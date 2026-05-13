Kissé emelkedett az építőipari termelés
Egészen extrém hullámzások jellemezték az építőipar teljesítményét az elmúlt hónapokban. Az óriási növekedéseket és zuhanásokat szakította meg a márciusi adat, amikor a termelés kismértékben, 0,5%-kal nőtt havi alapon.
Egymást követték a nagymértékű növekedések és visszaesések az építőiparban az elmúlt néhány hónapban, ám a trend összességében lefelé tartott. Ahogy az alábbi grafikonon látszik, az építőipari termelés 2022 óta csökkenő trendben mozog.

A magyar gazdaság gyengélkedése és az uniós forrásínség igencsak nehéz helyzetbe hozta a szektort, amelyre egyelőre nincs gyógyír. A márciusi, havi alapon látott 0,5%-os növekedés egyelőre nem mondható túl izmos adatnak,

a termelés szintje még így is csaknem 5%-kal marad el a 2021-estől.

  • Márciusban az építőipari ágazatok közül az épületek építése 5,4%-kal bővült az egy évvel korábbihoz mérten.
  • Az egyéb építmények építése 8,3%-kal kisebb,
  • a legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 7,3%-kal nagyobb volt.

A megrendelések alakulása alapján egyelőre a kilátások sem túl biztatóak. Ugyanakkor a költségvetéstől nagyban függő építőipar szerződéseinek visszaesése nem meglepő a választások időszakában. Ahogy az alábbi ábrán látható, a szerződések volumene egy hosszabb felfutást követően lassabb ütemre váltott.

Az új szerződésekben és a teljes állományban sem látszik erős felpattanás.

Vagyis egyelőre az idei sem az építőipar éve lesz. Az év első három hónapjában az építőipari termelés volumene 4,2%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól, így a GDP egyik olyan komponense maradt, ami visszahúzza a gazdasági teljesítményt.

