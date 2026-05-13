Rendőrök szálltak ki a Győr-Szolhoz, dagad a győri lakáskassza-botrány

Pintér Bence, Győr polgármestere szerda délelőtt jelentette be a nyomozók megjelenését a Győr-Szol épületében. Ezt az értesülést később belső források is megerősítettek.

A botrány még februárban robbant ki: a polgármester ekkor tett feljelentést a mintegy 1,7 milliárd forintos vagyoni hátrány miatt.

Bár a cégvezetés határozottan tagadta a pénz eltűnését, magyarázataik ellentmondásosak voltak, és a helyiek tüntetésen követeltek egyértelmű válaszokat.

Az eljárás április végén vett újabb fordulatot, a rendőrök ekkor a városházán is megjelentek adatgyűjtés céljából. Pintér Bence átadta a rendelkezésére álló dokumentumokat, és a helyi politikusokat érintő kérdésekre is válaszolt a nyomozóknak.

A rendőrségi akcióval párhuzamosan jelentős személyi változás történt a közszolgáltató cég élén: Sárkány Péter elnök-vezérigazgató a múlt hétvégén lemondott tisztségéről. Döntését fizikai és lelki kimerültséggel indokolta. Hangsúlyozta továbbá, hogy nem kívánja akadályozni a vállalat további működését. Azt is egyértelművé tette, hogy távozása nem befolyásolja a büntetőeljárást. Ebben az ügyben őt eddig még nem hallgatták ki.

A rendőrség eközben egy másik önkormányzati cég, a Győr Projekt Kft. ügyében is nyomoz. A polgármester még januárban tett feljelentést jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával. Ennél a vállalatnál egy olyan szerződéskötési gyakorlat rajzolódott ki, amely a közbeszerzési szabályok tudatos megkerülésére utalhat. A cég feltűnően gyakran kötött 19 millió forintos, vagyis éppen a 20 milliós közbeszerzési értékhatár alatti megállapodásokat.

Számos esetben előfordult, hogy ugyanazon a napon, ugyanazzal a partnerrel és hasonló feladatokra írtak alá különálló szerződéseket. Ezek együttes értéke már kötelezővé tette volna a közbeszerzési eljárás lefolytatását. A Győr Projekt Kft. politikai indíttatású támadásnak minősítette, és határozottan visszautasította a vádakat.

Címlapkép forrása: Portfolio