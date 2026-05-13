A Magyar-kormány első ülésén már jelen voltak égető kérdések

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban rendezett kormányülés közepette tartotta meg első hivatalos kormányfői sajtótájékoztatóját Magyar Péter miniszterelnök. A tájékoztatás szerint fontos gazdasági, költségvetési, pénzügyi témák előkerültek az új kormány első napján. Az ezekkel kapcsolatos döntéseket és bejelentéseket foglaljuk össze.

A kormányülésről érkező hírek alapján jól látható, hogy már most azonnali döntésekre volt szükség az új kormánytól is, így például az üzemanyagok piacának esetében, vagy az aszályhelyzet miatt. Előbbi esetében egy átmeneti rendelkezéssel oldják meg a feszültebb ellátási helyzetet.

Emellett konkrétumok is elhangzottak azzal kapcsolatban, hogy mekkora összegre számít az új kormány az Európai Uniótól és pontosan melyek a vitás pontok a Bizottsággal folytatott tárgyalásokon.

Üzemanyagellátás

„Meghallgatta a kormány Hernádi Zsoltot, a Mol elnök-vezérigazgatóját. Határozottan azt mondta, hogy hazánk üzemanyag-ellátása zavartalan, a nyersolajellátás zavartalan, a stratégiai készletek közel 80 napra elegendő szinten állnak.

A védett áron továbbra is biztosított az ellátás az összes magyarországi benzinkút-üzemeltető számára. Az új kormány vállalja, hogy a jogszabályi kereteket biztosítja ahhoz, hogy a védett áras ellátás folyamatos legyen.

A világpiaci árak jelentős emelkedése ellenére a szomszédos országok átlagárához képest jelenleg a magyar védett üzemanyagár valamennyivel alacsonyabban áll, és terveink szerint alacsonyabban is fog állni - mondta Magyar Péter. A 480 forintos benzinár-ígéretet a brent nyersolaj világpiaci árának alakulására hivatkozva hárította el.

A kis benzinkutak ellátásával kapcsolatos félelmekre reagálva kifejtette:

felszabadításra kerülnek újabb tartalékok. Ezt a gazdasági miniszter egyik rendelete fogja lehetővé tenni.

Emlékeim szerint hétfőn. Majd hozzátette: de addig sem lesz semmilyen ellátási biztonsági kockázat. Volt egy kis információs félreértés a kis kutakkal, de mostanra ezt már sikerült rendezni.

Uniós források hazahozatala

"Jövő héten ideérkezik az Európai Bizottság magas szintű delegációja, és tervek szerint 5 napig itt fognak tartózkodni. A cél, hogy a május 25-i héten Brüsszelbe utazva egy politikai megállapodást tudjak kötni Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról" - jelentette be a miniszterelnök.

Azt is megemlítette, hogy ennek jelentős része vissza nem térítendő támogatás, emellett van több mint 3 milliárd euró, amely kedvezményes hitel.

Elismerte, hogy a fő probléma a finanszírozandó projektek kapcsán van, hiszen nagyon rövid a határidő, augusztus 31-ig meg kell szinte mindennek valósulnia. Azt is megjegyezte, hogy rendkívül rövid idő áll az új kormány rendelkezésére ezen pénzek felhasználására,

áthidaló megoldásokat kell találnia a kormánynak.

A vitás kérdésekről ejtett néhány szót Magyar Péter. "A legfontosabbak a projekt-problémák: a Magyar Fejlesztési Bank feltőkésítése, speciális projektcég létrehozása, közlekedési, vasúti vagy HÉV-beruházások, bérlakás-építési program, energiafejlesztési program" - sorolta.

A Bizottság elvárása részben az adórendszert érinti - részletezte Magyar Péter, majd megemlítette: Brüsszel azt kéri, hogy a kormány vállaljon garanciát, hogy a különadók egy része fokozatosan kivezetésre kerül. Szerinte ez a magyar gazdaság érdeke is, de a jelenlegi költségvetési helyzetben a magyar kormány biztos, hogy nem tudja ezt vállalni.

Kell majd kompromisszumot kötni a Bizottságnak.

A holnapi napon küldök egy részletes levelet Ursula von der Leyennek, ahol leírom, hol tudunk mozdulni, hol elfogadható a kompromisszum a magyar gazdaság szempontjából és hol nem" - mondta.

Magyar Péter miniszterelnök (k) a Tisza-kormány elsõ, kihelyezett ülésén az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban 2026. május 13-án. Mellette Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter (b2) és Orbán Anita külügyminiszter (j3). Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Államadósság, költségvetés helyzete

Magyar Péter ezúttal is elmondta, hogy nagyon rossz állapotban veszik át az országot, minden területen, de "költségvetési és pénzügyi területen egészen gyalázatos állapotban".

"Az előző kormány 44 ezer milliárd forinttal növelte 16 év alatt a magyar államadósságot nominális értéken, egészen pontosan 22 ezer milliárd forintról 66 ezer milliárd forintra növelte a magyar államadósságot, ahelyett, hogy hazahozta volna a magyar embereknek járó pénzt" - mondta.

Kitért arra is, hogy nagyon rossz helyzetben van a magyar költségvetés. Nagy Márton 6,8%-os hiányt említett az informális beszélgetéseken, úgy hogy 3,7%-ot terveztek a 2026-os költségvetésben.

Azonnali kiadási stop: 250 millió / 100 millió forintos kötelezettségvállalások

Elmondása szerint döntés született arról, hogy az egész kormány állítson le minden, a rendes gazdálkodás körét meghaladó kötelezettségvállalást, és csak a pénzügyminiszter aláírásával lehet majd teljesíteni - ha a kormány elfogadja - a 250 millió forint feletti kötelezettségvállalásokat és a 100 millió forint feletti beruházásokat.

Elmondása szerint az Építési és Közlekedési Minisztériumnál konkrét közbeszerzési döntések is voltak az elmúlt napokban, bírálatok és kötelezettségvállalások.

A rendes ügymenet menni fog, mindenki megkapja a fizetését, minden megy tovább, de addig, amíg a pénzügyminiszter nem látja a pontos számokat, amiket eddig eltitkoltak - hiszen rengeteg olyan kötelezettségvállalás van százmilliárdos nagyságrendben, ami nem szerepel a költségvetésben - addig ezt fenntartjuk. Reményeink szerint ez egy-két hét lesz - részletezte a kormányfő.

Vagyonadó

Tárgyalunk a rövidesen bevezetendő vagyonadó feltételeinek meghatározásáról

- jelentette be Magyar Péter.

Kormányzati kommunikációs / propaganda költések befagyasztása

„Tárgyaljuk a teljes kormányzati kommunikációs költések azonnali befagyasztását, leállítását. Az egyik indok a költségvetési, a másik, hogy nincs szükségünk propagandára" - ismertette a következő döntést Magyar Péter.

Kiemelt beruházások felülvizsgálata

„Dönt a kormány a kiemelt beruházások felülvizsgálatáról. Azoknál a beruházásoknál - barnamezős, zöldmezős, lakópark, Pázmány-kampusz -, ahol még nincsen jogerős engedély, a kormány most felülvizsgálja, ha kell, eláll tőle, ha szükséges, módosítja finanszírozási vagy egyéb szempontból. Ez rengeteg beruházást érint" - árulta el.

Magyar Péter miniszterelnök a Tisza-kormány elsõ, kihelyezett ülésén az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban 2026. május 13-án. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Volt miniszterek és államtitkárok juttatása (végkielégítés)

„A jogszabály alapján az állami vezetőknek, politikai vezetőknek, amikor megszűnik a megbízatásuk, egyfajta juttatás jár. Innen nagyon határozottan, békésen felszólítom azokat a minisztereket, például Rogán Antalt, Lázár Jánost és a többieket, akik tönkretették az országunkat, eladósították, hogy még véletlenül se tervezzék felvenni ezt a pénzt" - ismertette.

Lesz egy nyilatkozat, amelyben kifejezhetik: nem kívánják felvenni ezt a pénzt. Nincs olyan államtitkár, akinél megfontolja ennek az ellenkezőjét.

Önkormányzati finanszírozás (szolidaritási adó, gépjárműadó)

Ezekről a kérdésekről is a Vidékfejlesztési Minisztériumban, ahol lesz önkormányzatokért felelős államtitkár, elkezdődnek az egyeztetések.

Megállapította: sokszor már a törvényes működési kötelezettségüknek sem tudnak eleget tenni az érintett önkormányzatok, nemhogy beruházásokról vagy fejlesztésekről döntsenek.

Aszály - pénzügyi-gazdasági vonatkozás, gazdáknak nyújtott segítség

„A héten az agrár- és élelmiszergazdálkodásért felelős miniszter vis maior helyzetet fog bejelenteni a kialakult aszályhelyzet miatt. Ez a magyar gazdák számára fog bizonyos könnyítéseket biztosítani" - jelentette be.

„Létrejön egy vízügyi koordináló központ és létrejön egy alap is, bizonyos kötelezettségeket el tudunk és el kell engednünk a gazdáknak. A másodvetésre vonatkozó kötelezettséggel kapcsolatban lesznek engedmények, mert egy olyan földbe, ami száraz, nincs értelme vetni, még akkor sem, ha ehhez támogatás van kötve" - részletezték.

„A KEHOP programnak köszönhetően 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés fog megvalósulni, ami a jövőre nézve könnyebbé teheti a hasonló aszályhelyzetek kezelését" - derült ki az eseményen.

A kormány 2 milliárd forintot biztosít erre az azonnali beavatkozásokra.

Akkumulátorgyárak vízhasználata

Az egyre növekvő vízkivételt, ami az akkumulátorgyáraknak köszönhető - egy nagyon vízigényes iparágról van szó, nem csak energiaigényes - koncepcionálisan kell átgondolni - jelezte.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert