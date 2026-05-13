CIB: Magyarország visszakerült a térképre

Nagyon erőteljesen erősödik a Magyarország iránti befektetői bizalom a választások után, a nyugati befektetők megújult érdeklődést mutatnak az ország iránt. Ezzel szemben ha nem lett volna kormányváltás, akkor valószínűleg a leminősítést várnánk. A forint árfolyamába már beépültek a jó hírek, és az árfolyam túl erős – hangzott el a CIB Bank sajtótájékoztatóján. A "védett árat" mihamarabb ki kell vezetni, különben hasonló tömegjelenetek jöhetnek, mint az előző árstop idején. A következő hónapokban a banki és telekommunikációs szektorban megvalósulhatnak az eddig halasztott áremelések.

Nemzetközi kitekintés

Decemberben kitaláltuk, hogy mik azok a tényezők, amikre figyelnünk kell az évben, aztán megint jött egy tényező, amire nem számítottunk, ez az iráni háború

– kezdte a sajtótájékoztatót Trippon Mariann, a CIB Bank vezető elemzője. Ez felülírta az idei várakozásokat.

A Hormuzi-szoros immáron 3 hónapja blokád alatt van, a forgalom gyakorlatilag nullára esett vissza, ez egy olajársokkot okozott. A Brent olaj ára így tartósan magasabb lesz, mint gondolták, előrejelzéseik szerint a második negyedévben fog tetőzni. Ha a nyár folyamán elkezdődik a deeszkaláció, akkor év végére 80-85 dollárba kerülhet egy hordó olaj.

A helyzet az inflációs veszélyeket is növelte, ennek ellenére az európai növekedési adatokat csak mérsékelten rontották.

Ez az inflációs sokk nagyságában nem mérhető a 22-es sokkhoz

– tette hozzá az elemző.

Visszakerültünk a térképre

A kormányváltás eredményeképpen az idei évre vonatkozó előrejelzéseiket csak visszafogottan módosították, hiszen ebben az évben még kevés mozgástere van az új kormánynak.

Nagyon erőteljesen erősödő bizalmat látunk

– mondta Trippon a választások hatásáról. Ez a forint és a magyar kötvények piacán is látszik. Teljesen eltűnt a magyar és lengyel kötvényhozamok különbsége, sőt, a magyar alacsonyabb is. A szakember szerint elképzelhető, hogy ez a negatív spread a jövőben is megmarad, középtávon az is lehet, hogy a csehekhez konvergálunk majd.

Az első negyedéves GDP adatokról elmondta, hogy a fogyasztás biztosan, a beruházások viszont biztosan nem húzták a várakozásoknál kedvezőbb GDP-adatot. Az idei évre 1,8 százalékos GDP-bővülést várnak, ami kissé magasabb az elemzői konszenzusnál. A beruházások esetében stabilizációt várnak, felrobbanást nem, a vállalatoknál elindulhat egy lassú kilábalás.

A meglepően jó márciusi ipari adatok kapcsán arról érdeklődtünk, hogy egyszeri kiugrásról lehet-e szó, mivel magyarázható, hogy ennyire más képet mutatnak, mint az export statisztikái. Kérdésünkre Trippon Mariann elmondta, hogy lehetséges, hogy a vállalatok készletre termeltek, ez az iráni háború miatt is elképzelhető. Ha adatminőségi hiba lett volna, az a mai részletes adatokból kiderült volna. Ahhoz pedig, hogy eldönthessük, hogy tartós folyamatról van-e szó, látnunk kell a következő havi adatot.

Úgy gondolják, hogy az uniós források nagy részét sikerül felszabadítani idén,

az EU hozzáállása is láthatóan pozitív, persze a lengyel példából okulva garanciákat várnak majd. A zárolt források feloldása 2027-ben segítheti érdemben a növekedést.

Ha megmarad a bizalom, a hazai beruházások is élénkülni fognak. Trippon Mariann a BIG4 vállalatoktól azt hallja, hogy izzanak a vonalak, olyan nyugati befektetők részéről, akik eddig kerülték az országot.

Újra felkerülhetünk a térképre

– mondta a jelenségről, majd azzal érzékeltette, hogy mi változott, hogy eddig ha egy multinak volt x egység beruházásra elkölthető pénze egy régióban, nem minket választott.

A gazdaságpolitikával kapcsolatban elmondta, hogy "nem fog működni a magasnyomású gazdaság", ami eddig cél volt. "Nem kell ahhoz rakétatudósnak lenni, hogy kitaláljuk, hogy mi lenne az az irányvonal, amit érdemes követni" – vélekedett Trippon, hatékonyságot kellene növelni. Ehhez kellenek azok a szerkezeti reformok, amik az oktatást és egészségügyet érintik.

A magyar kkv-k termelékenysége fényévekkel elmarad a lengyelekétől, ezzel éppen nem az olcsó pénzekkel lehet segíteni, utalt a korábbi kormányzati vállalattámogatási programokra. Attitűdbeli váltás is szükséges. Trippon Mariann szerint a lengyelek sokkal gyorsabban veszik át a technológiai újdonságokat. Hozzátette, sok tekintetben egyébként Magyarországnak nem rosszak az adottságai, de ezeket ki kell használni.

Az üzemanyag ársapkáját nyárig ki kell vezetni

Pozitívum, hogy az energiaársokk jó helyzetben, az infláció tekintetében lokális mélyponton ért minket. Most az energiaárstop is elfedi az inflációs hatásokat.

Szerinte nyárra ennek véget kell vetni, nagyon sokáig nem lehet húzni. Hamarosan ki kell vezetni, ha nem akarunk olyan tömegjeleneteket, mint a korábbi árstopnál.

A bankszektorban és a kommunikációs szektorban az elhalasztott áremelés meg fog jelenni a következő hónapokban, szerintük december környékére 4 százalék körülire fog emelkedni az árindex.

Túl erős a forint

Az MNB-re áttérve elmondta, hogy a sorok közt szerinte az látszik, hogy nyitottak lehetnek a kamatcsökkentésre, hiszen elismerték, hogy az ország kockázati megítélése jelentősen javult. Így az idei évben sor kerülhet kamatcsökkentésre, akár már júniusban is.

A mi megítélésünk szerint a forintárfolyam túl erős. Minden szempontból túl erős

– szögezte le Trippon Mariann. A kötvények erén még van további tér a hozamok csökkenésére, 2029-30-ra mehet be a 10 éves hozam 5 százalék alá, aminek persze egy hiteles euró konvergenciaterv is a feltétele.

Megemlítette, hogy Kármán András pénzügyminiszter bizottsági meghallgatásán mondta, hogy szeretnék, ha a konvergencia nem az árfolyamokon keresztül valósulna meg, szerinte ez volt az első verbális intervenció. Kiemelte, hogy majdnem 10 százalékos reálfelértékelődés valósult meg 2 év alatt, miközben a termelékenység nem javult tavaly. Az idei év erősödése nagyrészt megtörtént, mind a forint, mind a kötvények terén.

Mi azt gondoljuk, hogy ebbe a forintba a jó hírek beépültek

– értékelt az elemző. Később egy kérdésre pontosította, hogy rövid távon ugyan leszúrhat 350-ig az euróárfolyam, különösen, ha "kitör a béke" akár Ukrajna, akár Irán esetében, de az uniós források feloldása már benne van az árfolyamban.

A költségvetésre áttérve elmondta, hogy óriási a bizonytalanság, nehéz előrejelezni a hiányt. Ebben szerepet játszik, hogy az adatokat meglehetősen átláthatatlan formában közlik. Mindenesetre az látszik, hogy a deficit magas lesz, ezt valahonnan finanszírozni kell. Ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy "véget kell vetni annak, hogy a belföldi szektorokra toljuk az államadósság finanszírozását, és ezért nagy kamatfelárat fizetünk". Valószínűleg az adósság devizaszerkezete el fog tolódni.

Ha nem lett volna kormányváltás, akkor valószínűleg a leminősítést várnánk

– mondta a hitelminősítők hozzáállásáról. A leminősítést megúsztuk, de a feljebb sorolás még távolabb lehet az elemző szerint. Az esetleg elképzelhető, hogy a negatív kilátást pozitívra javítják.

