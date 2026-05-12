  • Megjelenítés
Zajlik Kármán András meghallgatása - Egy fontos név már ismert az új Pénzügyminisztérium csapatából
Gazdaság

Zajlik Kármán András meghallgatása - Egy fontos név már ismert az új Pénzügyminisztérium csapatából

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Kármán András pénzügyminiszter-jelölt meghallgatása 10 órakor kezdődik a parlamentben. Az új kormány előtt álló legnagyobb és legsürgetőbb feladat az idei költségvetés újraszabása, a jövő évi költségvetés előkészítése és egy hiteles középtávú fiskális pálya felvázolása. Ezért is övezi kiemelt figyelem a mai eseményt, nemcsak a gazdasági szereplők részéről, hanem a befektetők és hitelminősítők részéről is. Várhatóan fontos üzeneteket kaphatunk az euró bevezetéséről, az EU-források jövőjéről, a különadókkal kapcsolatos tervekről, és az állam finanszírozásának lehetséges megoldásairól.

A meghallgatásról a helyszínről élőben tudósítunk.
Megosztás

Költségvetési kiszámíthatóság

Tavaly 46 alkalommal módosította a költségvetést a kormány, átlagosan 8 naponta írta át az előző kormány a számokat - ismertette a miniszterjelölt. 2200 milliárd forintról rendelkezett tavaly a kormány egyedi kormánydöntésekkel, felülírva a parlamenti jogköröket - folytatta, hogy miért volt kiszámíthatatlan a fiskális politika. Idén ez még súlyosabb volt.

Még a költségvetés kezdete előtt emelkedett az idei hiánycél - idézte fel.

Az előző kormány nem átlátható módon költötte az adófizetők pénzét

- állapította meg. A rendeleti kormányzással a Fidesz-kormány rendszeresen visszaélt, ez súlyos demokratikus deficitet jelent a költségvetési politika gyakorlatában.

A befektetői kockázatot is befolyásolta ezt, emiatt voltak magasabban a kötvényhozamok idehaza - ismertette.

Alapvető célunk a kiszámíthatóság növelése, 4 éves pályában gondolkodunk, amiben a fő prioritások nem változnak

- húzta alá.

Megosztás

Új gazdasági modell

Beszédében ismertette a gazdaság aktuális helyzetét, a régiós országoktól való leszakadását. Az előző kormány mennyiségi szemléletű gazdaságpolitikára épült, egyre több dolgozó és nemzetközi tőkére épülő gyárakat vont be. Ez összeszerelő-üzem modell. Kétségtelen, hogy kezdetben ennek voltak előnyei. Amíg magas volt a munkanélküliség, és alacsony béreken lehetett sok embert bevonni a munkaerőpiacra - emlékeztetett.

A termelékenység javulása azonban minimális volt - húzta alá. Az eddig követett növekedési modell legnagyobb hátulütője ez - emelte ki. Ezért gondolta éveken át tévesen az MNB, hogy a forint folyamatos leértékelése megoldást jelent, mert ezzel alacsonyan tartották a magyar béreket euróban kifejezve.

Emiatt leszakadtak a magyar bérek és folyamatosan magasabb volt az infláció, mint a környező országokban - ismertette. Majd felidézte, hogy a magyar dolgozók elfogytak, és Ázsiából pótolta a kormány a munkaerőt.

Új modell pillérei:

  • termelékenység növelése
  • magasabb hozzáadott érték
  • képzettebb munkaerő
  • tudásalapú, innovatív gazdaság
  • kkv-kra építve

Az állam a mostaninál többet fektessen be az emberekbe, többet költsön a humánerőforrásba: oktatás, képzés, egészségügy. Ezek nélkül nincs felzárkózás - emelte ki. Ezeknek a kedvező hatása csak évek alatt jelentkezik - mondta.

Addig is szükség van a kiszámítható gazdasági környezet megteremtésére.

Rövid távon ez segít a gazdasági növekedésen - vélekedett Kármán András, aki szerint a vállalkozásoknak a legnagyobb kockázat, hogy nem tudták, milyen szabályok hogyan változnak.

Több intézkedés torzította a piacok működését, aláásta ez a tisztességes versenyt, extrém méretű emiatt a bizonytalanság. Ez magasabb kamatokban, alacsonyabb beruházási aktivitásban és lassabb gazdasági növekedésben jelenik meg.

Kiszámítható üzleti klíma elemei Kármán András szerint:

  • jogbiztonság, a törvények és szabályok mindenkire ugyanúgy vonatkoznak
  • kiszámítható adópolitika, visszamenőleges adószabályozások tiltása
  • elegendő felkészülési idő a szabályok változására.
  • korrupció visszaszorítása, a közbeszerzések megtisztítása. A tényleges munkát az alvállalkozók végzik el, a nyereséget az eddigi kormányközeli cégek fölözték le.
Megosztás

Tiszta profilú Pénzügyminisztérium

Kettéválasztják a pénzügyi és gazdaságfejlesztési feladatokat, a PM feladata a felelős gazdálkodás és a költségvetési stabilitás fenntartása.

A szétválasztás nem jelenti az egységes gazdaságpolitikai megközelítés hiányát. Csupán világosabb felelősségi viszonyokat jelent - húzta alá.

A növekedés újraindítása kulcskérdés, növekedés nélkül nem lehet fenntartható a költségvetési stabilitás - vélekedett a miniszter.

Magyarország gazdaságpolitikájának nem egyszerűen korrekcióra, hanem irányváltásra van szükség. Ennek alapja a termelékenység bővülésére alapozó modell, kiszámítható környezet és hiteles, fenntartható költségvetési pálya, ami lehetővé teszi az euró bevezetését.

Megosztás

Kezdődik a miniszteri expozé

Kármán András bemutatta Barabás Gyulát a beszéde elején. A múltban voltak kollégák, még az MNB-ben. Azt követően az OTP teljes eszköz-forrás menedzsmentjéért felelt ügyvezető igazgatóként korábban az OTP-nél - részletezte.

Az államháztartásért felelős államtitkári poszt várományosa Barabás Gyula

- mondta a miniszterjelölt, majd rátért saját bemutatására. Államtitkár volt 2010-ben, és akkoriban elnöke volt az ÁKK igazgatóságának - idézte fel. EBRD igazgatóságában képviselte a régiós országokat 2011 és 2014 között - folytatta a miniszterjelölt. Ezt követően 10 évet töltött el a hazai bankszektorban.

A verseny alapúgazdaság ismerete, és a nemzetközi intézményrendszerben szerzett tapasztalatok formálták szemléletemet - mutatta be magát.

Megosztás

Barabás Gyula várhatóan államtitkár lesz

Ugyanis ő ül Kármán András miniszterjelölt mellett a mai meghallgatáson a Széll Kálmán teremben.

Barabás Gyula közgazdász pályáját a Magyar Nemzeti Bankban alapozta meg, ahol a monetáris folyamatok és a pénzügyi piacok elemzésével foglalkozott, majd idővel vezetői felelősséget is kapott: az MNB-ben a pénzügyi elemzések területének irányításáig jutott. Jegybanki munkája során a monetáris politikához és a likviditásmenedzsmenthez kapcsolódó, módszertani igényű szakmai anyagokban is szerzőként jelent meg, ami jól mutatja, hogy a gyakorlati döntés-előkészítés és az elemzői háttérmunka egyaránt meghatározó volt a karrierjében. 2007. április 10-én a versenyszférában folytatta: az OTP Bankhoz szerződött, ahol eszköz–forrás menedzsmentért felelős ügyvezető igazgatóként dolgozott, vagyis a banki mérleg, a likviditás és a finanszírozási szerkezet stratégiai szintű alakításáért felelt. Ezzel a jegybanki nézőpontot a nagybanki működés gyakorlati oldalával kapcsolta össze, és pályájának fő íve a monetáris- és pénzpiaci elemzéstől a banki treasury/ALM jellegű, döntéshozatali felelősséggel járó szerepkörök felé tevődött.

tisza frakció

Korábbi életrajzából kiderült: költségvetési és foglalkoztatás-politikai szakértőként részt vett a CEMI (Central European Management Intelligence) által 2006 májusában publikált „Makro egyensúly és növekedés” című tanulmány elkészítésében. A tanulmányban a fiatal szakértőkből álló csapat a magyar helyzet átfogó helyzetértékeléséből és a nemzetközi tapasztalatokból kiindulva egy az egyensúlyt és növekedést egyaránt szem előtt tartó költségvetési kiigazítási programra tett javaslatot. Külső szakértőként több IMF-es misszióban vett részt. (Ukrajna 2004, 2006 Libanon 2005, Szerbia 2005, 2006).

Megosztás

Jön Kármán András meghallgatása - Mire készül a Magyar-kormány a költségvetéssel?

Kármán András meghallgatását várhatóan a költségvetés ügye miatt fogja a legnagyobb figyelem övezni. Szombaton a Portfolio érdeklődésére a miniszterjelölt megerősítette, hogy 2026-ban pótköltségvetés benyújtására készülnek.

Érdekes lesz látni, hogy az idei évben mekkora lesz az új hivatalos költségvetési hiánycél. Ezzel kapcsolatban legutóbb Magyar Péter nyilatkozott úgy, hogy az 5% helyett már 6,8%-os GDP-arányos deficit van benne az idei büdzsében. Ennek kapcsán az a legfontosabb kérdés, hogy ez a 7% körüli hiány hivatalossá válik-e a következő napokban, valamint hogy a Tisza-kormány új vállalásai hogyan és milyen időzítéssel férnek bele a büdzsé keretei közé.

Nagyon fontos üzeneteket megfogalmazhat a miniszterjelölt a különböző, különadókkal terhelt szektorok számára. Kapitány István gazdasági miniszter hétfőn már tett erre konkrét utalásokat. Emellett

a befektetők és a hitelminősítők arra fognak figyelni,

hogy hogyan változik az idei deficit, hogyan finanszírozza meg azt az új kormány, ha szükséges a többletforrás bevonása (devizakötvény, lakossági állampapír, uniós pénzek stb).

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Lengyelország azonnali magyarázatot követel Magyarországtól - Nem értik, ez hogy történhetett meg
Katlan alakul ki Limannál, nagy erőkkel támadnak az oroszok Kosztyantynivkánál - Híreink az ukrán frontról kedden
Egy korszak vége: 2008 óta először nem Görögország lesz az EU legeladósodottabb országa
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility