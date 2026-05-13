Sic transit gloria mundi: egyre kevesebb sört isznak a csehek

A cseh söripar tavaly 19,96 millió hektoliter sört állított elő. Ez 4,3 százalékos, vagyis 894 ezer hektoliteres visszaesést jelent 2024-hez képest, így a termelés a járvány előtti, 2019-es év mutatóitól már 1,6 millió hektoliterrel marad el.
Az egy főre jutó fogyasztás 121 literre csökkent.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy átlagos cseh állampolgár nyolc nagy korsóval kevesebb sört ivott, mint egy évvel korábban. A termelés több mint negyedét adó export 8,2 százalékkal esett vissza. A visszaesés a legfontosabb célpiacokon, így Szlovákiában és Németországban is jelentős volt.
Az egyetlen növekvő szegmens az alkoholmentes söröké, amelyek gyártása 4 százalékkal, 1,68 millió hektoliterre emelkedett. Ezek belföldi fogyasztása az elmúlt évtizedben több mint a kétszeresére nőtt.
Jelentős átrendeződés figyelhető meg a fogyasztási helyszínek tekintetében is, ugyanis a belföldi értékesítésnek már csak a 28 százaléka realizálódik a vendéglátóiparban. Ez a tendencia
különösen a kisebb települések kocsmáit és éttermeit sújtja.
A vendégszám csökkenése és a működési költségek emelkedése egyre több egység bezárásához vezet. Mindez nemcsak a helyi foglalkoztatottságra, hanem a közösségi életre is negatív hatással van.
Az ágazati szövetség azonnali kormányzati beavatkozást, többek között a csapolt sör áfájának csökkentését sürgeti. A szektor évente 29 milliárd cseh koronát (mintegy 1,19 milliárd eurót) fizet be adóként az államkasszába, és több mint 60 ezer embernek ad munkát. Emellett a termeléshez szükséges nyersanyagok több mint 90 százalékát belföldi forrásból szerzik be.
A sörtípusok piacán a világos ászoksörök (lagerek) részesedése tovább nőtt, így
már a teljes fogyasztás 59 százalékát adják.
A különleges sörök értékesítése 5,4 százalékkal emelkedett, míg a hagyományos csapolt sörök forgalma csökkent. A kiszerelések között a visszaváltható üvegpalack továbbra is őrzi vezető pozícióját. Ennek ellenére minden csomagolási forma forgalma mérséklődött, a legnagyobb, 14 százalékos zuhanást pedig a PET-palackos termékek szenvedték el.
