Beszél Magyar Péter, érkeznek az új kormány első fontos döntései

Maratoni látogatást fog tenni az Európai Bizottság
A jövő hét folyamán a Bizottság delegációja öt napot fog Magyarországon tölteni.
A május 25-i héten Magyar Péter fog Brüsszelbe látogatni az EU-s támogatások folyósításáról.
Hernádi Zsoltot is meghallgatták
A MOL elnök-vezérigazgatója a kormány meghallgatásán elmondta, hogy az üzemanyag és olajellátás zavartalan, a stratégiai tartalék 80 napra elegendő, a védett ár pedig továbbra is elérhető lesz a benzinkutak számára.
Magyar Péter szerint a védett ár jelen állás szerint tartható is fog maradni, valamivel a régiós átlag alatt.
Kiemelt téma a vízügy
Magyar Péter és Gacsályi József az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató-helyettese a hazai vízhelyzet állapotáról beszél, és bár a helyzet jelenleg elkeserítő, van jó hír is:
A KEOP programnak köszönhetően 257 milliárd forintnyi fejlesztés fog megvalósulni
Ugyanakkor még a héten vis maior helyzetet fognak hirdetni az aszályhelyzet miatt.
Már ma megjelenik a kormány működését szabályozó statútum
Magyar Péter ígérete szerint még éjfél előtt elérhető lesz a Magyar Közlönyben a kormány működését szabályozó rendelet.
Az előzetes tervek szerint a kormányzás kezdeti szakaszában heti két kormányülés lesz.
Bejelentette első két útját Magyar Péter
A miniszerelnök több kabinetvezetővel fog Lengyelországba, majd onnan Ausztriába utazni. A kormányfő hozzátette: az út döntő részét vonattal tervezik megtenni.
Magyar Péter beszél
A miniszterelnök köszöntötte a kormányszóvivőket. Limitálni fogja az együtt töltött időnket, hogy a kormányülés jelenleg is zajlik, késő estébe fog nyúlni az ülés - kezdte Magyar Péter.
Orbán Anita külügyminiszter is reagált a Kárpátalját ért orosz dróntámadásra. A jelenlegi tudásunk szerint véget ért a dróntámadás, de készenlétet kért az ukrán hatóság - magyarázta a kormányfő.
A kormány elítéli az orosz támadást a magyarok által is lakott Kárpátalja ellen. Holnap 11:30-ra Orbán Anita berendelte Oroszország nagykövetét
- ismertette. Várja a nagykövet ismertetését, hogy Vlagyimir Putyin mikor fejezné be a háborút.
Kezdődik a sajtótájékoztató
Köböl Anita nyitotta meg a sajtótájékoztatót, majd Szondi Vanda következett. Partneri kapcsolatot ígértek a sajtó képviselőivel, egyelőre kis türelmet kér a kormány.
A kormányülés még nem ért véget, közben tartanak most sajtótájékoztatót.
Kormányülés után a tervek szerint rendszeresen lesznek tájékoztatók, és a helyzet függvényében lesznek a tájékoztatókon miniszterek is.
Várakozás
A 17 órára meghirdetett sajtótájékoztató még nem kezdődött el.
Különleges helyszínen
Önmagában szimbolikus a kormányülés helyszínválasztása és még inkább annak nevezhető a sajtótájékoztató helyszíne: a Feszty-körkép előtt rendezték be az eseményt.
Hamarosan megszólal Magyar Péter, érkeznek az új kormány első fontos döntései
A tegnapi nappal hivatalosan is felállt az új kabinet, a rendszerváltás óta a leghamarabb, mindössze 30 nappal a választások után. Magyar Péter már korábban is jelezte, hogy a kormány megalakulása után is fenn kívánja tartani a lendületes tempót, és a mai napra összehívta az első kormányülést is.
Az eseményből látszik, hogy a miniszterelnök a kormányülések terén is kontrasztot szeretne képezni a múlttal: a megbeszélést Ópusztaszeren tartják, hogy ezzel is jelezzék, kiemelten figyelnek majd az aszályhelyzet kezelésére, és a miniszterek tanácskozását azonnal sajtótájékoztató követi.
Az első kormányülésre mindig kiemelt közfigyelem hárul, amivel tisztában vannak a politikusok is. Így a mai napot azzal a szemmel is érdemes figyelni, hogy mit szeretne üzenni a kabinet, mi jelenti számára a prioritást.
Miről lesz szó?
A miniszterelnök elmondása szerint az alábbi ügyekről döntenek az ülésen:
- Aszályhelyzet: vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozódnak a jelenlegi helyzetről, majd döntenek a rövidtávon szükséges intézkedésekről
- Teljes körűen átvilágítják a minisztériumokat és az állami cégeket, a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetéseket és kötelezettségvállalásokat azonnal felfüggesztik.
- Döntenek a korábban titkosított kormányhatározatok és nemzetközi szerződések titkosításának feloldásáról.
- Megkezdik az Alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának megtárgyalását,
- döntéseket hoznak a gyermekvédelem területén,
- tájékoztatást kérnek az ország energiaellátásának helyzetéről.
A sajtótájékoztató 17.00-tól kezdődik, a helyszínről jelentkezünk.
