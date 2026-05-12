Visszajön a kata, megváltozik a vállalati különadók rendszere is - Nagy bejelentést tett Kármán András

A tervek szerint újra elérhetővé válik majd a kisadózó vállalkozások tételes adója (kata). A hazai vállalkozóknak ugyanis elengedhetetlen szükségük van egy kiszámítható és könnyen adminisztrálható adózási formára - indokolta parlamenti meghallgatásán az intézkedést Kármán András, pénzügyminiszter-jelölt.
A jelenlegi, piactorzító hatású különadók rendszere a jövőben szintén átalakul
- mondta el a Tisza gazdasági szakembere.
Ezeknek az adónemeknek az azonnali kivezetése nem lenne reális lépés, de a kormányzat célja a súlyuk fokozatos csökkentése
- jelentette ki Kármán András. Ezzel a folyamattal hosszú távon egy kiegyensúlyozott, átlátható és stabil adórendszer jöhet létre.
A reformok részeként az új kabinet teljes körűen felülvizsgálja a társasági adókedvezmények rendszerét is, valamint eltörlik a bizalmi vagyonkezeléshez (BVK) kapcsolódó adóelőnyöket. Ezzel határozottan véget vetnek a köz- és magánvagyonok átláthatatlan keveredésének.
