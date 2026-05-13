Harminc nap alatt felállt a Tisza-kormány – mi jön most?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Rekordgyors kormányalakítással ért véget az első politikai sprint – most kezdődik a következő. A tegnap megalakult Tisza-kormány előtt ott tornyosul az első 100 nap próbatétele: egyszerre kell látványos, az emberek mindennapjait érintő változásokat felmutatni, stabilizálni a költségvetést és megállapodni Brüsszellel az uniós pénzekről.

Sietős kormányalakítás

Magyar Péter már a választások előtt arról beszélt, hogy szeretné minél gyorsabban felállítani a kormányát, a lehető legrövidebbre szorítva az átadás-átvétel időszakát.

Ez sikerült is: a harmadik magyar köztársaság történetének legrövidebb ideje alatt alakult meg az új kormány.

Tegnap lezajlott a miniszterek eskütétele, ezzel egyben véget ért az a furcsa átmeneti időszak, amikor a miniszterelnök már Magyar Péter, de a miniszterek még az Orbán-kormány tárcavezetői voltak.

Mennyi időbe telt a kormányalakítás? Év Választás időpontja Kormány megalakulása Különbség napokban 1990 április 8. május 23. 45 1994 május 29. július 15. 47 1998 május 24. július 8. 45 2002 április 21. május 27. 36 2006 április 23. június 9. 47 2010 április 25. május 29. 34 2014 április 6. június 6. 61 2018 április 8. május 18. 40 2022 április 3. május 24. 51 2026 április 12. május 12. 30 Forrás: Portfolio-gyűjtés *1990 és 2010 közt a választás időpontjánál a második forduló szerepel.

A Tisza-kormány minisztereinek csoportképe eskütételük után az Országház főlépcsőjén 2026. május 12-én. Forrás: MTI/Illyés Tibor.

Érdekesség, hogy a kabinet megalakítása terén az eddigi rekordtartó a második Orbán-kormány volt, akkor 34 nap telt el a második forduló és a kormány eskütétele közt. A sietség oka hasonló volt a mostanihoz: szerettek volna a választások után azonnal cselekedni.

Nyáron is folytatódhat a rohamtempó

A lendület várhatóan az új kormány felállítása után sem fog csillapodni, már csak az uniós pénzek feloldásához kapcsolódó szorító határidő miatt sem.

Senki ne tervezzen hosszabb nyaralást

– kérte Magyar Péter a képviselőktől és a közigazgatásban dolgozóktól.

Ezzel akár arra is utalhatott, hogy a teljes nyári időszak alatt folytatnák a jogalkotási munkát. Az eddigi gyakorlat az volt, hogy az új törvényhozás július elejéig-közepéig ülésezett, bár előfordult, hogy még tovább, július végéig, augusztus elejéig dolgoztak a képviselők – idézte fel a HVG. Itt nincsenek kőbe vésett szabályok: ha a kormány szükségét látja, egész nyáron ülésezhet a parlament.

A 100 nap rövid története Roosevelttől Medgyessy-ig

A következő szimbolikus mérföldkő az első 100 nap lesz. A koncepció, hogy a kormányokat éppen ennyi idő után értékeljék, 1933-ban terjedt el az elnökválasztás után. Franklin Roosevelt a nagy gazdasági világválság árnyékában kampányolt, így a választók egy hiteles programot vártak tőle a gazdaság talpraállítása kapcsán. Mivel a demokraták fő kritikája az volt a Hoover-kormánnyal szemben, hogy nem tesznek eleget a 25 százalék körüli munkanélküliség idején az emberekért, ezért Roosevelt szeretett volna kontrasztot mutatni, és gyors intézkedéseket ígért. Ezután vált általánossá az, hogy a nyilvánosság az első igazi mérföldkőnek a 100 napot tekinti.

Ez még a "mézeshetek" időszaka, a kormányok támogatottsága általában ilyenkor van a csúcsán, ami a legfőbb reformok elfogadásához is kedvező helyzet.

Az időtáv már kellően hosszú ahhoz, hogy egy kezdetleges képet lehessen alkotni a kabinet működéséről, ugyanakkor még nincs mindenre idő, így a prioritásokat is jól mutatja. Magyarországon a kifejezést a 2002-es Medgyessy-kormány tette igazán ismertté. 100 napos programjukban szerepelt többek közt a közalkalmazotti bérek 50%-os emelése, egy egyszeri 19 ezer forintos juttatás a nyugdíjasoknak, a minimálbér adómentessé tétele és a családi pótlék emelése is. Ugyan a program nem meglepő módon népszerű volt, sokan ide vezetik vissza a költségvetési problémák elharapódzásának kezdetét, aminek eredményeképpen végül a magyar gazdaságot nagyon sérülékeny állapotban érte a pénzügyi világválság.

Mi jöhet a Tisza-kormány első 100 napjában?

Ha arról gondolkodunk, hogy vajon milyen intézkedéseket fog hozni az új kabinet az első 100 napban, akkor az uniós források feloldásához szükséges mérföldkövekkel érdemes kezdeni. A Tisza-kormány egyik legfőbb célja ugyanis "az uniós pénzek hazahozatala", ami egyben a prioritásokat is kijelöli, hiszen a Helyreállítási Alap (RFF) 10,4 milliárdjához csak akkor férhet hozzá az ország, ha augusztus 31-ig sikerül minden feltételnek megfelelni.

Ezzel kapcsolatban a miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatóján így fogalmazott: "Én világosan elmondtam, hogy mi az, amit tudunk vállalni, mi az, ami jó Magyarországnak, jó a magyar vállalatoknak, jó a magyar embereknek, és kéri is az Európai Bizottság. Ez négy dolog.

Antikorrupciós intézkedések, beleértve az Európai Ügyészséghez való csatlakozást, a második az igazságszolgáltatás és a nyomozóhatóságok függetlenségének a helyreállítása, a harmadik a sajtó szabadságának a biztosítása, a propaganda tiltott állami támogatásának megszüntetése, a negyedik pedig az akadémia szabadságának a visszaadása, a magyar egyetemek felszabadítása, visszaadása a szenátusnak és az egyetemi polgárságnak, valamint a magyar kutatóintézetek visszaadása a kutatóknak"

– sorolta. "Ezeket tudjuk vállalni" – zárta a gondolatmenetet.

Mindezek alapján számíthatunk többek közt a közérdekű vagyonkezelő alapítványi (KEKVA) formában működő egyetemek átalakítására, a közbeszerzési szabályok reformjára. Magyar Péter emellett tegnap kilátásba helyezte az Alaptörvény és több fontos jogszabály módosítását, valamint a rendkívüli aszályhelyzet elleni sürgős fellépést.

A kormányzat az uniós pénzek feloldására irányuló intézkedéseken kívül minden bizonnyal törekszik majd arra, hogy szimbolikus lépésekkel érzékeltesse, hogy rendszerváltás történt.

Ebbe a sorba illik az ügynökakták nyilvánossá tétele, amit a nemzeti ünnep előttre, október 22-ére ígérnek.

Várhatóan a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési- és védelmi Hivatal felállítása is a prioritások közt szerepel.

Érdekes lesz az is, hogy végül valóban felfüggesztik-e a köztévé adását, és ha igen, akkor hogyan szervezik újjá a műsorszolgáltatást – egyáltalán lesz-e köztévé.

Végül a pénzügyi kényszerek is meghatározzák majd az új kabinet fókuszát, Kármán András pénzügyminiszter ígérete szerint nyár végéig új költségvetést készítenek. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a teljesen újratervezik az idei évet.

A felülvizsgálatra szükség is van: mint kiderült, április végére az eredeti éves hiánycél több, mint 90 százalékát elfüstölte az Orbán-kormány, és arról lényegében konszenzus van az elemzők közt, hogy a bejelentett 5 százalékos deficitcél nem tartható. Nem sokkal később pedig a jövő évi büdzsét is prezentálnia kell a minisztériumnak, ami már számokban mutatja meg, hogy mit tekint fontosnak a Tisza-kormány.

A szombati népünnepély után Magyar Péter már arról beszélt, hogy folytatás következik.

A következő rendezvényt augusztus 20-ára tervezik – éppen a kormány megalakulásának 100. napjára.

Szimbolikus időpont: addigra már világosabban látszik majd, milyen irányt vett az új kabinet, és hogy a választók mennyire érzik valódi rendszerváltásnak az elmúlt hónapokat.

Magyar Péter a parlament május 9-i alakuló ülését követő népünnepélyen. Fotó: Bácsi Róbert, Portfolio

Hosszabb távú célok

A hét eleji bizottsági meghallgatások után a fenti főbb irányvonalakon kívül már a Tisza-kormány részletesebb terveiről is képet kaphattunk.

Hegedűs Zsolt elmondta, hogy szeretnének évente legalább 500 milliárddal többet fordítani az egészségügyre és megemelnék a nem orvosi munkakörökben dolgozók bérét. Emellett teljes szemléletváltást hirdetett, a betegeket helyezné a középpontba, akikkel elégedettségi kérdőívet töltetne ki, majd közzétenné az eredményeket.

Lannert Judit szintén szemléletváltásról beszélt, amiben a gyermekek fejlődési pályája kerülne a középpontba egészen kisgyermekkortól felnőtt korig. A minisztérium egyik első feladata a KEKVA-modell átalakítása lesz a felsőoktatásban, ősszel pedig konzultációt tartanának arról, hogy a magyar társadalom szerint mi a tanulás szerepe, hiszen jó stratégiát csak úgy lehet kialakítani, ha a célok világosak.

Kármán András azt ígérte, hogy legkésőbb 2030-ig teljesítik az euró bevezetéséhez szükséges feltételek megteremtését, valamint hogy az szja-rendszerben bevezetik az adójóváírást, így a mediánbérig csökkenni fog mindenkinek az adója. A katát visszavezetnék, és megemelnék azoknak a nyugdíját, akik jelenleg kevesebb, mint 120 ezer forintot kapnak.

Kapitány István fontos célként jelölte meg a befektetői bizalom helyreállítását, a vállalatok közti verseny erősítését. Szeretnék meghosszabbítani Paks 2 üzemidejét, ha ez lehetséges, folytatnák a lakossági energiahatékonysági programokat, fejlesztenék az energiahálózatot és növelnék a tárolási kapacitásokat.

Ruff Bálint kijelentette, hogy a valaha volt legnagyobb átvilágítást fogja elrendelni, és már július 1-től felállítaná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési- és Védelmi Hivatalt. Törvénybe iktatná, hogy a magyar állam soha többé nem onthat gyűlöletet, és október 22-én nyilvánosságra hozná az ügynökaktákat.

Ruszin-Szendi Romulusz folytatni tervezi a haderőfejlesztést, viszont az eddig megkötött szerződéseket áttekintené, a civil kezekbe adott védelmi ipari beruházásokat felülvizsgálná. A honvédségben illetmény- és életpályamodell-rendezés lesz. Megismételte, hogy nem állítaná vissza a sorkatonaságot, továbbá sem fegyvereket, sem katonákat nem küld Ukrajnába.

Orbán Anita tárcájának egyik legfontosabb célja a tagállamok támogatásának megszerzése ahhoz, hogy feloldják az országnak járó uniós forrásokat. Emellett elengedhetetlen a nemzetbiztonsági szervek feletti demokratikus ellenőrzés visszaállítása, ezért ezeket átvilágítják, és a külügyminisztériumi informatikai is rendszert teljesen át fogják vizsgálni.

Görög Márta szerint indokolt a jelenleginél arányosabb választási rendszer megalkotása, emellett célja a bíróságok függetlenségének erősítése, a végrehajtások közfeladattá történő alakítása, az EU-pénzek hazahozatalának jogszabályi hátterének megteremtése, valamint az Európai Ügyészséghez való csatlakozás.

Vitézy Dávid egy több évre szóló stratégia részeként a teherszállítás zömét a vasútra terelné, és Budapesten kívül Szeged, Pécs, Miskolc, Debrecen és Győr közlekedését is fejlesztené. Visszaadná az önkormányzatok városképet befolyásoló képességét, hogy helyben dönthessenek például az óriásplakátokról, valamint felülvizsgálná a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokat.

Pósfai Gábor azt ígérte, hogy a Pegasus-szoftver használatának részleteit nyilvánosságra hozzák, a 2010 óta politikai szándékból indított lehallgatásokat is kivizsgálják. A rendvédelemben bérrendezésről, valódi életpályamodellről, szolgálati lakásprogramról, eszközparkok fejlesztéséről, helyi kapitányságok szakmai szerepének megerősítéséről beszélt, és lehetővé tenné a visszatérést az egyszer már leszerelt dolgozóknak.

Kátai-Németh Vilmos megerősítette, hogy a 20000 új idősgondozási férőhelyet és a szociális ágazatban dolgozók 25 százalékos béremelését teljesíteni fogják. Szeptembertől tanévkezdési segélyt ígért, kilátásba helyezte a közfoglalkoztatás és a munkajogi szabályok reformját is. A gyermekvédelem botrányait kivizsgálják, a területről új törvényt alkotnak.

Gajdos László meghirdette az EU legszigorúbb szankciórendszerét a környezetvédelmi előírások betartatása kapcsán. Moratóriumot hirdetett minden védett területen történő fakivágásra, és a tarvágásokat is felfüggesztette. A cirkuszokban betiltja a vadállatok szerepeltetését.

Lőrincz Viktória kiemelte, hogy a vidékfejlesztés forrásrendszerét egységesíteni kell, a pénzek elosztásából ki kell iktatni a politikát. Budapesttel intézményesítenie kell a kormánynak a partneri viszonyt, erre törvényt is hoznának. Minden 10 falunak 1 milliárdot biztosítanának évente, aminek a felhasználásáról helyben döntenének.

Bóna Szabolcs fontos célként nevezte meg a rövid ellátási láncok erősítését, hogy a hazai termelők nagyobb szerephez jussanak például a közétkeztetésben, és hogy a magyar termékek nagyobb arányban jelenjenek meg az üzletek polcain is.

Tanács Zoltán szerint hosszabb távon 2, majd 3 százalék feletti GDP-arányos költést terveznek fordítani kutatás-fejlesztésre. Az informatikai beszerzéseket felülvizsgálja, mivel szerinte magas volt a területen a korrupció. Kijelentette, hogy a vízkészélet-gazdálkodást támogató digitális infrastruktúrát, jelzőrendszert kell létrehozni.

Tarr Zoltán legfontosabb prioritásként a kultúra depolitizálását jelölte meg, az NKA működésének teljes körű átvilágítását vetítette előre. A független színházi társulatok számára átlátható támogatási rendszert hoznak létre, m

A célok tehát világosak, azt azonban jelenleg nehéz látni, hogy miközben Kapitány István is "kivéreztetett gazdaságról" beszél, hogyan lesz meg a finanszírozási háttér a tervekhez.

Címlapkép forrása: Illyés Tibor, MTI