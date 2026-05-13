Nem a KÁT a főbűnös? Kemény szakmai vita robbant ki a magyar ipari energiaárakról
Érthető módon nagy figyelmet kapott az Ipari Energiafogyasztók Fórumának (IEF) lapunk által is ismertetett koncepciója, melyben az érdekvédelmi szervezet a magyar iparvállalatok európai összevetésben is jelentős energiaköltségeinek csökkentésére kínál megoldásokat. A hazai napelemes iparág nagy részét tömörítő Magyar Napelem Napkollektor Szövetség (MNNSz) szerint ugyanakkor a javaslatcsomag szakmai szempontból több ponton árnyalásra szorul – különösen a KÁT-rendszer 2026-os tényleges költségvonzatát, a 2022-es rendszerhasználati díjugrás hátterét és a piaci befektetők kiszorulásának valós okait illetően. Ezért az MNNSz konkrét reformjavaslatokat is tartalmazó szakmai válaszcikkben reagált az IEF koncepciójára, amelyet az alábbiakban ismertetünk annak érdekében, hogy az ellenoldali érvelés is nyilvánosságot kapjon.
Nem a KÁT a bűnös – a valódi energiaköltség-növelőket kell megnevezni

Az Ipari Energiafogyasztók Fóruma (IEF) fontos és időszerű kérdést tett az asztalra:

Magyarország iparvállalataira valóban európai összehasonlításban is kiemelkedően magas energiaköltségek nehezednek, és ez rontja versenyképességünket.

(A cikk az Ipari Energiafogyasztók Fóruma a Portfolio.hu-n 2026. április 25-én közzétett javaslatcsomagjára reagál, a nyilvánosan elérhető MAVIR, MEKH, Eurostat, Portfolio, MVM és Magyar Közlöny adatok alapján.)

Az Eurostat adatai szerint a 150 GWh feletti fogyasztási sávban hazai vállalatok az EU-ban az egyik legmagasabb tarifát fizetik – ez tény, és nem vitatható. A javaslatcsomag egyes elemei helyes irányba mutatnak, más elemei azonban súlyos tévedéseket tartalmaznak, amelyek – ha megvalósulnak – a megújuló energia ipar alapjait rendítenék meg, és a befektetői bizalmat évtizedekre visszavetnék - állítja szakmai válaszában az MNNSz.

Electricity_prices_for_non-household_consumers,_first_half_2025_

Egyetértünk abban, hogy az ipari energiaköltségek csökkentése nemzetgazdasági érdek. Azonban határozottan el kell választani egymástól a valóban indokolt reformokat azon javaslatoktól, amelyek a fájdalom helyett a tünetet kezelik; vagy éppen mások érdekében terelnék félre a közvéleményt

- fogalmaznak.

A számok igazsága: a KÁT 2026-ban nem 4–5,5 Ft/kWh

Az IEF dokumentuma szerint

„a KÁT mérlegkör megszüntetése, átalakítása révén akár 4–5,5 Ft/kWh-val is mérsékelhető az iparvállalatok villamosenergia-költsége."

Ez az állítás 2026-ban egyszerűen nem felel meg a valóságnak - mondja az MNNSz. A MAVIR adatai alapján a KÁT+Prémium pénzeszköz 2026-os várható éves átlaga ~2,52 Ft/kWh, miután januárban a pénzeszköz negatívba fordult – azaz az ipari fogyasztóknak visszajárt volna a különbözet. Igaz, a nyári csúcshónapokban (május–augusztus) a terhelés elérheti a 7–10 Ft/kWh-t, de ez az időszaki csúcs, nem az éves átlag. A 2024-es átlag sem volt több 5,43–5,61 Ft/kWh-nál, és ez tartalmazza a Prémium pénzeszközt is.

A KÁT teljes megszüntetése tehát nem hozna 4–5,5 Ft/kWh megtakarítást – és azt sem szabad elfelejteni, hogy ezzel egyidejűleg a KÁT-rendszer 2022–2023-as negatív szaldója (közel 168 milliárd forint) is az ipari fogyasztók pénzéből képződött – amelyet az állam elvont. Ha a KÁT-rendszer tisztességesen működött volna, az ipar ezt az összeget visszakapta volna.

A probléma tehát nem a KÁT maga, hanem az állami beavatkozás a mérlegkör elszámolásába

- mutat rá a napelemes szervezet.

A valódi teher: ahol valójában elszabadultak az árak

Az IEF javaslatában alig esik szó arról, hogy a rendszerhasználati díjak (RHD) 2022. július 1-jén miként robbantak fel. Az átviteli díj egyetlen határozattal 252%-kal, azaz 3,5-szeresére nőtt (2,79-ről 9,80 Ft/kWh-ra), az elosztói forgalmi díj több kategóriában megkétszereződött. Ezt a döntést a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) hozta, és minden ipari fogyasztót érintett – kategóriától függetlenül.

A közvélemény előtt sem ismeretlen az időzítés: az OPUS GLOBAL Nyrt. 2020 decemberében írta alá a TITÁSZ megvásárlásáról szóló adásvételi szerződést, a tranzakció zárása 2021. augusztus 31-én történt meg, és a társaság 2021. szeptember 1-jétől OPUS TITÁSZ Zrt. néven folytatta működését. Ezzel részben átfedésben kerültek bevezetésre az új díjszabási elemek, amelyekben csökkent az energiadíj, de nőtt a rendszerhasználati díj – vagyis az elosztónak fizetett bevételkomponens. Ezt a háztartási fogyasztók nem érezték meg, mert a rezsicsökkentett végösszeg rögzített maradt -

az áron belüli arányok azonban az elosztó javára és a kereskedő terhére tolódtak el.

Az ipar viszont teljes összegében megfizette a különbözetet. Az ezt követő, 2022. július 1-jei drasztikus RHD-emelés már a megváltozott tulajdonosi szerkezet idején történt. Az összefüggés nem bizonyított jogszabályellenes magatartás, de a korreláció kísértetiesen pontos, és az IEF javaslatcsomaga erről szinte nem tesz említést - jegyzi meg az MNNSz.

Amit a KÁT teremtett: 47 000 munkahely és európai első helyezés

A KÁT-rendszer 2003-tól és különösen 2008-tól a befektetők saját pénzéből és saját kockázatára épített meg egy egész iparágat. Az eredmény: Magyarország 8,4 GW beépített naperőmű-kapacitással a névleges részarányát tekintve – részarányban mérve – világelső, az EU-ban azonban az egy főre jutó napelemes kapacitás tekintetében csupán a 8. helyen áll. Ez mutatja, hol van még tér a növekedésre.

Az iparágban ma 47 000 munkavállaló dolgozik. A KÁT-rendszer megszüntetése nem csupán jogi kockázatot jelent, hanem ezen munkahelyek és a teljes megújuló energetikai ökoszisztéma alapjait rendítené meg. Egy szabályos közbeszerzési eljáráshoz hasonlítható: az állam 15–25 éves szerződést kötött magáncégekkel, amelyek saját forrásból és hitellel beruháztak. Ezt a szerződést az elmúlt másfél évtizedben már többször módosították a termelők terhére, 2025. január 1-jétől pedig öt évre felfüggesztették a KÁT-tarifák inflációkövetését is.

Ez önmagában súlyos befektetői jogsérelmet jelent.

A szerződés egyoldalú felrúgása – amit a „KÁT mérlegkör megszüntetése" valójában jelent – a befektetői bizalom tartós, generációkon átívelő sérülésével járna. Egy ország, amely ilyen előzményekkel rendelkezik, nem számíthat komoly megújuló energetikai befektetőkre - hangsúlyozza a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség.

Négy reform, amelyet valóban meg kell valósítani

A szövetség konkrét reformjavaslatokat is megfogalmaz válaszában:

  • A MAVIR kereskedői szerepének felülvizsgálata. A MAVIR rendszerirányító, nem kereskedő. Jelenleg a teljes KÁT-termelést egy zártkörű mérlegkörben közvetlenül a HUPX-en értékesíti anélkül, hogy bármilyen kereskedelmi ösztönzője lenne az értéknövelésre. A megoldás: versenyeztetéssel be kell vonni hatékony piaci kereskedőket, PPA-szerződések, energiatárolással kombinált értékesítés és napon belüli optimalizálás révén. Ez nemcsak csökkenti az ipari terheket, de ösztönzi a piaci alapú villamosenergia-tárolást is.
  • A KÁT-finanszírozás átterhelése a költségvetésre. Az EU-tagállamok többségében a megújuló energia támogatásának terheit nem kizárólag az ipari fogyasztók viselik – ez Magyarországon sajátos és igazságtalan megoldás. Az MVM jelenleg hatalmas osztalékot fizet az állami tulajdonosnak: a 2025. első félévi eredmény után 2025 novemberében 131,5 milliárd forint évközi osztalékelőleget utalt át a költségvetésnek, miközben az ipar finanszírozza a megújuló rendszert. A KÁT-terhek legalább részbeni átvállalása a költségvetés által – ahogy ez európai normának számít – méltányos és versenyképességet javító lépés lenne.
  • Az állami gázerőmű-beruházások felülvizsgálata. Adófizetői forrásból három új gázturbinás blokk épül két helyszínen, összesen 1 600 MW kapacitással (Tiszaújvárosban két, egyenként 500 MW-os, a visontai Mátrai Erőmű telephelyén egy 650 MW-os blokk), noha a magánbefektetők – ha a hálózati csatlakozást megkapják – piaci alapon, saját kockázatukra valósítanák meg a szükséges kapacitásokat és energiatárolókat. A 2024-es második közzétételi eljárásban 10 GW naperőmű, szélerőmű és tároló iránti befektetői szándéknyilatkozat érkezett – ezeket az 54/2024. (III. 6.) Korm. rendelet egyetlen szegmens kivételével elutasította: a 400 kV-os szintre érkezett szélerőmű-igényből 670 MW kapott prioritást, amely az iparági értékelések szerint politikailag kötött érdekeltségi körhöz köthető. A piaci befektetők a környező országokban valósítják meg projektjeiket, onnan importálunk – ez önmagában is emeli a kiegyenlítő energia terheit. Ezt az abszurd helyzetet meg kell szüntetni: rendszeres, kiszámítható közzétételi eljárásokat kell bevezetni, amelyeken valóban versenypiac alapján kapjanak csatlakozási lehetőséget a beruházók.
  • Az inflációkövetés visszaállítása. A KÁT-tarifák öt évre szóló befagyasztása (2025–2029) a beruházókra tereli a makrogazdasági kockázatot, miközben ők piaci áron vették fel a beruházási hiteleiket. A KÁT-tarifák inflációkövetésének visszaállítása nem az ipart, hanem a befektetői jogbiztonságot és Magyarország megítélhetőségét szolgálja. A két érdek – olcsó ipari energia és befektetői biztonság – hosszabb időtávon nem egymás ellen hat, ha az elszámolórendszert tisztességesen, piaci alapon tartják fenn.

Amiben az MNNSz egyetért az IEF-fel

A napelemes iparági szervezet egyetért az EKR-díjak arányos reformjában:

az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer jelenlegi, kereskedők által túlszámlázott formája valóban indokolatlanul terheli az ipart. Egyetért továbbá a KTA-díj (kapcsolt termelésszerkezet-átalakítás) és az ágazati munkavállalói támogatás 2027-ig történő kivezetésében. Emellett támogatja a rendszerhasználati díjak átlátható, tényköltség-alapú felülvizsgálatát is – különös tekintettel a 2022-es drasztikus emelés indokoltságára.

Az EU-s szén-dioxid-kibocsátási kvótán alapuló indirekt kompenzáció bevezetése (a német és román modell alapján) szintén kézenfekvő és jogszerű megoldás, amely akár 6–8 Ft/kWh-s megtakarítást is hozhat az energiaintenzív ágazatoknak.

Összefoglalás

Magyarország energiaárainak csökkentése valódi és sürgős feladat. A válasz azonban nem az, hogy egyoldalúan felmondunk egy 25 éves befektetői szerződést, és ezzel megfosztjuk magunkat a megújuló energetikai ipar jövőjétől.

A válasz az, hogy nevén nevezzük a valódi problémákat:

az átláthatatlan érdekkapcsolatokhoz köthető rendszerhasználati díj-emeléseket, az állami finanszírozású, piacot kiszorító gázturbina-beruházásokat, és azt a 168 milliárd forintot, amelyet az ipar kifizetett, de soha nem kapott vissza.

A versenyképességet nem a megújuló energetika lebontásával, hanem a szabályozói kiszámíthatóság, a valódi piaci verseny és az átlátható állami szerepvállalás helyreállításával lehet megteremteni - fogalmaz a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség.

Címlapkép forrása: Matt Cardy/Getty Images

