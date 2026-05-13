Rendhagyó megoldást tesztel az IKEA
Az IKEA svédországi áruházában olyan robotcipőket tesztelnek, amelyekkel a dolgozók akár kétszer olyan gyorsan közlekedhetnek. A megoldásnak köszönhetően ráadásul az óránkénti komissiózási teljesítmény is jelentősen nőtt - írja a Retail Detail.
A svédországi Helsingborgban az IKEA egy szokatlan megoldást próbál ki. Olyan úgynevezett Moonwalkers robotcipőket tesztelnek, amelyeket a hagyományos lábbelire lehet csatolni. A mesterséges intelligenciával működő eszköz alkalmazkodik viselője lépésritmusához.

A fejlesztés fő célja a rendelés-összekészítés felgyorsítása, miközben csökkenti a dolgozók fizikai megterhelését.

Az első mérések szerint a kiegészítőt viselő alkalmazottak akár kétszer olyan gyorsan tudtak közlekedni, míg az átlagos óránkénti komissiózási teljesítmény 16 százalékkal nőtt. A tesztet egyébként azután indították el, hogy az áruház egyik dolgozója meglátta a robotcipő hirdetését, és saját maga rendelt belőle egy párt kipróbálásra.

A Moonwalkers az IKEA több mint 40 automatizált megoldásból álló globális eszköztárának a része. Ebben a portfólióban mesterséges intelligenciára és robotikára épülő technológiák egyaránt szerepelnek. Sebastian Carlius, a helsingborgi IKEA rendelésteljesítési vezetője szerint a kollégák és a vásárlók is kifejezetten pozitívan fogadták az újítást.

Címlapkép forrása: 2019 Matthew Horwood

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

