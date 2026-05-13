Megjósolta az elemző, milyen árfolyamon vezetheti be Magyarország az eurót

Az elmúlt hetekben kicsit túl optimista lett a piac, számomra azért még sok a kérdőjel a következő időszak gazdaságpolitikájával kapcsolatban – mondta egy szerdai üzleti fórumon Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője. A szakember szerint rövidtávon véget érhet a forint erősödése, viszont amennyiben reális lesz az euróbevezetés terve, az további felértékelődést hozhat, így néhány év múlva akár 350 alatti árfolyamon is történhet majd az euró bevezetése. Az idei gazdasági növekedéssel kapcsolatban a szakember elmondta, hogy a nemzetközi kockázatok továbbra is rontják a képet, az infláció pedig emelkedhet az év második felében.

Az utóbbi hónapokban széles körű költségsokk indult el a világban, nehezen tudom elképzelni, hogy ez ne gyűrűzzön be Magyarországra – mondta a Videoton Holding székesfehérvári üzleti fórumán Németh Dávid. A K&H Bank vezető elemzője szerint az idei év végére 4% feletti infláció jöhet, 2027 elején pedig az 5%-ot is meghaladhatja az áremelkedési ütem. Ahol nincsenek a magyarhoz hasonló árkorlátozó intézkedések érvényben, ott már megjelent az inflációs nyomás, nálunk ez az árkorlátozások miatt késve jelenhet meg.

A magyar gazdaság kapcsán az elemző kiemelte, hogy 2026-ban az ipari termelés akár 4-5%-kal is növekedhet, ugyanakkor a nemzetközi környezet nem támogató, a német bizalmi index még zsugorodik is. Németh Dávid összességében 1,5%-os GDP-növekedéssel számol idén, ami lassulást jelentene az első negyedéves 1,7% után. Elsősorban a belső fogyasztás további élénkülése húzhatja a gazdaságot, emellett a beruházások területén jöhet pozitív fordulat, ezzel szemben a nettó export visszafoghatja a növekedést. Az uniós források kapcsán az elemző azzal számol, hogy a következő négy évben a GDP 10%-a áramolhat a gazdaságba, kérdés, hogy ezt milyen szerkezetben használjuk fel, de a plusz forrás

Hosszabb távon azonban szükség van a magyar gazdaságban modellváltásra, az olcsó munkaerőre épülő gazdasági modell nem tartható fenn – tette hozzá Németh.

A K&H Bank szakembere szerint a költségvetésben az idei 5%-os hiánycél nagy valószínűséggel nem lesz tartható. Az előző és az új kormány eddig bejelentett intézkedései nagyjából a GDP 6%-át teszik ki, kérdés, hogy ennek mi lesz az ellentételezése vagy a fedezete. Ebből a helyzetből az elemző szerint ambíciózus cél az euró 2030-as bevezetése, amihez 3% alá kellene lefaragni a hiányt.

Az euróbevezetési célok mellett a Magyar Nemzeti Banknak (MNB) 2027-ben napirendre kell vennie az inflációs cél csökkentését, de az a teljes monetáris politikára hatással lesz, szigorúbb kondíciókat kell fenntartani az alacsonyabb cél teljesítéséhez.

Számomra még nagyon sok kérdőjel övezi a következő időszak gazdaságpolitikáját, a piac túl optimistává vált

- emelte ki Németh Dávid. Hozzátette: jelenleg a világon az egyik legjobb befektetésnek számít a forint és a magyar állampapír, rövid távon viszont már nincs sok tér az erősödésre.

A forint reáleffektív árfolyamát nézve most azon a szinten vagyunk, ahol 2008-ban, amikor a forint túl erős volt a gazdaságnak – emelte ki a szakértő. Szerinte rövidtávon a 360-as határ az, ami még éppen elviselhető a gazdasági szereplők számáéra, hosszabb távon viszont, ha hiteles lesz az euróbevezetési pálya, akkor az további reál felértékelődést hozhat. Az idei év második felében Németh Dávid 360-370 közti euróárfolyamra számít, majd 2027 elején újra beindulhat a forinterősödés, így

akár 350 alatti árfolyamon is fixálhatják majd a forintot az euróbevezetéskor.

Az elemző szerint az MNB tud segíteni a forinterősödés megfékezésében, idén bőven benne lehet két 25 bázispontos kamatcsökkentés, 2027 végére pedig akár 5% alá is csökkenhet a jelenlegi 6,25%-os alapkamat.

