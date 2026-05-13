Hivatalban a Magyar-kormány, így telik az első nap

Mindennél gyorsabban jöhetnek az EU-pénzek, így jön ki a 34 milliárd eurós várakozás
Friss értesülések szerint akár már 1-2 héten belül óriási bejelentéseket tehetnek a Magyarországnak járó uniós forrásokkal kapcsolatban. A most beharangozott 34 milliárd eurós összeg a korábban zárolt források teljes felszabadításából és az állítólag rövidesen bejelenthető SAFE védelmi hitelből tevődik össze, azonban ennél némileg bonyolultabb a képlet, és az elviekben közelgő bejelentés is kérdéses lehet.
Bejelentést tett Orbán Anita külügyminiszter a Kárpátalja elleni orosz dróntámadásról
Orbán Anita külügyminiszter videóüzenetben jelentette be, hogy az új kormány első kormányülésén napirendre veszi a Kárpátalját ért orosz dróntámadás kérdését.
Hamarosan kezdődik az első kormányülés Ópusztaszeren
Magyar Péter közölte a Facebook-oldalán, hogy még kormányülést megelőzően a Vízügyi Igazgatóságok szakembereivel, a marispusztai vízőrzőkkel és gazdálkodókkal egyeztettek a drasztikus aszályhelyzet rövid, közép és hosszú távú megoldási lehetőségeiről.
MTA-elnök: Számomra nincs jelentősége annak, hogy van-e bármilyen rokoni kapcsolatom a belügyminiszterrel
A Magyar Tudományos Akadémia nyitott az elcsatolt kutatóintézetek befogadására – derült ki Pósfai Mihály, a szervezet új elnökének telexes interjújából. Az elnök arról beszélt, hogy a korábbi kormányzat ritkán fordult az MTA-hoz szakpolitikai tanácsért, és akkor sem tűnt úgy, mintha figyelembe vették volna, amit mondanak. Ezzel szemben az uniós intézmények sokszor fordultak hozzájuk. Úgy gondolja, hogy nem lenne szerencsés, ha az ő személyén múlna az Akadémia és a kormány viszonya, nem fog azzal kilincselni, hogy ő a belügyminiszter nagybátyja, ezért számára ennek nincs is jelentősége.
Azbesztszennyezés: le kellett zárni két vasi tó parkolóját
Akkreditált mintavétel igazolta az azbeszt jelenlétét a Kőszeg melletti Abért-tónál és a Dozmati víztározónál Vas vármegyében, ezért több parkolót is lezárattak. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter nemrég kijelentette, hogy első tárcavezetői feladatai közé fog tartozni a helyzet megvizsgálása.
Mire kell figyelni a kata újratervezése során? Reagált Kármán András bejelentésére az Adótanácsadók Egyesülete
Az Adótanácsadók Egyesülete üdvözli Kármán Andrásnak a kata visszaállításához kapcsolódó tegnapi parlamenti bejelentését, hiszen közös célunk az adórendszer egyszerűsítése, a legkisebb vállalkozások adminisztrációs terheinek lehető legalacsonyabb szintre szorítása. Ennek érdekében fel kell hívnunk a figyelmet a szabályozás néhány olyan sarkalatos pontjára, amelynek pontos megtervezése nélkül elképzelhetetlen a kata igazságos és hatékony átalakítása. Írásunkban most ezekre a pontokra hívjuk fel a figyelmet.
Rendőrök szálltak ki a Győr-Szolhoz, dagad a győri lakáskassza-botrány
Rendőrségi nyomozás indult a Győr-Szol Zrt.-nél abban az ügyben, ahol a gyanú szerint kilenc hónap alatt legalább 1,7 milliárd forint tűnt el a helyi önkormányzati lakásalapból. A hatóságok szerda délelőtt jelentek meg adatgyűjtés céljából az önkormányzati cégnél. A vállalat vezérigazgatója néhány nappal ezelőtt váratlanul lemondott a posztjáról, ráadásul mindeközben egy másik városi cég, a Győr Projekt Kft. gyanús szerződései miatt is nyomozás folyik - adta hírül a Telex győri tudósítója.
A WWF Magyarország eddigi igazgatója helyettes államtitkár lesz
Sipos Katalin lesz az Élő Környezetért Felelős Minisztérium természetvédelemért felelős helyettes államtitkára - közölte az új környezetvédelmi miniszter. Gajdos László Facebook-posztja szerint
a WWF Magyarország igazgatói székéből érkezik az új vezető a minisztériumba.
"Sipos Katalin biológus elfogadta a felkérésemet, hogy a kormányzati munkát választva tudományos és szakmai alapokon újítsa meg a hazai természetvédelmet. Személye a garancia a civil partnerségre és arra, hogy döntéseinket kizárólag tudományos alapokon, a gyermekeink jövője érdekében hozzuk meg." - fogalmaz Gajdos.
Távozik a NAV elnöke
Távozik posztjáról Vágujhelyi Ferenc, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elnöke, az adóhatóság hivatalosan is megerősítette a hírt. A lépést azzal indokolták, hogy a szervezet vezetőjének államtitkári megbízatása a törvény értelmében a miniszterelnök mandátumának végével automatikusan megszűnt
Azonnali moratóriumot hirdet a kormány a védett erdők fakitermelésére
"Azonnali moratóriumot hirdetek a védett erdők fakitermelésére.
Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat,
erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és a hazánk épségét jelentik. Átalakítjuk az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó" -. jelentette be Gajdos László, az új környezetvédelmi miniszter, aki erről a szándékról már korábban is beszélt.
Bejelentette Magyar Péter, hol lesznek ezentúl a kormányülések
Az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi Alkotmány utcai épületében lesz a miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne ezentúl - jelentette be az új miniszterelnök. Szerdán 15 órától az első kormányülést még Ópusztaszeren tartja a kormány.
Megvan Forsthoffer Ágnes kabinetfőnöke
Perger Ágnes lett Forsthoffer Ágnesnek, az Országgyűlés elnökének kabinetfőnöke – értesült a Tisza Párthoz közel álló forrásból a Magyar Nemzet. Perger Ágnes, az óbudai Perger Ágnes Ügyvédi Iroda vezetője megerősítette a lap értesülését.
Programot hirdetett az új agrárminiszter: itt vannak a Magyar-kormány mezőgazdasági prioritásai
Évtizedes stratégiahiány és jövőkép nélküli sodródás után felelősségteljes, az üres ígéreteket mellőző agrárpolitikát hirdetett Bóna Szabolcs új agrárminiszter laptársunknak, az Agrárszektornak írt vendégcikkében. A kormányzat új irányvonala az alapvető élelmiszerek áfájának 5 százalékra csökkentését és a bürokrácia leépítését tűzte ki célul. További prioritás a szakhatóságok függetlenségének visszaállítása, valamint a magasabb hozzáadott értékű, fenntartható és digitalizált termelés ösztönzése. Mindezek célja, hogy a magyar mezőgazdaság valós nemzetközi versenyképességre tegyen szert, miközben megerősítik a fiatal gazdákat és a vidéki térségeket.
Magyar Péter nem költözik kormányzati rezidenciába
Hanem marad budai házában – derült ki Facebook-bejegyzéséből, ahol a leendő miniszterelnöki szolgálati autóról is megosztott egy képet. A politikus minden bizonnyal ezzel a lépéssel is kontrasztot szeretne mutatni, miután az előző napokban több fényűző minisztérium épületét is bemutatta a nyilvánosságnak.
Tisza-kormány: az első ülés után érkeznek a fontos bejelentések
Elképesztő gyorsasággal pörögnek a közéleti események, hétfőn és kedden lezajlott mind a 16 miniszterjelölt bizottsági meghallgatása. A jelöltek ezután a Sándor-palotában letették az esküjüket, amivel hivatalosan is tárcavezetőkké váltak.
A szerdai nap az első, amikor Magyarországnak hivatalosan is új kormánya van.
Magyar Péter pedig nem is tétlenkedett, már most kormányülést hívott össze. Elmondása szerint az alábbi ügyekről fognak dönteni az Ópusztaszeren tartott eseményen:
- Aszályhelyzet: vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozódnak a jelenlegi helyzetről, majd döntenek a rövidtávon szükséges intézkedésekről
- Teljes körűen átvilágítják a minisztériumokat és az állami cégeket, a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetéseket és kötelezettségvállalásokat azonnal felfüggesztik.
- Döntenek a korábban titkosított kormányhatározatok és nemzetközi szerződések titkosításának feloldásáról.
- Megkezdik az Alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának megtárgyalását,
- döntéseket hoznak a gyermekvédelem területén,
- tájékoztatást kérnek az ország energiaellátásának helyzetéről.
A kormányülést sajtótájékoztató követi, amiről a Portfolio-n is beszámolunk a délután folyamán.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor
Harminc nap alatt felállt a Tisza-kormány – mi jön most?
Rekordgyors kormányalakítással ért véget az első politikai sprint – most kezdődik a következő. A tegnap megalakult Tisza-kormány előtt ott tornyosul az első 100 nap próbatétele: egyszerre kell látványos, az emberek mindennapjait érintő változásokat felmutatni, stabilizálni a költségvetést és megállapodni Brüsszellel az uniós pénzekről.
Üzent az új kormánynak Ukrajna: maradéktalanul teljesítik Magyarország követeléseit
A nemzeti kisebbségeket illetően.
Kiszivárogtak a tervek: Google-adatközpont épülhet az űrben, a tech-óriás Elon Musk cégével foghat össze
Rakétaindítási megállapodásról folytatnak tárgyalásokat.
Rendhagyó megoldást tesztel az IKEA
Javult a dolgozók hatékonysága.
Hatszázmilliárd forintos műtárgykiárusítás New Yorkban
Indulnak az aukciók.
Nem az emberekre szabták a jövő árampiacát: a valódi érték már a szoftverben van
"Piros gomb van, de veszélyes függőséget tud kialakítani."
Vészesen közeleg a határidő, figyelmeztetést adott ki a NAV
Itt vannak a tudnivalók az szja-bevallásról.
Elképesztő újítást vezet be a techóriás: ezentúl a mesterséges intelligencia is elköltheti a pénzünket
Jön az Alexa for Shopping.
Politikai fordulat és éles tavaszi felpattanás: áprilisi piaci körkép
A márciusi piaci pánik után áprilisban éles hangulatváltás következett. Miközben a nemzetközi kötvény- és nyersanyagpiacokon továbbra is feszültség látszott, a hazai eszközök - a forint,
Pókerasztaltól a játszótéren át a HOLD-ig - Elindult az Infinity alap
Az online pókerből indulva jutott el több milliárd forintos portfóliók kezeléséig, de ma is ugyanazt tartja a sikeres befektetés egyik legfontosabb elemének, amit a pókerasztalok... The post Pó
Public CbC: Transzparencia vagy adminisztratív csapda?
Az adózási transzparencia szintet lépett egy új adatszolgáltatási formával. A multinacionális vállalatcsoportok számára a Public Country-by-Country Reporting (Public CbC) bevezetése nem csupán
Mondd a klubod, és megmondom, melyik híres ember vagy!
Elton John, Ed Sheeran, Ryan Reynolds - pár híresség, akik bevásárolták magukat egy fociklubba és sikerrel jártak. Pedig vannak még, akik beszálltak a foci világába,... The post Mondd a klubod,
A mesterséges intelligencia rendszerek hatósági felügyelete Magyarországon: máris változhat?
Az EU mesterséges intelligenciára vonatkozó rendelete (MI Rendelet) alapján a tagállamoknak legalább egy bejelentő hatóságot és legalább egy piacfelügyeleti hatóságot kell(ett) létrehozniu
Magyarország 30 éve egy szélsőséges hullámvasúton van - Kinek szán a tőke bizalmat?
Közvetlen külföldi tőkebefektetések a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A közvetlen külföldi tőkebefektetés - vagyis az FDI – egyszerre tükrözi a befektetői bizalmat és egy gazdas
Visszatérő külföldi tőke és szektorspecifikus átrendeződés: Mikesy Álmos a hazai ingatlanpiac kilátásairól
A Portfolio Signature nagyszabású körképben vizsgálta a hazai ingatlanpiac jövőjét. Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő vezérigazgatója szerint a növekvő bizalom és a régiós alulértékelts
Élőben az Akváriumból - HOLD After Hours Majális
Idén is élő After Hourst tartottunk, Zsolt és Balázs - kiegészülve Lacival és Danival - élőben nevettek, bosszankodtak, rendszerváltottak és világmegfejtettek az Akvárium nagyszínpadán. Ké
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Elárulta Putyint saját bizalmasa? – Rendkívüli dolog történt a Kreml falai közt
Nem úgy ünnepelt Moszkva, mint eddig.
Kármán András fontos üzeneteket küldött, a piac jól fogadta
Meghallgatták a pénzügyminisztert.
A lengyeleket már megelőztük. Felkészül: Csehország
Váratlan fejlemény a kötvénypiacon.