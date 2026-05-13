Szerbia nem elégedett a Mol felvásárlási tervével

Szerbia nem elégedett a Mol által benyújtott, átdolgozott ajánlattal, ami a szerb NIS olajvállalat többségi részesedésének felvásárlására vonatkozik – közölte szerdán az ország energiaügyi minisztere a Reuters tudósítása szerint.

Dubravka Đedović Handanović szerb energiaügyi miniszter szerint a tárgyalások fő akadálya az ország egyetlen, a NIS tulajdonában lévő finomítójának jövőbeli működése, itt különösen a hazai piac ellátása a kritikus pont. A miniszter nem árult el további részleteket, de hangsúlyozta: "Nem veszélyeztetjük az ellátásbiztonságot, sem azt a gazdasági hatást, amelyet a finomító működése jelent a hazai vállalatok számára." Hozzátette, hogy a kormány kompromisszumra törekszik,

de nem minden áron.

A Mol nem reagált azonnal a megkeresésre.

A szerb kormánnyal folyó egyeztetések függetlenek a Mol és a NIS jelenlegi többségi tulajdonosai közötti tárgyalásoktól. A szerb olajcégben jelenleg az orosz Gazpromnyeft 44,9 százalékos, a Gazprom pedig 11,3 százalékos részesedéssel bír. A szerb állam jelenleg 29,9 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik a vállalatban, és ezt további 5 százalékponttal szeretné növelni.

Az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonfelügyeleti hivatala (OFAC) tavaly októberben szankciókkal sújtotta a NIS-t. Ez az Oroszország energiaszektora elleni szélesebb körű intézkedéscsomag része volt, amelynek keretében az orosz tulajdonrészek értékesítését követelték.

A Mol januárban írt alá megállapodást a Gazpromnyeft és a Gazprom együttes részesedésének megvásárlásáról,

Washington pedig május 22-i határidőt szabott az orosz vállalatoknak az ügylet lezárására.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images