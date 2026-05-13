Magyar Péter bejelentette a kormány első döntéseit: a védett üzemanyagárról, a költségvetésről és az uniós pénzekről is üzent
Gazdaság

Megtartotta első ülését az új kormány Ópusztaszeren és annak szünetében adott tájékoztatást a sajtónak Magyar Péter. A miniszterelnök bejelentette első két külföldi útjának időpontját, elmondása szerint kiemelt téma volt a vízügyi helyzet az aszály miatt, és meghallgatták Hernádi Zsoltot, a Mol elnök-vezérigazgatóját az üzemanyagpiacról. Bejelentette, hogy a kormány döntést hoz arról, hogy minden, a rendes gazdálkodás körét meghaladó kötelezettségvállalást csakis a pénzügyminiszter aláírásával lehet teljesíteni. A vagyonadó részletei is terítékre kerülnek a kormányülésen - árulta el a kormányfő.
Vannak még viták az EU-s pénzekről

Kell majd kompromisszumot kötni a Bizottságnak, ezt tudom mondani.

Azt hiszem a holnapi napon küldök egy részletes levelet Ursula von der Leyennek, bizottsági elnöknek, ahol leírom, hogy hol tudunk egy kicsit mozdulni, hol elfogadható az még a magyar gazdaság szempontjából, a magyar emberek szempontjából és hol nem. Ezt tudom mondani. Meg fogunk állapodni, én azt gondolom, hogy érzi az Európai Bizottság is a történelmi felelősségét abban, hogy a magyar emberek és Magyarország megkapja a neki járó juttatásokat - fejtette ki egy másik kérdésre.

Nincs végkielégítés a volt tárcavezetőknek

A leköszönő miniszterek és államtitkárok végkielégítésének kiutalásához miniszterelnöki ellenjegyzésre van szükség, Magyar Péter elmondta, hogy ő ezt nem fogja megadni.

Szó van az alkotmányozásról

Az új kormány először a jelenlegi Alaptörvény átalakításán gondolkozik, csak ezt követően lesz teljesen új alkormányozás, amelyet társadalmi vitára is terveznek küldeni.

Mi lesz, ha nem mond le Sulyok Tamás?

A miniszterelnök szerint ha az előző kormány által kinevezett közjogi méltóságok a hónap végéig nem mondanak le, akkor alkotmánymódosítás keretében fogják létrehozni az elmozdításuk jogi kereteit.

Kormányhatározat születik több témában is

Előre láthatóan vizsgálat fog indulni a bicskei gyermekotthonban történt visszaélések, valamint az azt követő kegyelmi botrány miatt.

Magyar Péter hozzátette, jövő héten valószínűleg megérkezik az ügynök akták megnyitásáról szóló határozat is. Ezt követően az állami médiakiadások csökkentéséről, valamint a titkosított nemzetközi megállapodásokról is szó lesz, ahogyan az Európai Ügyészséghez való csatlakozásról is.

Tárgyal a kormány továbbá a vagyonadóról is.

Fontos pozíciót kap a Tisza volt kampányfőnöke

Tóth Péter, a Tisza korábbi kampányfőnöke lesz a kormány nemzetbiztonsági főtanácsadója. Tóth korábban úgy nyilatkozott, hogy a kampány után szeretne visszatérni a piaci szférába.

A pénzügyminisztériumról beszél Magyar Péter

Az egész kormány állítson le minden, a rendes gazdálkodás körét meghaladó kötelezettségvállalást, és csak a pénzügyminiszter aláírásával lehet teljesíteni majd [...] a 250 millió forint feletti kötelezettségvállalásokat és a 100 millió forint feletti beruházásokat.

Maratoni látogatást fog tenni az Európai Bizottság

A jövő hét folyamán a Bizottság delegációja öt napot fog Magyarországon tölteni.

A május 25-i héten Magyar Péter fog Brüsszelbe látogatni az EU-s támogatások folyósításáról.

Hernádi Zsoltot is meghallgatták

A MOL elnök-vezérigazgatója a kormány meghallgatásán elmondta, hogy az üzemanyag és olajellátás zavartalan, a stratégiai tartalék 80 napra elegendő, a védett ár pedig továbbra is elérhető lesz a benzinkutak számára.

Magyar Péter szerint a védett ár jelen állás szerint tartható is fog maradni, valamivel a régiós átlag alatt.

Kiemelt téma a vízügy

Magyar Péter és Gacsályi József az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató-helyettese a hazai vízhelyzet állapotáról beszél, és bár a helyzet jelenleg elkeserítő, van jó hír is:

A KEOP programnak köszönhetően 257 milliárd forintnyi fejlesztés fog megvalósulni

Ugyanakkor még a héten vis maior helyzetet fognak hirdetni az aszályhelyzet miatt.

Már ma megjelenik a kormány működését szabályozó statútum

Magyar Péter ígérete szerint még éjfél előtt elérhető lesz a Magyar Közlönyben a kormány működését szabályozó rendelet.

Az előzetes tervek szerint a kormányzás kezdeti szakaszában heti két kormányülés lesz.

Bejelentette első két útját Magyar Péter

A miniszerelnök több kabinetvezetővel fog Lengyelországba, majd onnan Ausztriába utazni. A kormányfő hozzátette: az út döntő részét vonattal tervezik megtenni.

Magyar Péter beszél

A miniszterelnök köszöntötte a kormányszóvivőket. Limitálni fogja az együtt töltött időnket, hogy a kormányülés jelenleg is zajlik, késő estébe fog nyúlni az ülés - kezdte Magyar Péter.

Orbán Anita külügyminiszter is reagált a Kárpátalját ért orosz dróntámadásra. A jelenlegi tudásunk szerint véget ért a dróntámadás, de készenlétet kért az ukrán hatóság - magyarázta a kormányfő.

A kormány elítéli az orosz támadást a magyarok által is lakott Kárpátalja ellen. Holnap 11:30-ra Orbán Anita berendelte Oroszország nagykövetét

- ismertette. Várja a nagykövet ismertetését, hogy Vlagyimir Putyin mikor fejezné be a háborút.

Kezdődik a sajtótájékoztató

Köböl Anita nyitotta meg a sajtótájékoztatót, majd Szondi Vanda következett. Partneri kapcsolatot ígértek a sajtó képviselőivel, egyelőre kis türelmet kér a kormány.

A kormányülés még nem ért véget, közben tartanak most sajtótájékoztatót.

Kormányülés után a tervek szerint rendszeresen lesznek tájékoztatók, és a helyzet függvényében lesznek a tájékoztatókon miniszterek is.

Várakozás

A 17 órára meghirdetett sajtótájékoztató még nem kezdődött el.

Különleges helyszínen

Önmagában szimbolikus a kormányülés helyszínválasztása és még inkább annak nevezhető a sajtótájékoztató helyszíne: a Feszty-körkép előtt rendezték be az eseményt.

Hamarosan megszólal Magyar Péter, érkeznek az új kormány első fontos döntései

A tegnapi nappal hivatalosan is felállt az új kabinet, a rendszerváltás óta a leghamarabb, mindössze 30 nappal a választások után. Magyar Péter már korábban is jelezte, hogy a kormány megalakulása után is fenn kívánja tartani a lendületes tempót, és a mai napra összehívta az első kormányülést is.

Az eseményből látszik, hogy a miniszterelnök a kormányülések terén is kontrasztot szeretne képezni a múlttal: a megbeszélést Ópusztaszeren tartják, hogy ezzel is jelezzék, kiemelten figyelnek majd az aszályhelyzet kezelésére, és a miniszterek tanácskozását azonnal sajtótájékoztató követi.

Az első kormányülésre mindig kiemelt közfigyelem hárul, amivel tisztában vannak a politikusok is. Így a mai napot azzal a szemmel is érdemes figyelni, hogy mit szeretne üzenni a kabinet, mi jelenti számára a prioritást.

Miről lesz szó?

A miniszterelnök elmondása szerint az alábbi ügyekről döntenek az ülésen:

  • Aszályhelyzet: vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozódnak a jelenlegi helyzetről, majd döntenek a rövidtávon szükséges intézkedésekről
  • Teljes körűen átvilágítják a minisztériumokat és az állami cégeket, a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetéseket és kötelezettségvállalásokat azonnal felfüggesztik.
  • Döntenek a korábban titkosított kormányhatározatok és nemzetközi szerződések titkosításának feloldásáról.
  • Megkezdik az Alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának megtárgyalását,
  • döntéseket hoznak a gyermekvédelem területén,
  • tájékoztatást kérnek az ország energiaellátásának helyzetéről.

A sajtótájékoztató 17.00-tól kezdődik, a helyszínről jelentkezünk.

