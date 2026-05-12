  • Megjelenítés
Visszajön a kata, megváltozik a vállalati különadók rendszere is - Nagy bejelentést tett Kármán András
Gazdaság

Visszajön a kata, megváltozik a vállalati különadók rendszere is - Nagy bejelentést tett Kármán András

Portfolio
Több adóátalakításra is készül a Tisza-kormány - jelentette be Kármán András ma a parlamenti meghallgatásán. Ennek keretében visszaállítják a kata intézményét, és fokozatosan kivezetik a különadókat. A cél egy egyszerűbb, igazságosabb és átláthatóbb adórendszer megteremtése, valamint a köz- és magánvagyonok eddigi összefonódásának felszámolása.

A tervek szerint újra elérhetővé válik majd a kisadózó vállalkozások tételes adója (kata). A hazai vállalkozóknak ugyanis elengedhetetlen szükségük van egy kiszámítható és könnyen adminisztrálható adózási formára - indokolta parlamenti meghallgatásán az intézkedést Kármán András, pénzügyminiszter-jelölt.

A jelenlegi, piactorzító hatású különadók rendszere a jövőben szintén átalakul

- mondta el a Tisza gazdasági szakembere.

Ezeknek az adónemeknek az azonnali kivezetése nem lenne reális lépés, de a kormányzat célja a súlyuk fokozatos csökkentése

Még több Gazdaság

Váratlanul leállt a szomszédos atomerőmű: komoly figyelmeztetés érkezett Magyarországnak

Zajlik Kármán András meghallgatása - Egy fontos név már ismert az új Pénzügyminisztérium csapatából

Május 20-ig lehet rendelkezni az 1%-ról: alapítványokat ajánl a Portfolio

- jelentette ki Kármán András. Ezzel a folyamattal hosszú távon egy kiegyensúlyozott, átlátható és stabil adórendszer jöhet létre.

A reformok részeként az új kabinet teljes körűen felülvizsgálja a társasági adókedvezmények rendszerét is, valamint eltörlik a bizalmi vagyonkezeléshez (BVK) kapcsolódó adóelőnyöket. Ezzel határozottan véget vetnek a köz- és magánvagyonok átláthatatlan keveredésének.

Kármán András parlamenti bizottsági meghallgatása itt követhető:

Kapcsolódó cikkünk

Zajlik Kármán András meghallgatása - Egy fontos név már ismert az új Pénzügyminisztérium csapatából

A Tisza-kormány megalakulásáról szóló híreket pedig itt gyűjtöttük össze:

Kapcsolódó cikkünk

Kormányalakítás 2026: fontos üzeneteket küldenek a Magyar-kormány miniszterei

Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lengyelország azonnali magyarázatot követel Magyarországtól - Nem értik, ez hogy történhetett meg
Hatalmas botrány van kibontakozóban Magyarországon: orosz titkosszolgálati szál is meghúzódhat a háttérben
Egy korszak vége: 2008 óta először nem Görögország lesz az EU legeladósodottabb országa
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility