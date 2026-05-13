Megjósolta az elemző, milyen árfolyamon vezetheti be Magyarország az eurót

Az utóbbi hónapokban széles körű költségsokk indult el a világban, nehezen tudom elképzelni, hogy ez ne gyűrűzzön be Magyarországra – mondta a Videoton Holding székesfehérvári üzleti fórumán Németh Dávid. A K&H Bank vezető elemzője szerint az idei év végére 4% feletti infláció jöhet, 2027 elején pedig az 5%-ot is meghaladhatja az áremelkedési ütem. Ahol nincsenek a magyarhoz hasonló árkorlátozó intézkedések érvényben, ott már megjelent az inflációs nyomás, nálunk ez az árkorlátozások miatt késve jelenhet meg.
A magyar gazdaság kapcsán az elemző kiemelte, hogy 2026-ban az ipari termelés akár 4-5%-kal is növekedhet, ugyanakkor a nemzetközi környezet nem támogató, a német bizalmi index még zsugorodik is. Németh Dávid összességében 1,5%-os GDP-növekedéssel számol idén, ami lassulást jelentene az első negyedéves 1,7% után. Elsősorban a belső fogyasztás további élénkülése húzhatja a gazdaságot, emellett a beruházások területén jöhet pozitív fordulat, ezzel szemben a nettó export visszafoghatja a növekedést. Az uniós források kapcsán az elemző azzal számol, hogy a következő négy évben a GDP 10%-a áramolhat a gazdaságba, kérdés, hogy ezt milyen szerkezetben használjuk fel, de a plusz forrás
Hosszabb távon azonban szükség van a magyar gazdaságban modellváltásra, az olcsó munkaerőre épülő gazdasági modell nem tartható fenn – tette hozzá Németh.
A K&H Bank szakembere szerint a költségvetésben az idei 5%-os hiánycél nagy valószínűséggel nem lesz tartható. Az előző és az új kormány eddig bejelentett intézkedései nagyjából a GDP 6%-át teszik ki, kérdés, hogy ennek mi lesz az ellentételezése vagy a fedezete. Ebből a helyzetből az elemző szerint ambíciózus cél az euró 2030-as bevezetése, amihez 3% alá kellene lefaragni a hiányt.
Az euróbevezetési célok mellett a Magyar Nemzeti Banknak (MNB) 2027-ben napirendre kell vennie az inflációs cél csökkentését, de az a teljes monetáris politikára hatással lesz, szigorúbb kondíciókat kell fenntartani az alacsonyabb cél teljesítéséhez.
Számomra még nagyon sok kérdőjel övezi a következő időszak gazdaságpolitikáját, a piac túl optimistává vált
- emelte ki Németh Dávid. Hozzátette: jelenleg a világon az egyik legjobb befektetésnek számít a forint és a magyar állampapír, rövid távon viszont már nincs sok tér az erősödésre.
A forint reáleffektív árfolyamát nézve most azon a szinten vagyunk, ahol 2008-ban, amikor a forint túl erős volt a gazdaságnak – emelte ki a szakértő. Szerinte rövidtávon a 360-as határ az, ami még éppen elviselhető a gazdasági szereplők számáéra, hosszabb távon viszont, ha hiteles lesz az euróbevezetési pálya, akkor az további reál felértékelődést hozhat. Az idei év második felében Németh Dávid 360-370 közti euróárfolyamra számít, majd 2027 elején újra beindulhat a forinterősödés, így
akár 350 alatti árfolyamon is fixálhatják majd a forintot az euróbevezetéskor.
Az elemző szerint az MNB tud segíteni a forinterősödés megfékezésében, idén bőven benne lehet két 25 bázispontos kamatcsökkentés, 2027 végére pedig akár 5% alá is csökkenhet a jelenlegi 6,25%-os alapkamat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
