Bekövetkezett a legrosszabb: elfogyott a pénz, emberek milliói felé közelít a súlyos éhínség a megvont segélyek miatt

Súlyos forráshiány miatt a felére csökkenti szíriai élelmiszersegélyeit az ENSZ Világélelmezési Programja, a WFP. A kényszerű döntés milliók túlélését sodorja veszélybe az országban, de a szomszédos államokban élő menekültek ellátását is rontja.

Májusban 1,3 millióról 650 ezerre esett vissza a segélyezettek száma míg a szervezet a tizennégy szíriai tartományból már csak hétben tudja folytatni a munkáját. A drasztikus visszaesés oka, hogy

a legnagyobb adományozók – köztük az Egyesült Államok – jelentősen csökkentették a humanitárius célokra szánt nemzetközi támogatásaikat.

Marianne Ward, a WFP szíriai igazgatója hangsúlyozta: a segélyek megvonását kizárólag a pénzhiány indokolja, a rászorulók száma ugyanis egyáltalán nem csökkent.

Bár a polgárháború sújtotta országban helyenként már mutatkoznak a stabilizálódás jelei, Szíriában jelenleg is több mint hétmillió ember küzd élelmezési bizonytalansággal. Közülük 1,6 millióan súlyos élelmiszerhiánytól szenvednek. A kevesebb segély miatt sok család már most arra kényszerül, hogy kisebb adagokat egyen, kevésbé tápláló ételeket fogyasszon, vagy teljes étkezéseket hagyjon ki.

A forrásmegvonás miatt le kellett állítani azt a programot is, amely több mint háromszáz pékséget látott el dúsított búzaliszttel. Ez a kezdeményezés korábban naponta négymillió embernek biztosított támogatott árú kenyeret a legkiszolgáltatottabb térségekben.

A Világélelmezési Programnak a júniustól novemberig tartó időszakra 189 millió dollárra lenne szüksége a segélyezés helyreállításához és fenntartásához. A pénzhiány azonban már

a külföldre menekült szíriaiakat is sújtja.

Jordániában 135 ezer ember élelmezési támogatását teljesen leállították, további 85 ezer menekült ellátását pedig csökkentették. Eközben Egyiptomban is húszezer szíriai kap a korábbinál kevesebb segítséget.

