Hatszázmilliárd forintos műtárgykiárusítás New Yorkban

Mark Rothko és Jackson Pollock festményére, valamint egy szoborra, Constantin Brâncuși alkotására aggatták fel a képzeletbeli 100 millió dolláros árcédulát a tavaszi New York-i aukció anyagának szakértő elemzői.
A kínálat legdrágább húsz tétele közé a belépő 30 millió dollárt ért, Andy Warhol különleges csendélete érdemelte ki a 20. pozíciót. Amúgy egy másik, talán ismertebb Warhol a Double Elvis 35 millióval ugyancsak bekerült a válogatottba és 35 millió dolláros elvárásokkal dobnak piacra egy Renoirt, egy Mirót, és egy de Kooning alkotást is.
Előzetesen 40 millió dollárra tették Modigliani női portréját valamint Pablo Picasso Arlequin című művét, míg Jean-Michel Basquiat, Museum Security című művére 5 millióval emelték a tétet. 50 milliós becsléssel indul Henri Matisse és Gerhard Richter alkotása, míg Piet Mondrian absztrakt képét 55 millió dollárra taksálják, ugyanennyire Picasso, Homme à la guitare című festményét. Az élbolyba még egy Picasso szobor, Az asszonyfej is bekerült 60 millió dollárral, ugyanennyire tartják Roy Lichtenstein, Anxious Girl-jét valamint Cy Twombly, Untitled-jét, egy másik Rothko pedig 80 millió dollárral száll be a versenybe.
