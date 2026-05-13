Programot hirdetett az új agrárminiszter: itt vannak a Magyar-kormány mezőgazdasági prioritásai

Bóna Szabolcs szerint Magyarország természeti adottságai kiváló alapot jelentenek, ám a hazai agrárium évtizedek óta koncepcióhiánnyal küzd. Ennek következménye a vidék lemaradása, a fiatalok elvándorlása és a korlátozott versenyképesség. Ezt a helyzetet a rosszul célzott hazai és európai uniós agrártámogatások csak tovább súlyosbították. Az új vezetés célja, hogy a múlt hibáiból tanulva egy új programot valósítson meg. Ez a megközelítés a puszta mennyiségi szemlélet helyett a minőséget, a fenntarthatóságot és a tudásalapú gazdálkodást helyezi előtérbe.
A legfontosabb intézkedések között szerepel az alapvető és egészséges élelmiszerek áfájának 5 százalékra csökkentése.
Ez a lépés a zöldségek és gyümölcsök teljes körét is érinti. Az adócsökkentés egyszerre teszi megfizethetőbbé az élelmiszereket a lakosság számára, és javítja a hazai termelők piaci pozícióját. Kiemelt feladat a szakhatóságok, elsősorban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) függetlenségének és integritásának helyreállítása. Ez ugyanis a hatékony járványvédelem és a biztonságos élelmiszerlánc alapfeltétele. Ezzel párhuzamosan jelentősen mérséklik a gazdálkodók adminisztratív terheit. Továbbá egyszerűsítik a kistermelői élelmiszer-előállítás szabályait, hogy megerősítsék a rövid ellátási láncokat.
A gazdaságpolitikai fókusz a puszta alapanyag-termelésről a magasabb hozzáadott értékű hazai élelmiszer-feldolgozás felé tolódik.
Bár az agrárium adja a magyar export jelentős részét, a kivitel jelenleg nagyrészt feldolgozatlan tömegtermékekből áll. Ez rendkívül kiszolgáltatottá teszi a szektort a globális piaci áringadozásoknak. A cél az, hogy növekedjen a magyar eredetű termékek aránya a hazai fogyasztásban. A támogatásokat üzemmérettől függetlenül a hatékonyság és a termelékenység növelésére kell fordítani. Ennek során különös figyelmet kapnak az agráriumban tevékenykedő kis- és középvállalkozások, valamint a családi mezőgazdasági vállalkozások. A földtörvény tervezett felülvizsgálata is azt szolgálja majd, hogy
az állami földhaszonbérleti pályázatoknál a ténylegesen gazdálkodó fiatalok és családok élvezzenek prioritást.
Magyarország elemi érdeke az európai uniós tagság fenntartása és a Közös Agrárpolitika (KAP) forrásainak maximális kihasználása - írja Bóna Szabolcs. Ugyanakkor a kormányzat az Unión belül határozottabban fel kíván lépni a harmadik országokból érkező, gyengébb minőségű és nyomonkövethetetlen mezőgazdasági importtermékekkel szemben. Ez a fellépés elengedhetetlen a hazai termelők piacvédelme érdekében.
A nemzetközi versenyképesség növelése elképzelhetetlen átfogó modernizáció nélkül. A jövő mezőgazdasága az adatvezérelt döntéshozatalra, a dróntechnológiára, a precíziós gazdálkodásra és az agrárdigitalizációra épül. Ennek megvalósításához elengedhetetlen a független, szakmai alapú szaktanácsadói hálózat megerősítése és a folyamatos tudástranszfer. Emellett javítani kell a termelők finanszírozási és hitelhez jutási feltételeit, valamint bővíteni kell a mezőgazdasági kockázatkezelési és biztosítási lehetőségeket.
A szektornak sürgősen választ kell adnia a generációváltás kihívásaira.
A fiatalok számára vonzóbb életpályává kell tenni az agráriumot - írja a miniszter. Ehhez azonban nem elegendő pusztán a technológiai fejlődés; elengedhetetlen a vidéki életminőség és a helyi infrastruktúra átfogó fejlesztése is. Mindezen stratégiai célok elérését egy teljesen átalakított, ügyfélközpontú és szolgáltató jellegű intézményrendszer fogja támogatni. A minisztérium célja a bürokratikus, felülről vezérelt hozzáállás felszámolása, valamint az ágazati és szakmai érdekképviseletek aktív bevonása a döntéshozatalba.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
