Tisza-kormány: az első ülés után érkeznek a fontos bejelentések

Elképesztő gyorsasággal pörögnek a közéleti események, hétfőn és kedden lezajlott mind a 16 miniszterjelölt bizottsági meghallgatása. A jelöltek ezután a Sándor-palotában letették az esküjüket, amivel hivatalosan is tárcavezetőkké váltak.

A szerdai nap az első, amikor Magyarországnak hivatalosan is új kormánya van.

Magyar Péter pedig nem is tétlenkedett, már most kormányülést hívott össze. Elmondása szerint az alábbi ügyekről fognak dönteni az Ópusztaszeren tartott eseményen:

Aszályhelyzet: vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozódnak a jelenlegi helyzetről, majd döntenek a rövidtávon szükséges intézkedésekről

Teljes körűen átvilágítják a minisztériumokat és az állami cégeket, a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetéseket és kötelezettségvállalásokat azonnal felfüggesztik.

Döntenek a korábban titkosított kormányhatározatok és nemzetközi szerződések titkosításának feloldásáról.

Megkezdik az Alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának megtárgyalását,

döntéseket hoznak a gyermekvédelem területén,

tájékoztatást kérnek az ország energiaellátásának helyzetéről.

A kormányülést sajtótájékoztató követi.

