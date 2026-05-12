Zajlik Kármán András meghallgatása - Egy fontos név már ismert az új Pénzügyminisztérium csapatából

A meghallgatásról a helyszínről élőben tudósítunk.
Költségvetési kiszámíthatóság
Tavaly 46 alkalommal módosította a költségvetést a kormány, átlagosan 8 naponta írta át az előző kormány a számokat - ismertette a miniszterjelölt. 2200 milliárd forintról rendelkezett tavaly a kormány egyedi kormánydöntésekkel, felülírva a parlamenti jogköröket - folytatta, hogy miért volt kiszámíthatatlan a fiskális politika. Idén ez még súlyosabb volt.
Még a költségvetés kezdete előtt emelkedett az idei hiánycél - idézte fel.
Az előző kormány nem átlátható módon költötte az adófizetők pénzét
- állapította meg. A rendeleti kormányzással a Fidesz-kormány rendszeresen visszaélt, ez súlyos demokratikus deficitet jelent a költségvetési politika gyakorlatában.
A befektetői kockázatot is befolyásolta ezt, emiatt voltak magasabban a kötvényhozamok idehaza - ismertette.
Alapvető célunk a kiszámíthatóság növelése, 4 éves pályában gondolkodunk, amiben a fő prioritások nem változnak
- húzta alá.
Új gazdasági modell
Beszédében ismertette a gazdaság aktuális helyzetét, a régiós országoktól való leszakadását. Az előző kormány mennyiségi szemléletű gazdaságpolitikára épült, egyre több dolgozó és nemzetközi tőkére épülő gyárakat vont be. Ez összeszerelő-üzem modell. Kétségtelen, hogy kezdetben ennek voltak előnyei. Amíg magas volt a munkanélküliség, és alacsony béreken lehetett sok embert bevonni a munkaerőpiacra - emlékeztetett.
A termelékenység javulása azonban minimális volt - húzta alá. Az eddig követett növekedési modell legnagyobb hátulütője ez - emelte ki. Ezért gondolta éveken át tévesen az MNB, hogy a forint folyamatos leértékelése megoldást jelent, mert ezzel alacsonyan tartották a magyar béreket euróban kifejezve.
Emiatt leszakadtak a magyar bérek és folyamatosan magasabb volt az infláció, mint a környező országokban - ismertette. Majd felidézte, hogy a magyar dolgozók elfogytak, és Ázsiából pótolta a kormány a munkaerőt.
Új modell pillérei:
- termelékenység növelése
- magasabb hozzáadott érték
- képzettebb munkaerő
- tudásalapú, innovatív gazdaság
- kkv-kra építve
Az állam a mostaninál többet fektessen be az emberekbe, többet költsön a humánerőforrásba: oktatás, képzés, egészségügy. Ezek nélkül nincs felzárkózás - emelte ki. Ezeknek a kedvező hatása csak évek alatt jelentkezik - mondta.
Addig is szükség van a kiszámítható gazdasági környezet megteremtésére.
Rövid távon ez segít a gazdasági növekedésen - vélekedett Kármán András, aki szerint a vállalkozásoknak a legnagyobb kockázat, hogy nem tudták, milyen szabályok hogyan változnak.
Több intézkedés torzította a piacok működését, aláásta ez a tisztességes versenyt, extrém méretű emiatt a bizonytalanság. Ez magasabb kamatokban, alacsonyabb beruházási aktivitásban és lassabb gazdasági növekedésben jelenik meg.
Kiszámítható üzleti klíma elemei Kármán András szerint:
- jogbiztonság, a törvények és szabályok mindenkire ugyanúgy vonatkoznak
- kiszámítható adópolitika, visszamenőleges adószabályozások tiltása
- elegendő felkészülési idő a szabályok változására.
- korrupció visszaszorítása, a közbeszerzések megtisztítása. A tényleges munkát az alvállalkozók végzik el, a nyereséget az eddigi kormányközeli cégek fölözték le.
Tiszta profilú Pénzügyminisztérium
Kettéválasztják a pénzügyi és gazdaságfejlesztési feladatokat, a PM feladata a felelős gazdálkodás és a költségvetési stabilitás fenntartása.
A szétválasztás nem jelenti az egységes gazdaságpolitikai megközelítés hiányát. Csupán világosabb felelősségi viszonyokat jelent - húzta alá.
A növekedés újraindítása kulcskérdés, növekedés nélkül nem lehet fenntartható a költségvetési stabilitás - vélekedett a miniszter.
Magyarország gazdaságpolitikájának nem egyszerűen korrekcióra, hanem irányváltásra van szükség. Ennek alapja a termelékenység bővülésére alapozó modell, kiszámítható környezet és hiteles, fenntartható költségvetési pálya, ami lehetővé teszi az euró bevezetését.
Kezdődik a miniszteri expozé
Kármán András bemutatta Barabás Gyulát a beszéde elején. A múltban voltak kollégák, még az MNB-ben. Azt követően az OTP teljes eszköz-forrás menedzsmentjéért felelt ügyvezető igazgatóként korábban az OTP-nél - részletezte.
Az államháztartásért felelős államtitkári poszt várományosa Barabás Gyula
- mondta a miniszterjelölt, majd rátért saját bemutatására. Államtitkár volt 2010-ben, és akkoriban elnöke volt az ÁKK igazgatóságának - idézte fel. EBRD igazgatóságában képviselte a régiós országokat 2011 és 2014 között - folytatta a miniszterjelölt. Ezt követően 10 évet töltött el a hazai bankszektorban.
A verseny alapúgazdaság ismerete, és a nemzetközi intézményrendszerben szerzett tapasztalatok formálták szemléletemet - mutatta be magát.
Barabás Gyula várhatóan államtitkár lesz
Ugyanis ő ül Kármán András miniszterjelölt mellett a mai meghallgatáson a Széll Kálmán teremben.
Barabás Gyula közgazdász pályáját a Magyar Nemzeti Bankban alapozta meg, ahol a monetáris folyamatok és a pénzügyi piacok elemzésével foglalkozott, majd idővel vezetői felelősséget is kapott: az MNB-ben a pénzügyi elemzések területének irányításáig jutott. Jegybanki munkája során a monetáris politikához és a likviditásmenedzsmenthez kapcsolódó, módszertani igényű szakmai anyagokban is szerzőként jelent meg, ami jól mutatja, hogy a gyakorlati döntés-előkészítés és az elemzői háttérmunka egyaránt meghatározó volt a karrierjében. 2007. április 10-én a versenyszférában folytatta: az OTP Bankhoz szerződött, ahol eszköz–forrás menedzsmentért felelős ügyvezető igazgatóként dolgozott, vagyis a banki mérleg, a likviditás és a finanszírozási szerkezet stratégiai szintű alakításáért felelt. Ezzel a jegybanki nézőpontot a nagybanki működés gyakorlati oldalával kapcsolta össze, és pályájának fő íve a monetáris- és pénzpiaci elemzéstől a banki treasury/ALM jellegű, döntéshozatali felelősséggel járó szerepkörök felé tevődött.
Korábbi életrajzából kiderült: költségvetési és foglalkoztatás-politikai szakértőként részt vett a CEMI (Central European Management Intelligence) által 2006 májusában publikált „Makro egyensúly és növekedés” című tanulmány elkészítésében. A tanulmányban a fiatal szakértőkből álló csapat a magyar helyzet átfogó helyzetértékeléséből és a nemzetközi tapasztalatokból kiindulva egy az egyensúlyt és növekedést egyaránt szem előtt tartó költségvetési kiigazítási programra tett javaslatot. Külső szakértőként több IMF-es misszióban vett részt. (Ukrajna 2004, 2006 Libanon 2005, Szerbia 2005, 2006).
Jön Kármán András meghallgatása - Mire készül a Magyar-kormány a költségvetéssel?
Kármán András meghallgatását várhatóan a költségvetés ügye miatt fogja a legnagyobb figyelem övezni. Szombaton a Portfolio érdeklődésére a miniszterjelölt megerősítette, hogy 2026-ban pótköltségvetés benyújtására készülnek.
Érdekes lesz látni, hogy az idei évben mekkora lesz az új hivatalos költségvetési hiánycél. Ezzel kapcsolatban legutóbb Magyar Péter nyilatkozott úgy, hogy az 5% helyett már 6,8%-os GDP-arányos deficit van benne az idei büdzsében. Ennek kapcsán az a legfontosabb kérdés, hogy ez a 7% körüli hiány hivatalossá válik-e a következő napokban, valamint hogy a Tisza-kormány új vállalásai hogyan és milyen időzítéssel férnek bele a büdzsé keretei közé.
Nagyon fontos üzeneteket megfogalmazhat a miniszterjelölt a különböző, különadókkal terhelt szektorok számára. Kapitány István gazdasági miniszter hétfőn már tett erre konkrét utalásokat. Emellett
a befektetők és a hitelminősítők arra fognak figyelni,
hogy hogyan változik az idei deficit, hogyan finanszírozza meg azt az új kormány, ha szükséges a többletforrás bevonása (devizakötvény, lakossági állampapír, uniós pénzek stb).
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
Tragikus terrortámadást előztek meg az európai metropoliszban: kiderült, mit tervezhetett a dzsihadista támadó
Még időben őrizetbe vették.
Nagy a nyomás a japán jegybankon, küszöbön állhat a kamatemelés
Az amerikai pénzügyminiszter is emellett foglalhatott állást tokiói tárgyalásán.
Tőzsdei összeomlásra figyelmeztet a 2008-as válságot megjósoló sztárbefektető
Túlértékeltnek tartja a technológiai szektort.
Lassan biztos, lefőtt a kávé a Downing Streeten: a szakadék szélén küzd a túlélésért az európai hatalom vezetője
Úgy tűnik, tényleg itt a vége.
Hatalmas botrány van kibontakozóban Magyarországon: orosz titkosszolgálati szál is meghúzódhat a háttérben
Tovább dagad a gázpiaci áfacsalási botrány.
Durva zavarokra figyelmeztettek a pénzügyi rendszerben a legújabb AI-modellek miatt
Nem túl nyugodt a Bank of England.
Nőtt a KBC nyeresége, de a magyar különadó-változások nélkül még jobban nőtt volna
Emelkedtek a geopolitikai bizonytalanságokra képzett tartalékok is.
Rendőrök kísérték az ügyészségre az őrizetbe vett volt országgyűlési képviselőt
Videón mutatjuk a politikus őrizetbe vételét.
Public CbC: Transzparencia vagy adminisztratív csapda?
Az adózási transzparencia szintet lépett egy új adatszolgáltatási formával. A multinacionális vállalatcsoportok számára a Public Country-by-Country Reporting (Public CbC) bevezetése nem csupán
Élőben az Akváriumból - HOLD After Hours Majális
Idén is élő After Hourst tartottunk, Zsolt és Balázs - kiegészülve Lacival és Danival - élőben nevettek, bosszankodtak, rendszerváltottak és világmegfejtettek az Akvárium nagyszínpadán. Ké
Személyi kölcsön vagy szabad felhasználású jelzáloghitel? Melyik az okosabb választás?
Mind a két hitelterméknél a kapott összeget szabadon fel lehet használni. Azonban nagyok a különbségek a maximális hitelösszeg, futamidő és feltétek területén. Felmerül a kérdés, hogy a
Veszélyben az európai repjegyárak - HOLD Minutes
Egyre kevesebb repülőgép-üzemanyag érkezik a Közel-Keletről, áprilisban nem érkezett szállítmány a Hormuzi-szoroson át. Emiatt a légitársaságok vagy tömegesen törölnek járatokat, vagy m
Van még értelme annak a típusú demokráciának, amit eddig ismertünk?
Az utópia receptje: ezer gerinces és képzett ember. Kicsit sajnálom, hogy csak most találtam megoldást, az AI hamarosan úgyis átveszi ezt az egész kuplerájt. Enerigabiztonság,... The post Van m
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors
Ingyen pénz a magyar választáson - Látványos félreárazások az előrejelzési piacokon
A magyar választás nemcsak a politikában hozott meglepetéseket, hanem a fogadási piacokon is: a Polymarketen milliók cseréltek gazdát, miközben a piac látványosan félreárazott alapvető kimene
Okos gyárakkal az energiamegtakarítás is könnyebben megy
A technológia és az automatizáció a feldolgozóipart is jelentősen átalakítja: egyre több gyárban dolgoznak részben vagy teljesen robotok az emberek helyett vagy mellett
A lengyeleket már megelőztük. Felkészül: Csehország
Váratlan fejlemény a kötvénypiacon.
Meddig mehet az infláció?
Az év második felében gyorsulhat az áremelkedés üteme.
Üresen kong a kassza a Fidesz után – Mit tehet a Tisza?
Óriási a deficit.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?