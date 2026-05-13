Beszél Magyar Péter, érkeznek az új kormány első fontos döntései

A tegnapi nappal hivatalosan is felállt az új kabinet, a rendszerváltás óta a leghamarabb, mindössze 30 nappal a választások után. Magyar Péter már korábban is jelezte, hogy a kormány megalakulása után is fenn kívánja tartani a lendületes tempót, és a mai napra összehívta az első kormányülést is.

Az eseményből látszik, hogy a miniszterelnök a kormányülések terén is kontrasztot szeretne képezni a múlttal: a megbeszélést Ópusztaszeren tartják, hogy ezzel is jelezzék, kiemelten figyelnek majd az aszályhelyzet kezelésére, és a miniszterek tanácskozását azonnal sajtótájékoztató követi.

Az első kormányülésre mindig kiemelt közfigyelem hárul, amivel tisztában vannak a politikusok is. Így a mai napot azzal a szemmel is érdemes figyelni, hogy mit szeretne üzenni a kabinet, mi jelenti számára a prioritást.

Miről lesz szó?

A miniszterelnök elmondása szerint az alábbi ügyekről döntenek az ülésen:

Aszályhelyzet: vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozódnak a jelenlegi helyzetről, majd döntenek a rövidtávon szükséges intézkedésekről

Teljes körűen átvilágítják a minisztériumokat és az állami cégeket, a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetéseket és kötelezettségvállalásokat azonnal felfüggesztik.

Döntenek a korábban titkosított kormányhatározatok és nemzetközi szerződések titkosításának feloldásáról.

Megkezdik az Alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának megtárgyalását,

döntéseket hoznak a gyermekvédelem területén,

tájékoztatást kérnek az ország energiaellátásának helyzetéről.

A sajtótájékoztató 17.00-tól kezdődik, a helyszínről jelentkezünk.

