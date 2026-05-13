Azbesztszennyezés: le kellett zárni két vasi tó parkolóját

Akkreditált mintavétel igazolta az azbeszt jelenlétét a Kőszeg melletti Abért-tónál és a Dozmati víztározónál Vas vármegyében, ezért több parkolót is lezárattak.

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatást adott ki kedden, amely szerint Vas Vármegyében azbeszt szennyezés észlelése miatt az alábbi területeken akkreditált mintavétel igazolta az azbeszt jelenlétét, ezért ideiglenes korlátozásokat vezet be:

  • Abért-tó (nagyparkoló, horgászparkoló, és az ezeket összekötő út)
  • Dozmati víztározó (bekötő út és parkoló)

A helyszíneken található parkolókat további intézkedésig lezárják, a lezárás a Kormányhivatallal egyeztetve történik, a lakosság biztonsága érdekében.

A parkolókba gépjárművel behajtani tilos.

"Kérjük, hogy az érintett területeken a gyalogos és kerékpáros közlekedést is kerüljék. Az azbeszt egészségkárosító hatása miatt különösen fontos a terület elkerülése. A levegőben vagy a környezetben jelenlévő szennyeződés belégzése kockázatot jelenthet, ezért kérjük, hogy mindenki tartsa be a korlátozásokat." - kérik.

Felhívták a figyelmet, hogy az érintett területen kizárólag saját felelősségre tartózkodhat bárki. A szükséges intézkedésekről a Vas Vármegyei Kormányhivatallal egyeztetnek, a változásokról és feloldásról további tájékoztatást adnak. Kérik a lakosság együttműködését és türelmét.

Címlapkép forrása: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

