza Párt az energetika területén

A bizonytalanságot nemcsak a költségek és a csúszások növelik, hanem az orosz technológiához, finanszírozáshoz és fűtőanyag-ellátáshoz való kötöttség is. Bár a Paksi Atomerőmű esetében a fűtőelemek diverzifikációja már megkezdődött, a Paks II. projekt egészét továbbra is súlyos jogipénzügyi és geopolitikai kockázatok övezik. Egy esetleges teljes felülvizsgálat vagy irányváltás komoly szerződéses vitákat, kötbérkockázatot és új finanszírozási kérdéseket nyithatna meg.

Közben a jelenlegi paksi blokkok jövője sem magától értetődő. Bár napirenden van az üzemidő további meghosszabbítása, a folyamatnak komoly műszaki korlátai lehetnek. Az sem zárható ki, hogy a hosszabbítás nem minden blokkra lesz alkalmazható, vagy az eredetileg 500 megawattos reaktorokat csak csökkentett teljesítményen lehet majd működtetni. Ez pedig akár jelentős hazai termelőkapacitás-kiesést is okozhatna.

KÖVESS MINKET

Ez azért különösen érzékeny kérdés, mert a magyar villamosenergia-rendszer hosszú távú tervei továbbra is erősen számolnak Pakssal. A frissített Nemzeti Energia- és Klímaterv a nukleáris termelést a következő évtizedek egyik meghatározó pilléreként kezeli. Ha azonban az új paksi blokkok nem épülnek meg időben, miközben a régi blokkok teljes értékű üzemben tartása is bizonytalanná válik,

Magyarország áramellátása jóval sérülékenyebb lehet, és az importfüggőség ismét a 2010-es évek magas szintjei közelébe emelkedhet.

Kapcsolódó cikkünk

Sorsdöntő évek előtt a magyar áramellátás: Paks II. nélkül újra elszállhat az importarány

A romániai példa éppen azt mutatja meg, hogy egy nagy nukleáris kapacitás kiesése nem pusztán technikai probléma, hanem gyorsan rendszerszintű ellátásbiztonsági kérdéssé válhat. Magyarország esetében ezért Paks II. sorsa nemcsak pénzügyi, jogi vagy geopolitikai ügy, hanem az egyik legfontosabb energiabiztonsági döntés is a következő évtizedre nézve.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lengyelország azonnali magyarázatot követel Magyarországtól - Nem értik, ez hogy történhetett meg
Megszólal Ruff Bálint, jönnek a részletek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalról is
Egy korszak vége: 2008 óta először nem Görögország lesz az EU legeladósodottabb országa
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility