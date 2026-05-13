Távozik a NAV elnöke

Távozik posztjáról Vágujhelyi Ferenc, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elnöke, az adóhatóság hivatalosan is megerősítette a hírt. A lépést azzal indokolták, hogy a szervezet vezetőjének államtitkári megbízatása a törvény értelmében a miniszterelnök mandátumának végével automatikusan megszűnt.

A hivatalvezető leköszönéséről elsőként Ruszin Zsolt, a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének alelnöke számolt be Facebook-oldalán, korrupciós gyanút emlegetve.

Az értesülést a NAV utólag megerősítette.

- tudósított a Telex.

A hatóság tájékoztatása szerint a jogviszony megszűnése a vonatkozó közjogi szabályokból következik. Egy 2016-os módosítás alapján ugyanis a NAV elnöke államtitkári pozíciót tölt be, így megbízatása a kormányfő mandátumához kötődik. Az adóhatóság közölte:

az új vezető hivatalos kinevezéséig a szervezetet a hatályos helyettesítési rend szerint irányítják.

