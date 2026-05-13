Kissé emelkedett az építőipari termelés

Egymást követték a nagymértékű növekedések és visszaesések az építőiparban az elmúlt néhány hónapban, ám a trend összességében lefelé tartott. Ahogy az alábbi grafikonon látszik, az építőipari termelés 2022 óta csökkenő trendben mozog.
A magyar gazdaság gyengélkedése és az uniós forrásínség igencsak nehéz helyzetbe hozta a szektort, amelyre egyelőre nincs gyógyír. A márciusi, havi alapon látott 0,5%-os növekedés egyelőre nem mondható túl izmos adatnak,
a termelés szintje még így is csaknem 5%-kal marad el a 2021-estől.
- Márciusban az építőipari ágazatok közül az épületek építése 5,4%-kal bővült az egy évvel korábbihoz mérten.
- Az egyéb építmények építése 8,3%-kal kisebb,
- a legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 7,3%-kal nagyobb volt.
A megrendelések alakulása alapján egyelőre a kilátások sem túl biztatóak. Ugyanakkor a költségvetéstől nagyban függő építőipar szerződéseinek visszaesése nem meglepő a választások időszakában. Ahogy az alábbi ábrán látható, a szerződések volumene egy hosszabb felfutást követően lassabb ütemre váltott.
Az új szerződésekben és a teljes állományban sem látszik erős felpattanás.
Vagyis egyelőre az idei sem az építőipar éve lesz. Az év első három hónapjában az építőipari termelés volumene 4,2%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól, így a GDP egyik olyan komponense maradt, ami visszahúzza a gazdasági teljesítményt.
Címlapkép forrása: Getty Images
