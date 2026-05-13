Fájdalmas bejelentést tett mindenki kedvenc üzleti közösségi hálózata - leépítési hullám indult
Fájdalmas bejelentést tett mindenki kedvenc üzleti közösségi hálózata - leépítési hullám indult

Létszámleépítésbe kezdett a Microsoft tulajdonában lévő LinkedIn. Ezt az üzleti közösségi hálózat új vezérigazgatója, Daniel Shapero jelentette be egy szerdai belső levélben - tudósított a Bloomberg. Az elbocsátások a mérnöki, a termékfejlesztési és a marketing területeket érintik, a vezér szerint a vállalatnak nyereségesebben kell működnie.
A leépítés pontos mértékét nem hozták nyilvánosságra. A LinkedIn jelenleg mintegy 17 500 főt foglalkoztat.

A rendszeres üzleti tervezés részeként szervezeti változtatásokat hajtottunk végre, hogy a lehető legjobb pozícióba kerüljünk a jövőbeni sikerek eléréséhez

- közölte a vállalat szóvivője.

A lépés szervesen illeszkedik a Microsoft átfogóbb költségcsökkentési stratégiájába.

A technológiai óriásvállalat az elmúlt években folyamatosan karcsúsítja az állományát.

Mindeközben hatalmas összegeket fordít a mesterséges intelligenciához kapcsolódó infrastruktúrára és adatközpontok építésére. Ezek a beruházások komoly nyomást gyakorolnak a cég haszonkulcsaira. A vállalat nemrég az amerikai munkavállalói mintegy hét százaléka számára kínált fel önkéntes kilépési programot.

A 2016-ban felvásárolt LinkedIn nagyrészt önállóan működik a Microsofton belül, a legutóbbi, 2025 májusában lezárult pénzügyi évében 17,8 milliárd dolláros bevételt termelt. A divíziót Ryan Roslansky ügyvezető alelnök felügyeli, aki egyben a Microsoft irodai szoftvercsomagjaiért is felel. Shapero, aki már a felvásárlás előtt is a cég vezetői közé tartozott, a múlt hónapban vette át a LinkedIn vezérigazgatói posztját.

