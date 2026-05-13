Ritkaságszámba menő égi tüneményt csodálhatunk meg a jövő héten

Látványos esti együttállás látható május 20-án, szerdán ahogy a holdsarló továbbhalad égi útján - közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló szerdán az MTI-vel.
Közleményük szerint a május 18-i és 19-i együttállásokat követően a Hold most a Jupiter bolygóval és az Ikrek csillagkép két csillagával, a Pollux-szal és a Castorral formáz egy nagy égi L betűt. A jelenség szabad szemmel is látványos lesz, a nagyobb magassága miatt könnyebben megfigyelhető, az együttálló égitestek alatt ragyogó Esthajnalcsillag pedig csak tovább emeli a jelenség fényét - írják.
A Jupiter, a 22 százalékos dagadó holdsarló és az Ikrek csillagkép két fényes csillaga, a Pollux és a Castor egy dőlt L betű alakzatot rajzol ki. A már sötétedő égen, 21 óra 45 perc körül érdemes a nyugati égbolt felé fordulni: a Hold 23 fokkal található majd meg a látóhatár felett. Alatta a Jupiter bolygó ragyog fényes csillagként, 3,5 fokkal lejjebb.
A Holdtól jobbra könnyen megtalálható a Pollux és a Castor is, az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga az L betű száraként. A Hold megvilágítatlan, sötét oldalán még könnyen észrevehetjük a hamuszürke fényt, a Föld által megvilágított, sötét félteke halvány derengését. A négyes együttállástól jobbra lefelé, 11 fokon ragyog majd a Vénusz, az egész égbolt legfényesebb csillagszerű égiteste.
Az együttállás megfigyeléséhez kitakarásmentes nyugati látóhatár szükséges,
de e négy égitest már kedvező, könnyen megfigyelhető magasságban jár.
Május 20-án egy halványabb, de csillagászati szempontból érdekes együttállást is megfigyelhető, a Vénusz bolygó az Ikrek csillagkép M35 nevű nyílthalmaza mellett jár. 21 óra 55 perckor a fényesen vakító Vénusz 10 fokos magasságban látszik, tőle balra lefelé pedig az M35 csillaghalmaz halványan derengő, finom csillagokkal telehintett foltja figyelhető meg egy nagyobb binokulár vagy távcső segítségével. "A halmaztól fél fokra járó Vénusz szép asztrofotós téma" - emelik ki a közleményben.
Másnap, május 21-én, csütörtökön este a Hold a Rák csillagkép nyílthalmaza, a Méhkas-halmaz (Praesepe, M44) közelében halad el. 22 óra 10 perckor a 32 százalékos holdsarlótól 2 fokkal jobbra lefelé látszik. A Méhkas csillaghalmaz fényesebb csillagai egy binokulárban is megpillanthatók lesznek. A dagadó holdsarló íjként mutat a csillaghalmazra.
A Csillagvizsgálóban mindkét este távcsöves bemutatóval és szakmai vezetéssel várják az érdeklődőket.
