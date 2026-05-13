  • Megjelenítés
Bekövetkezett a legrosszabb: elfogyott a pénz, emberek milliói felé közelít a súlyos éhínség a megvont segélyek miatt
Gazdaság

Bekövetkezett a legrosszabb: elfogyott a pénz, emberek milliói felé közelít a súlyos éhínség a megvont segélyek miatt

MTI
Súlyos forráshiány miatt a felére csökkenti szíriai élelmiszersegélyeit az ENSZ Világélelmezési Programja, a WFP. A kényszerű döntés milliók túlélését sodorja veszélybe az országban, de a szomszédos államokban élő menekültek ellátását is rontja.

Májusban 1,3 millióról 650 ezerre esett vissza a segélyezettek száma míg a szervezet a tizennégy szíriai tartományból már csak hétben tudja folytatni a munkáját. A drasztikus visszaesés oka, hogy

a legnagyobb adományozók – köztük az Egyesült Államok – jelentősen csökkentették a humanitárius célokra szánt nemzetközi támogatásaikat.

Marianne Ward, a WFP szíriai igazgatója hangsúlyozta: a segélyek megvonását kizárólag a pénzhiány indokolja, a rászorulók száma ugyanis egyáltalán nem csökkent.

Bár a polgárháború sújtotta országban helyenként már mutatkoznak a stabilizálódás jelei, Szíriában jelenleg is több mint hétmillió ember küzd élelmezési bizonytalansággal. Közülük 1,6 millióan súlyos élelmiszerhiánytól szenvednek. A kevesebb segély miatt sok család már most arra kényszerül, hogy kisebb adagokat egyen, kevésbé tápláló ételeket fogyasszon, vagy teljes étkezéseket hagyjon ki.

Még több Gazdaság

Hamarosan megszólal Magyar Péter, érkeznek az új kormány első fontos döntései

Fájdalmas bejelentést tett mindenki kedvenc üzleti közösségi hálózata - leépítési hullám indult

Hivatalban a Magyar-kormány, így telik az első nap

A forrásmegvonás miatt le kellett állítani azt a programot is, amely több mint háromszáz pékséget látott el dúsított búzaliszttel. Ez a kezdeményezés korábban naponta négymillió embernek biztosított támogatott árú kenyeret a legkiszolgáltatottabb térségekben.

A Világélelmezési Programnak a júniustól novemberig tartó időszakra 189 millió dollárra lenne szüksége a segélyezés helyreállításához és fenntartásához. A pénzhiány azonban már

a külföldre menekült szíriaiakat is sújtja.

Jordániában 135 ezer ember élelmezési támogatását teljesen leállították, további 85 ezer menekült ellátását pedig csökkentették. Eközben Egyiptomban is húszezer szíriai kap a korábbinál kevesebb segítséget.

Kapcsolódó cikkünk

Kétségbeesetten kongatják a vészharangot: több millió gyereket fenyeget éhhalál, de ez látszólag senkit sem érdekel

Figyelmeztet az ENSZ-vezér: azonnali segítségre van szükség

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hivatalban a Magyar-kormány, így telik az első nap
Megjósolta az elemző, milyen árfolyamon vezetheti be Magyarország az eurót
Távozik a NAV elnöke
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility