Rendhagyó megoldást tesztel az IKEA

A svédországi Helsingborgban az IKEA egy szokatlan megoldást próbál ki. Olyan úgynevezett Moonwalkers robotcipőket tesztelnek, amelyeket a hagyományos lábbelire lehet csatolni. A mesterséges intelligenciával működő eszköz alkalmazkodik viselője lépésritmusához.
A fejlesztés fő célja a rendelés-összekészítés felgyorsítása, miközben csökkenti a dolgozók fizikai megterhelését.
Az első mérések szerint a kiegészítőt viselő alkalmazottak akár kétszer olyan gyorsan tudtak közlekedni, míg az átlagos óránkénti komissiózási teljesítmény 16 százalékkal nőtt. A tesztet egyébként azután indították el, hogy az áruház egyik dolgozója meglátta a robotcipő hirdetését, és saját maga rendelt belőle egy párt kipróbálásra.
A Moonwalkers az IKEA több mint 40 automatizált megoldásból álló globális eszköztárának a része. Ebben a portfólióban mesterséges intelligenciára és robotikára épülő technológiák egyaránt szerepelnek. Sebastian Carlius, a helsingborgi IKEA rendelésteljesítési vezetője szerint a kollégák és a vásárlók is kifejezetten pozitívan fogadták az újítást.
Címlapkép forrása: 2019 Matthew Horwood
