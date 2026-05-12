Zajlik Kármán András meghallgatása - Egy fontos név már ismert az új Pénzügyminisztérium csapatából

Tavaly 46 alkalommal módosította a költségvetést a kormány, átlagosan 8 naponta írta át az előző kormány a számokat - ismertette a miniszterjelölt. 2200 milliárd forintról rendelkezett tavaly a kormány egyedi kormánydöntésekkel, felülírva a parlamenti jogköröket - folytatta, hogy miért volt kiszámíthatatlan a fiskális politika. Idén ez még súlyosabb volt.

Még a költségvetés kezdete előtt emelkedett az idei hiánycél - idézte fel.

Az előző kormány nem átlátható módon költötte az adófizetők pénzét

- állapította meg. A rendeleti kormányzással a Fidesz-kormány rendszeresen visszaélt, ez súlyos demokratikus deficitet jelent a költségvetési politika gyakorlatában.

A befektetői kockázatot is befolyásolta ezt, emiatt voltak magasabban a kötvényhozamok idehaza - ismertette.

Alapvető célunk a kiszámíthatóság növelése, 4 éves pályában gondolkodunk, amiben a fő prioritások nem változnak

- húzta alá.