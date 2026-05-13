Hivatalban a Magyar-kormány, így telik az első nap
A frissen megalakult Tisza-kormány szerdán már kormányülést is tart, ahol többek közt a gyermekvédelemről, titkosított nemzetközi szerződésekről és a rendkívüli aszályhelyzetről is döntenek. A nap folyamán kiderült, hogy távozik posztjáról Vágujhelyi Ferenc, a NAV elnöke, és az Élő Környezetért Felelős Minisztérium természetvédelemért felelős helyettes államtitkára Sipos Katalin, a WWF Magyarország igazgatója lesz. Az uniós pénzek kapcsán már 1-2 héten belül nagy bejelentések jöhetnek friss értesülések szerint. A fejleményekről folyamatosan beszámolunk.
Mindennél gyorsabban jöhetnek az EU-pénzek, így jön ki a 34 milliárd eurós várakozás

Friss értesülések szerint akár már 1-2 héten belül óriási bejelentéseket tehetnek a Magyarországnak járó uniós forrásokkal kapcsolatban. A most beharangozott 34 milliárd eurós összeg a korábban zárolt források teljes felszabadításából és az állítólag rövidesen bejelenthető SAFE védelmi hitelből tevődik össze, azonban ennél némileg bonyolultabb a képlet, és az elviekben közelgő bejelentés is kérdéses lehet.

Bejelentést tett Orbán Anita külügyminiszter a Kárpátalja elleni orosz dróntámadásról

Orbán Anita külügyminiszter videóüzenetben jelentette be, hogy az új kormány első kormányülésén napirendre veszi a Kárpátalját ért orosz dróntámadás kérdését.

Hamarosan kezdődik az első kormányülés Ópusztaszeren

Magyar Péter közölte a Facebook-oldalán, hogy még kormányülést megelőzően a Vízügyi Igazgatóságok szakembereivel, a marispusztai vízőrzőkkel és gazdálkodókkal egyeztettek a drasztikus aszályhelyzet rövid, közép és hosszú távú megoldási lehetőségeiről.

MTA-elnök: Számomra nincs jelentősége annak, hogy van-e bármilyen rokoni kapcsolatom a belügyminiszterrel

A Magyar Tudományos Akadémia nyitott az elcsatolt kutatóintézetek befogadására – derült ki Pósfai Mihály, a szervezet új elnökének telexes interjújából. Az elnök arról beszélt, hogy a korábbi kormányzat ritkán fordult az MTA-hoz szakpolitikai tanácsért, és akkor sem tűnt úgy, mintha figyelembe vették volna, amit mondanak. Ezzel szemben az uniós intézmények sokszor fordultak hozzájuk. Úgy gondolja, hogy nem lenne szerencsés, ha az ő személyén múlna az Akadémia és a kormány viszonya, nem fog azzal kilincselni, hogy ő a belügyminiszter nagybátyja, ezért számára ennek nincs is jelentősége.

Azbesztszennyezés: le kellett zárni két vasi tó parkolóját

Akkreditált mintavétel igazolta az azbeszt jelenlétét a Kőszeg melletti Abért-tónál és a Dozmati víztározónál Vas vármegyében, ezért több parkolót is lezárattak. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter nemrég kijelentette, hogy első tárcavezetői feladatai közé fog tartozni a helyzet megvizsgálása.

Mire kell figyelni a kata újratervezése során? Reagált Kármán András bejelentésére az Adótanácsadók Egyesülete

Az Adótanácsadók Egyesülete üdvözli Kármán Andrásnak a kata visszaállításához kapcsolódó tegnapi parlamenti bejelentését, hiszen közös célunk az adórendszer egyszerűsítése, a legkisebb vállalkozások adminisztrációs terheinek lehető legalacsonyabb szintre szorítása. Ennek érdekében fel kell hívnunk a figyelmet a szabályozás néhány olyan sarkalatos pontjára, amelynek pontos megtervezése nélkül elképzelhetetlen a kata igazságos és hatékony átalakítása. Írásunkban most ezekre a pontokra hívjuk fel a figyelmet.

Rendőrök szálltak ki a Győr-Szolhoz, dagad a győri lakáskassza-botrány

Rendőrségi nyomozás indult a Győr-Szol Zrt.-nél abban az ügyben, ahol a gyanú szerint kilenc hónap alatt legalább 1,7 milliárd forint tűnt el a helyi önkormányzati lakásalapból. A hatóságok szerda délelőtt jelentek meg adatgyűjtés céljából az önkormányzati cégnél. A vállalat vezérigazgatója néhány nappal ezelőtt váratlanul lemondott a posztjáról, ráadásul mindeközben egy másik városi cég, a Győr Projekt Kft. gyanús szerződései miatt is nyomozás folyik - adta hírül a Telex győri tudósítója.

A WWF Magyarország eddigi igazgatója helyettes államtitkár lesz

Sipos Katalin lesz az Élő Környezetért Felelős Minisztérium természetvédelemért felelős helyettes államtitkára - közölte az új környezetvédelmi miniszter. Gajdos László Facebook-posztja szerint

a WWF Magyarország igazgatói székéből érkezik az új vezető a minisztériumba.

"Sipos Katalin biológus elfogadta a felkérésemet, hogy a kormányzati munkát választva tudományos és szakmai alapokon újítsa meg a hazai természetvédelmet. Személye a garancia a civil partnerségre és arra, hogy döntéseinket kizárólag tudományos alapokon, a gyermekeink jövője érdekében hozzuk meg." - fogalmaz Gajdos.

 
Távozik a NAV elnöke

Távozik posztjáról Vágujhelyi Ferenc, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elnöke, az adóhatóság hivatalosan is megerősítette a hírt. A lépést azzal indokolták, hogy a szervezet vezetőjének államtitkári megbízatása a törvény értelmében a miniszterelnök mandátumának végével automatikusan megszűnt

Azonnali moratóriumot hirdet a kormány a védett erdők fakitermelésére

"Azonnali moratóriumot hirdetek a védett erdők fakitermelésére.

Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat,

erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és a hazánk épségét jelentik. Átalakítjuk az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó" -. jelentette be Gajdos László, az új környezetvédelmi miniszter, aki erről a szándékról már korábban is beszélt.

Bejelentette Magyar Péter, hol lesznek ezentúl a kormányülések

Az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi Alkotmány utcai épületében lesz a miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne ezentúl - jelentette be az új miniszterelnök. Szerdán 15 órától az első kormányülést még Ópusztaszeren tartja a kormány.

Megvan Forsthoffer Ágnes kabinetfőnöke

Perger Ágnes lett Forsthoffer Ágnesnek, az Országgyűlés elnökének kabinetfőnöke – értesült a Tisza Párthoz közel álló forrásból a Magyar Nemzet. Perger Ágnes, az óbudai Perger Ágnes Ügyvédi Iroda vezetője megerősítette a lap értesülését. 

Programot hirdetett az új agrárminiszter: itt vannak a Magyar-kormány mezőgazdasági prioritásai

Évtizedes stratégiahiány és jövőkép nélküli sodródás után felelősségteljes, az üres ígéreteket mellőző agrárpolitikát hirdetett Bóna Szabolcs új agrárminiszter laptársunknak, az Agrárszektornak írt vendégcikkében. A kormányzat új irányvonala az alapvető élelmiszerek áfájának 5 százalékra csökkentését és a bürokrácia leépítését tűzte ki célul. További prioritás a szakhatóságok függetlenségének visszaállítása, valamint a magasabb hozzáadott értékű, fenntartható és digitalizált termelés ösztönzése. Mindezek célja, hogy a magyar mezőgazdaság valós nemzetközi versenyképességre tegyen szert, miközben megerősítik a fiatal gazdákat és a vidéki térségeket.

Magyar Péter nem költözik kormányzati rezidenciába

Hanem marad budai házában – derült ki Facebook-bejegyzéséből, ahol a leendő miniszterelnöki szolgálati autóról is megosztott egy képet. A politikus minden bizonnyal ezzel a lépéssel is kontrasztot szeretne mutatni, miután az előző napokban több fényűző minisztérium épületét is bemutatta a nyilvánosságnak.

Forrás: Magyar Péter Facebook-oldala.
Tisza-kormány: az első ülés után érkeznek a fontos bejelentések

Elképesztő gyorsasággal pörögnek a közéleti események, hétfőn és kedden lezajlott mind a 16 miniszterjelölt bizottsági meghallgatása. A jelöltek ezután a Sándor-palotában letették az esküjüket, amivel hivatalosan is tárcavezetőkké váltak.

A szerdai nap az első, amikor Magyarországnak hivatalosan is új kormánya van.

Magyar Péter pedig nem is tétlenkedett, már most kormányülést hívott össze. Elmondása szerint az alábbi ügyekről fognak dönteni az Ópusztaszeren tartott eseményen:

  • Aszályhelyzet: vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozódnak a jelenlegi helyzetről, majd döntenek a rövidtávon szükséges intézkedésekről
  • Teljes körűen átvilágítják a minisztériumokat és az állami cégeket, a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetéseket és kötelezettségvállalásokat azonnal felfüggesztik.
  • Döntenek a korábban titkosított kormányhatározatok és nemzetközi szerződések titkosításának feloldásáról.
  • Megkezdik az Alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának megtárgyalását,
  • döntéseket hoznak a gyermekvédelem területén,
  • tájékoztatást kérnek az ország energiaellátásának helyzetéről.

A kormányülést sajtótájékoztató követi, amiről a Portfolio-n is beszámolunk a délután folyamán.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor

Harminc nap alatt felállt a Tisza-kormány – mi jön most?

Rekordgyors kormányalakítással ért véget az első politikai sprint – most kezdődik a következő. A tegnap megalakult Tisza-kormány előtt ott tornyosul az első 100 nap próbatétele: egyszerre kell látványos, az emberek mindennapjait érintő változásokat felmutatni, stabilizálni a költségvetést és megállapodni Brüsszellel az uniós pénzekről.

