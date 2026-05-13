Rengeteg munkahely van veszélyben: hatalmas árat fizethet az autóipar erőltetett átalakításáért Németország
A vártnál jóval nagyobb mértékű, összesen 225 ezer munkahely megszűnésével számol a német autóiparban 2019 és 2035 között a Német Autóipari Szövetség, a VDA. A gyorsuló leépítést a belső égésű motorok kivezetése, a szigorú uniós szabályozás és a romló európai versenyképesség okozza. Ez a folyamat leginkább az alkatrész-beszállítókat sodorja nehéz helyzetbe, ráadásul a német autóipar felé Magyarország kitettsége is magas.

Hildegard Müller, a szervezet elnöke szerint

az új számítások a korábbi becsléseknél 35 ezerrel több álláshely elvesztését vetítik előre.

A folyamat már javában tart. 2019 és 2025 között nagyjából 100 ezer pozíció szűnt meg az ágazatban. Az elektromos hajtásra történő átállás olyan mértékű szerkezeti átalakulást követel meg, amely a következő évtizedben további 125 ezer munkahely megszűnését eredményezheti.

A VDA szerint a veszteségek mérséklése érdekében az Európai Uniónak rugalmasabb, technológiasemleges szabályozást kellene bevezetnie. A jelenlegi uniós tervek 2035-től kizárólag az akkumulátoros elektromos és az üzemanyagcellás új járművek forgalmazását engedélyeznék. Ezek az elképzelések önmagukban mintegy 50 ezer németországi állást fenyegetnek. A szövetség úgy látja, hogy a foglalkoztatási válság érdemben enyhíthető lenne, ha a plug-in hibridek és a megújuló üzemanyaggal hajtott belső égésű motorok is teret kapnának a jövőben.

A munkahelyek elvesztéséhez a német és az európai ipar egyre súlyosabb versenyképességi hátránya is hozzájárul. A magas adók és járulékok, a drága energia, a jelentős bérköltségek, valamint a túlzott bürokrácia miatt a németországi beruházási környezet folyamatosan romlik. Ennek egyenes következménye a hagyományos autóipari szektor leépülése. Eközben

az elektromos és digitális mobilitáshoz kapcsolódó új munkahelyek az élesedő nemzetközi verseny miatt már egyre inkább külföldön jönnek létre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

