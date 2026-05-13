Mire kell figyelni a kata újratervezése során? Reagált Kármán András bejelentésére az Adótanácsadók Egyesülete

2022 júliusában a Fidesz-kormány villámgyors, puccsszerű törvénykezéssel gyakorlatilag egyik napról a másikra írta át a kisadózó vállalkozások tételes adójának (kata) szabályait. A döntés több mint 430 ezer kisvállalkozót érintett, akiknek alig néhány hét alatt kellett alkalmazkodniuk az új rendszerhez. A korábbi katás vállalkozásukat szeptember 1-ig át kellett alakítaniuk, sok esetben teljesen új működési formát választva. Az új szabályokat előzetes szakmai vagy érdekképviseleti egyeztetés nélkül vezették be, ami komoly felháborodást váltott ki. Sokan úgy érezték, hogy a kormány egyik napról a másikra húzta ki a talajt százezrek megélhetése alól. Ez a váratlan és erőszakos intézkedéssorozat annak fényében is szembement a jogbiztonság alapvető követelményével, hogy a katás vállalkozók jelentős része a munkaviszony szabályainak kijátszására használta ezt az adózási formát.

Főállású katás esetében a jelenlegi és a régi biztosítási fedezet 108 ezer forint/hó volt, valid igénynek tartjuk, hogy az elmúlt évek inflációjára tekintettel, valamint az öngondoskodás erősítése érdekében ez az összeg akár a minimálbér szintjéig megemelésre kerüljön.

Mindezek mellett a fizetendő kata összegének a közterhekhez való hozzájárulását is fedeznie kell, amelynek mértékét akár a bevételt juttató személy jellegére való tekintettel szegmentálni is lehet, például nem magánszemély megrendelő esetén további 10-15% adót kell fizetni.

Fontos kérdés a bevételi határ kijelölése. Az általános forgalmi adóhoz (áfa) kapcsolódó alanyi adómentesség határa kínálkozó lehetőséget teremt, ugyanakkor óvakodni kell attól, hogy az egyszerűsítések hatására jelentős társadalmi mozgások kezdődjenek a munkaviszonyok kárára.

Ezzel párhuzamosan

kezdeményezni kellene az áfa-alanyimentesség, a kata-határ és az iparűzésiadó-sávok összehangolását.

Fontos elv lenne, hogy ezek a jövőben is egységesen és automatikusan (inflációkövető módon) változzanak, elkerülve, hogy egy vállalkozó az egyik keretből kicsússzon, miközben a másikban még benne van.

Végül, úgy gondoljuk, hogy a kata átalakítása – ahogy az adórendszer bármely elemének megváltoztatása – önmagában nem, csak egy jól átgondolt struktúrában értelmezhető: meg kell fontolni, hogy át kell-e alakítani a magánszemélyeket érintő más adózási formákat, beleértve az egyéni vállalkozások, átalányadózók, az őstermelők, ekho-sok és adószámos magánszemélyek adózását, esetleg egyes adózási formák kivezetését.

Úgy érezzük, hogy adórendszerünk egyszerűsítése az elmúlt időszakban háttérbe szorult, ennek eredménye, hogy a legkisebb vállalkozók adminisztrációs költségei bevételarányosan kiemelkedően magasak. Ha az adóterhelés nem is változna, csak ez az adminisztrációs költség csökkenne számottevően, már akkor is sokat javulna a vállalkozási környezet Magyarországon.

Az Adótanácsadók Egyesülete nagy várakozásokkal tekint a kormányzat által ígért társadalmi egyeztetésekre, úgy véljük, hogy szakmai és piaci ismereteink révén már a jogalkotás folyamatában is tudjuk konstruktív észrevételeinkkel segíteni a kormányzat munkáját.

