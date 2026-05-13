Óriásit ugrott az inflációs nyomás az USA-ban

A vártnál jóval erősebb amerikai termelői árindex érkezett áprilisban: havi alapon 1,4%-kal emelkedett a várt 0,5% helyett, éves alapon pedig 6,0%-ra gyorsult a 4,9%-os konszenzussal szemben. A termelői maginfláció is kellemetlen meglepetést hozott, ami erősítheti a Fed óvatosságát.

A vártnál jóval nagyobb mértékben emelkedtek áprilisban az amerikai termelői árak. Havi alapon 1,4% volt a növekedés, miközben az előző havi érték 0,7% volt, a konszenzus pedig csak 0,5%-os emelkedést várt. Ez 0,9 százalékponttal magasabb a vártnál, és 0,7 százalékponttal erősebb az előző havi adatnál.

Éves alapon a termelői infláció 6,0%-ra ugrott az előző havi 4,3%-ról, miközben a piac 4,9%-os adatot várt. Ez 1,1 százalékponttal haladja meg a konszenzust.

A maginflációs mutatók is kellemetlen meglepetést okoztak: havi alapon 1,0%-kal emelkedett, szemben az előző havi 0,2%-kal és a 0,3%-os várakozással. Éves alapon 5,2% lett a termelői maginfláció, az előző havi 4,0% és a 4,3%-os konszenzus után.

A volatilis élelmiszer-, energia- és kereskedelmi komponensektől tisztított mutató havi alapon 0,6%-kal, éves alapon pedig 4,4%-kal nőtt. Mindkettő magasabb lett a vártnál: a havi adatnál 0,3%, az évesnél 3,7% volt a konszenzus.

Mit jelent ez?

Az adat egyértelműen inflációs szempontból kedvezőtlen meglepetés, ráadásul az árnyomás nem kizárólag energia- vagy élelmiszerhatásnak tűnik. A termelői árak a belföldi termelők által kapott eladási árak változását méri, ezért fontos előrejelzője lehet annak, hogy a vállalati költségoldali nyomás később mennyire jelenik meg a fogyasztói árakban.

A mostani adat piaci szempontból is különösen fontos. A piac egyelőre azt árazza, hogy az iráni konfliktus inflációs hatása csak átmeneti lesz és ezen a Fed átnézhet. A mostai termelői inflációs adatok pedig már afelé mutatnak, hogy ez az állítás nem biztos, hogy tartható. Ha ehhez hozzávesszük azt, hogy a 10 éves inflációs várakozás több éves csúcs közelében van, a 30 éves amerikai államkötvény lassan régóta nem látott csúcsra emelkedik, akkor bizony a piac szerint

egyre nehezebben tartható az a feltételezés, hogy a döntéshozók átnéznek a magasabb infláción.

