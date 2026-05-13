Hivatalban a Magyar-kormány, így telik az első nap

Sipos Katalin lesz az Élő Környezetért Felelős Minisztérium természetvédelemért felelős helyettes államtitkára - közölte az új környezetvédelmi miniszter. Gajdos László Facebook-posztja szerint

a WWF Magyarország igazgatói székéből érkezik az új vezető a minisztériumba.

"Sipos Katalin biológus elfogadta a felkérésemet, hogy a kormányzati munkát választva tudományos és szakmai alapokon újítsa meg a hazai természetvédelmet. Személye a garancia a civil partnerségre és arra, hogy döntéseinket kizárólag tudományos alapokon, a gyermekeink jövője érdekében hozzuk meg." - fogalmaz Gajdos.