Szerbia nem elégedett a Mol felvásárlási tervével

Dubravka Đedović Handanović szerb energiaügyi miniszter szerint a tárgyalások fő akadálya az ország egyetlen, a NIS tulajdonában lévő finomítójának jövőbeli működése, itt különösen a hazai piac ellátása a kritikus pont. A miniszter nem árult el további részleteket, de hangsúlyozta: "Nem veszélyeztetjük az ellátásbiztonságot, sem azt a gazdasági hatást, amelyet a finomító működése jelent a hazai vállalatok számára." Hozzátette, hogy a kormány kompromisszumra törekszik,
de nem minden áron.
A Mol nem reagált azonnal a megkeresésre.
A szerb kormánnyal folyó egyeztetések függetlenek a Mol és a NIS jelenlegi többségi tulajdonosai közötti tárgyalásoktól. A szerb olajcégben jelenleg az orosz Gazpromnyeft 44,9 százalékos, a Gazprom pedig 11,3 százalékos részesedéssel bír. A szerb állam jelenleg 29,9 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik a vállalatban, és ezt további 5 százalékponttal szeretné növelni.
Az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonfelügyeleti hivatala (OFAC) tavaly októberben szankciókkal sújtotta a NIS-t. Ez az Oroszország energiaszektora elleni szélesebb körű intézkedéscsomag része volt, amelynek keretében az orosz tulajdonrészek értékesítését követelték.
A Mol januárban írt alá megállapodást a Gazpromnyeft és a Gazprom együttes részesedésének megvásárlásáról,
Washington pedig május 22-i határidőt szabott az orosz vállalatoknak az ügylet lezárására.
Forrás: Reuters
