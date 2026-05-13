Harminc nap alatt felállt a Tisza-kormány – mi jön most?

Sietős kormányalakítás
Magyar Péter már a választások előtt arról beszélt, hogy szeretné minél gyorsabban felállítani a kormányát, a lehető legrövidebbre szorítva az átadás-átvétel időszakát.
Ez sikerült is: a harmadik magyar köztársaság történetének legrövidebb ideje alatt alakult meg az új kormány.
Tegnap lezajlott a miniszterek eskütétele, ezzel egyben véget ért az a furcsa átmeneti időszak, amikor a miniszterelnök már Magyar Péter, de a miniszterek még az Orbán-kormány tárcavezetői voltak.
|Mennyi időbe telt a kormányalakítás?
|Év
|Választás időpontja
|Kormány megalakulása
|Különbség napokban
|1990
|április 8.
|május 23.
|45
|1994
|május 29.
|július 15.
|47
|1998
|május 24.
|július 8.
|45
|2002
|április 21.
|május 27.
|36
|2006
|április 23.
|június 9.
|47
|2010
|április 25.
|május 29.
|34
|2014
|április 6.
|június 6.
|61
|2018
|április 8.
|május 18.
|40
|2022
|április 3.
|május 24.
|51
|2026
|április 12.
|május 12.
|30
|Forrás: Portfolio-gyűjtés
|*1990 és 2010 közt a választás időpontjánál a második forduló szerepel.
Érdekesség, hogy a kabinet megalakítása terén az eddigi rekordtartó a második Orbán-kormány volt, akkor 34 nap telt el a második forduló és a kormány eskütétele közt. A sietség oka hasonló volt a mostanihoz: szerettek volna a választások után azonnal cselekedni.
Nyáron is folytatódhat a rohamtempó
A lendület várhatóan az új kormány felállítása után sem fog csillapodni, már csak az uniós pénzek feloldásához kapcsolódó szorító határidő miatt sem.
Senki ne tervezzen hosszabb nyaralást
– kérte Magyar Péter a képviselőktől és a közigazgatásban dolgozóktól.
Ezzel akár arra is utalhatott, hogy a teljes nyári időszak alatt folytatnák a jogalkotási munkát. Az eddigi gyakorlat az volt, hogy az új törvényhozás július elejéig-közepéig ülésezett, bár előfordult, hogy még tovább, július végéig, augusztus elejéig dolgoztak a képviselők – idézte fel a HVG. Itt nincsenek kőbe vésett szabályok: ha a kormány szükségét látja, egész nyáron ülésezhet a parlament.
A 100 nap rövid története Roosevelttől Medgyessy-ig
A következő szimbolikus mérföldkő az első 100 nap lesz. A koncepció, hogy a kormányokat éppen ennyi idő után értékeljék, 1933-ban terjedt el az elnökválasztás után. Franklin Roosevelt a nagy gazdasági világválság árnyékában kampányolt, így a választók egy hiteles programot vártak tőle a gazdaság talpraállítása kapcsán. Mivel a demokraták fő kritikája az volt a Hoover-kormánnyal szemben, hogy nem tesznek eleget a 25 százalék körüli munkanélküliség idején az emberekért, ezért Roosevelt szeretett volna kontrasztot mutatni, és gyors intézkedéseket ígért. Ezután vált általánossá az, hogy a nyilvánosság az első igazi mérföldkőnek a 100 napot tekinti.
Ez még a "mézeshetek" időszaka, a kormányok támogatottsága általában ilyenkor van a csúcsán, ami a legfőbb reformok elfogadásához is kedvező helyzet.
Az időtáv már kellően hosszú ahhoz, hogy egy kezdetleges képet lehessen alkotni a kabinet működéséről, ugyanakkor még nincs mindenre idő, így a prioritásokat is jól mutatja. Magyarországon a kifejezést a 2002-es Medgyessy-kormány tette igazán ismertté. 100 napos programjukban szerepelt többek közt a közalkalmazotti bérek 50%-os emelése, egy egyszeri 19 ezer forintos juttatás a nyugdíjasoknak, a minimálbér adómentessé tétele és a családi pótlék emelése is. Ugyan a program nem meglepő módon népszerű volt, sokan ide vezetik vissza a költségvetési problémák elharapódzásának kezdetét, aminek eredményeképpen végül a magyar gazdaságot nagyon sérülékeny állapotban érte a pénzügyi világválság.
Mi jöhet a Tisza-kormány első 100 napjában?
Ha arról gondolkodunk, hogy vajon milyen intézkedéseket fog hozni az új kabinet az első 100 napban, akkor az uniós források feloldásához szükséges mérföldkövekkel érdemes kezdeni. A Tisza-kormány egyik legfőbb célja ugyanis "az uniós pénzek hazahozatala", ami egyben a prioritásokat is kijelöli, hiszen a Helyreállítási Alap (RFF) 10,4 milliárdjához csak akkor férhet hozzá az ország, ha augusztus 31-ig sikerül minden feltételnek megfelelni.
Ezzel kapcsolatban a miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatóján így fogalmazott: "Én világosan elmondtam, hogy mi az, amit tudunk vállalni, mi az, ami jó Magyarországnak, jó a magyar vállalatoknak, jó a magyar embereknek, és kéri is az Európai Bizottság. Ez négy dolog.
- Antikorrupciós intézkedések, beleértve az Európai Ügyészséghez való csatlakozást,
- a második az igazságszolgáltatás és a nyomozóhatóságok függetlenségének a helyreállítása,
- a harmadik a sajtó szabadságának a biztosítása, a propaganda tiltott állami támogatásának megszüntetése,
- a negyedik pedig az akadémia szabadságának a visszaadása, a magyar egyetemek felszabadítása, visszaadása a szenátusnak és az egyetemi polgárságnak, valamint a magyar kutatóintézetek visszaadása a kutatóknak"
– sorolta. "Ezeket tudjuk vállalni" – zárta a gondolatmenetet.
Mindezek alapján számíthatunk többek közt a közérdekű vagyonkezelő alapítványi (KEKVA) formában működő egyetemek átalakítására, a közbeszerzési szabályok reformjára. Magyar Péter emellett tegnap kilátásba helyezte az Alaptörvény és több fontos jogszabály módosítását, valamint a rendkívüli aszályhelyzet elleni sürgős fellépést.
A kormányzat az uniós pénzek feloldására irányuló intézkedéseken kívül minden bizonnyal törekszik majd arra, hogy szimbolikus lépésekkel érzékeltesse, hogy rendszerváltás történt.
- Ebbe a sorba illik az ügynökakták nyilvánossá tétele, amit a nemzeti ünnep előttre, október 22-ére ígérnek.
- Várhatóan a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési- és védelmi Hivatal felállítása is a prioritások közt szerepel.
- Érdekes lesz az is, hogy végül valóban felfüggesztik-e a köztévé adását, és ha igen, akkor hogyan szervezik újjá a műsorszolgáltatást – egyáltalán lesz-e köztévé.
Végül a pénzügyi kényszerek is meghatározzák majd az új kabinet fókuszát, Kármán András pénzügyminiszter ígérete szerint nyár végéig új költségvetést készítenek. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a teljesen újratervezik az idei évet.
A felülvizsgálatra szükség is van: mint kiderült, április végére az eredeti éves hiánycél több, mint 90 százalékát elfüstölte az Orbán-kormány, és arról lényegében konszenzus van az elemzők közt, hogy a bejelentett 5 százalékos deficitcél nem tartható. Nem sokkal később pedig a jövő évi büdzsét is prezentálnia kell a minisztériumnak, ami már számokban mutatja meg, hogy mit tekint fontosnak a Tisza-kormány.
A szombati népünnepély után Magyar Péter már arról beszélt, hogy folytatás következik.
A következő rendezvényt augusztus 20-ára tervezik – éppen a kormány megalakulásának 100. napjára.
Szimbolikus időpont: addigra már világosabban látszik majd, milyen irányt vett az új kabinet, és hogy a választók mennyire érzik valódi rendszerváltásnak az elmúlt hónapokat.
Hosszabb távú célok
A hét eleji bizottsági meghallgatások után a fenti főbb irányvonalakon kívül már a Tisza-kormány részletesebb terveiről is képet kaphattunk.
- Hegedűs Zsolt elmondta, hogy szeretnének évente legalább 500 milliárddal többet fordítani az egészségügyre és megemelnék a nem orvosi munkakörökben dolgozók bérét. Emellett teljes szemléletváltást hirdetett, a betegeket helyezné a középpontba, akikkel elégedettségi kérdőívet töltetne ki, majd közzétenné az eredményeket.
- Lannert Judit szintén szemléletváltásról beszélt, amiben a gyermekek fejlődési pályája kerülne a középpontba egészen kisgyermekkortól felnőtt korig. A minisztérium egyik első feladata a KEKVA-modell átalakítása lesz a felsőoktatásban, ősszel pedig konzultációt tartanának arról, hogy a magyar társadalom szerint mi a tanulás szerepe, hiszen jó stratégiát csak úgy lehet kialakítani, ha a célok világosak.
- Kármán András azt ígérte, hogy legkésőbb 2030-ig teljesítik az euró bevezetéséhez szükséges feltételek megteremtését, valamint hogy az szja-rendszerben bevezetik az adójóváírást, így a mediánbérig csökkenni fog mindenkinek az adója. A katát visszavezetnék, és megemelnék azoknak a nyugdíját, akik jelenleg kevesebb, mint 120 ezer forintot kapnak.
- Kapitány István fontos célként jelölte meg a befektetői bizalom helyreállítását, a vállalatok közti verseny erősítését. Szeretnék meghosszabbítani Paks 2 üzemidejét, ha ez lehetséges, folytatnák a lakossági energiahatékonysági programokat, fejlesztenék az energiahálózatot és növelnék a tárolási kapacitásokat.
- Ruff Bálint kijelentette, hogy a valaha volt legnagyobb átvilágítást fogja elrendelni, és már július 1-től felállítaná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési- és Védelmi Hivatalt. Törvénybe iktatná, hogy a magyar állam soha többé nem onthat gyűlöletet, és október 22-én nyilvánosságra hozná az ügynökaktákat.
- Ruszin-Szendi Romulusz folytatni tervezi a haderőfejlesztést, viszont az eddig megkötött szerződéseket áttekintené, a civil kezekbe adott védelmi ipari beruházásokat felülvizsgálná. A honvédségben illetmény- és életpályamodell-rendezés lesz. Megismételte, hogy nem állítaná vissza a sorkatonaságot, továbbá sem fegyvereket, sem katonákat nem küld Ukrajnába.
- Orbán Anita tárcájának egyik legfontosabb célja a tagállamok támogatásának megszerzése ahhoz, hogy feloldják az országnak járó uniós forrásokat. Emellett elengedhetetlen a nemzetbiztonsági szervek feletti demokratikus ellenőrzés visszaállítása, ezért ezeket átvilágítják, és a külügyminisztériumi informatikai is rendszert teljesen át fogják vizsgálni.
- Görög Márta szerint indokolt a jelenleginél arányosabb választási rendszer megalkotása, emellett célja a bíróságok függetlenségének erősítése, a végrehajtások közfeladattá történő alakítása, az EU-pénzek hazahozatalának jogszabályi hátterének megteremtése, valamint az Európai Ügyészséghez való csatlakozás.
- Vitézy Dávid egy több évre szóló stratégia részeként a teherszállítás zömét a vasútra terelné, és Budapesten kívül Szeged, Pécs, Miskolc, Debrecen és Győr közlekedését is fejlesztené. Visszaadná az önkormányzatok városképet befolyásoló képességét, hogy helyben dönthessenek például az óriásplakátokról, valamint felülvizsgálná a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokat.
- Pósfai Gábor azt ígérte, hogy a Pegasus-szoftver használatának részleteit nyilvánosságra hozzák, a 2010 óta politikai szándékból indított lehallgatásokat is kivizsgálják. A rendvédelemben bérrendezésről, valódi életpályamodellről, szolgálati lakásprogramról, eszközparkok fejlesztéséről, helyi kapitányságok szakmai szerepének megerősítéséről beszélt, és lehetővé tenné a visszatérést az egyszer már leszerelt dolgozóknak.
- Kátai-Németh Vilmos megerősítette, hogy a 20000 új idősgondozási férőhelyet és a szociális ágazatban dolgozók 25 százalékos béremelését teljesíteni fogják. Szeptembertől tanévkezdési segélyt ígért, kilátásba helyezte a közfoglalkoztatás és a munkajogi szabályok reformját is. A gyermekvédelem botrányait kivizsgálják, a területről új törvényt alkotnak.
- Gajdos László meghirdette az EU legszigorúbb szankciórendszerét a környezetvédelmi előírások betartatása kapcsán. Moratóriumot hirdetett minden védett területen történő fakivágásra, és a tarvágásokat is felfüggesztette. A cirkuszokban betiltja a vadállatok szerepeltetését.
- Lőrincz Viktória kiemelte, hogy a vidékfejlesztés forrásrendszerét egységesíteni kell, a pénzek elosztásából ki kell iktatni a politikát. Budapesttel intézményesítenie kell a kormánynak a partneri viszonyt, erre törvényt is hoznának. Minden 10 falunak 1 milliárdot biztosítanának évente, aminek a felhasználásáról helyben döntenének.
- Bóna Szabolcs fontos célként nevezte meg a rövid ellátási láncok erősítését, hogy a hazai termelők nagyobb szerephez jussanak például a közétkeztetésben, és hogy a magyar termékek nagyobb arányban jelenjenek meg az üzletek polcain is.
- Tanács Zoltán szerint hosszabb távon 2, majd 3 százalék feletti GDP-arányos költést terveznek fordítani kutatás-fejlesztésre. Az informatikai beszerzéseket felülvizsgálja, mivel szerinte magas volt a területen a korrupció. Kijelentette, hogy a vízkészélet-gazdálkodást támogató digitális infrastruktúrát, jelzőrendszert kell létrehozni.
- Tarr Zoltán legfontosabb prioritásként a kultúra depolitizálását jelölte meg, az NKA működésének teljes körű átvilágítását vetítette előre. A független színházi társulatok számára átlátható támogatási rendszert hoznak létre, megkezdik az Iparművészeti Múzeum felújítását, továbbá létrehozzák az országos műemlékvédelmi rendszert.
A célok tehát világosak, azt azonban jelenleg nehéz látni, hogy miközben Kapitány István is "kivéreztetett gazdaságról" beszél, hogyan lesz meg a finanszírozási háttér a tervekhez.
Címlapkép forrása: Illyés Tibor, MTI
