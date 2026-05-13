MTA-elnök: Számomra nincs jelentősége annak, hogy van-e bármilyen rokoni kapcsolatom a belügyminiszterrel
A Magyar Tudományos Akadémia nyitott az elcsatolt kutatóintézetek befogadására – derült ki Pósfai Mihály, a szervezet új elnökének telexes interjújából. Az elnök arról beszélt, hogy a korábbi kormányzat ritkán fordult az MTA-hoz szakpolitikai tanácsért, és akkor sem tűnt úgy, mintha figyelembe vették volna, amit mondanak. Ezzel szemben az uniós intézmények sokszor fordultak hozzájuk. Úgy gondolja, hogy nem lenne szerencsés, ha az ő személyén múlna az Akadémia és a kormány viszonya, nem fog azzal kilincselni, hogy ő a belügyminiszter nagybátyja, ezért számára ennek nincs is jelentősége.

Pósfai az MTA-tól elcsatolt kutatóintézetek jövője kapcsán azt mondta, hogy "a választás, a tudományért felelős miniszter hozzáállása és a kutatóintézetek mindkét csoportjának deklarált csatlakozási szándéka után ez már nem kérdés többé, az Akadémia természetesen nyitott az intézetek befogadására." Később egyértelművé tette, hogy

Én azt szeretném, ha egyben lenne az egész hálózat, az egész magyar tudomány szempontjából ez lenne a legelőnyösebb.

Igaz, szerinte ez nem egy az egyben a régi rendszerhez való visszatérést jelentené, át kellene például alakítani a testületet, ami az irányítási kérdésekért felelt.

Az MTA mindenkori szerepe szakpolitikai tanácsokat adni a kormányzatnak. Ugyan Pósfai arról beszélt, hogy az előbbi elnök szerint néhány minisztériummal volt együttműködés, nem látszik, hogy ennek igazán lett volna eredménye. Emellett a kormánnyal való kapcsolatot szerinte átláthatóbbá kell tennie a mostaninál az MTA-nak, hiszen számára sem világos, hogy miben volt konzultáció.

Mindez égbekiáltó kontrasztot mutat az uniós intézményekkel való kapcsolattal.

Az MTA soha nem volt kizárva egyetlen európai tudományos szervezetből sem, sőt kifejezetten nagyra becsülik. Ha az EU például új kutatási szabályozást készít elő, akkor az MTA véleménye ezeken a csatornákon keresztül megjelenik

– mondta Pósfai.

Az interjú készítője megkérdezte az elnököt, hogy inkább előny, vagy hátrány lehet, hogy a belügyminiszter nagybátyja. Erre úgy válaszolt: "Számomra nincs jelentősége annak, hogy van-e bármilyen rokoni kapcsolatom a belügyminiszterrel. Még ha a tudományért felelős miniszterről lenne szó, akkor sem volna igazán. Nálunk a családon belül nem szokás így kilincselni, protekciózni."

Szerinte egy normális országban nem számít az akadémia és a kormány kapcsolatában, hogy van-e rokoni kapcsolat vagy sem.

Nem szoktunk hozzá, hogy egy normális országban élünk, de próbáljuk meg, mert itt van most rá a lehetőség.

