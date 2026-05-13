  • Megjelenítés
Hamarosan megszólal Magyar Péter, érkeznek az új kormány első fontos döntései
Gazdaság

Hamarosan megszólal Magyar Péter, érkeznek az új kormány első fontos döntései

Portfolio
A kedden frissen megalakult kormány a mai napon már kormányülést is tart, Magyar Péter közlése szerint a gyermekvédelemtől az aszályhelyzeten át a kormány által kötött nemzetközi szerződések titkosításának feloldásáig egy sor fontos ügy kerül terítékre. A miniszterelnök a megbeszélés után sajtótájékoztatót is tart, amiről élőben tudósítunk.

A tegnapi nappal hivatalosan is felállt az új kabinet, a rendszerváltás óta a leghamarabb, mindössze 30 nappal a választások után. Magyar Péter már korábban is jelezte, hogy a kormány megalakulása után is fenn kívánja tartani a lendületes tempót, és a mai napra összehívta az első kormányülést is.

Kapcsolódó cikkünk

Harminc nap alatt felállt a Tisza-kormány – mi jön most?

Az eseményből látszik, hogy a miniszterelnök a kormányülések terén is kontrasztot szeretne képezni a múlttal: a megbeszélést Ópusztaszeren tartják, hogy ezzel is jelezzék, kiemelten figyelnek majd az aszályhelyzet kezelésére, és a miniszterek tanácskozását azonnal sajtótájékoztató követi.

Az első kormányülésre mindig kiemelt közfigyelem hárul, amivel tisztában vannak a politikusok is. Így a mai napot azzal a szemmel is érdemes figyelni, hogy mit szeretne üzenni a kabinet, mi jelenti számára a prioritást.

Miről lesz szó?

A miniszterelnök elmondása szerint az alábbi ügyekről döntenek az ülésen:

Még több Gazdaság

Fájdalmas bejelentést tett mindenki kedvenc üzleti közösségi hálózata - leépítési hullám indult

Tisza-kormány: az első ülés után érkeznek a fontos bejelentések

Rengeteg munkahely van veszélyben: hatalmas árat fizethet az autóipar erőltetett átalakításáért Németország

  • Aszályhelyzet: vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozódnak a jelenlegi helyzetről, majd döntenek a rövidtávon szükséges intézkedésekről
  • Teljes körűen átvilágítják a minisztériumokat és az állami cégeket, a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetéseket és kötelezettségvállalásokat azonnal felfüggesztik.
  • Döntenek a korábban titkosított kormányhatározatok és nemzetközi szerződések titkosításának feloldásáról.
  • Megkezdik az Alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának megtárgyalását,
  • döntéseket hoznak a gyermekvédelem területén,
  • tájékoztatást kérnek az ország energiaellátásának helyzetéről.

A sajtótájékoztató 17.00-tól kezdődik, a helyszínről jelentkezünk.

Címlapkép forrása: John Moore/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: az első ülés után érkeznek a fontos bejelentések
Megjósolta az elemző, milyen árfolyamon vezetheti be Magyarország az eurót
Programot hirdetett az új agrárminiszter: itt vannak a Magyar-kormány mezőgazdasági prioritásai
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility