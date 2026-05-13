Üzemanyagellátási nehézségektől tartanak a kisbenzinkutasok, a Mol leszögezte: van dízel és benzin Magyarországon

Országosan 2-3 héten belül vagy akár korábban is komoly üzemanyagellátási gondok alakulhatnak ki országszerte, ha a benzinkutaknak árrés nélkül kell értékesíteniük - mondta el a Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) elnöke az MTI-nek kedden. Gépész László szerint a benzinkutak nem tudják vállalni az árrés nélküli értékesítést, miközben extraprofitadót is kell fizetniük.
A Mol olajtársaság ugyanis korábban arról tájékoztatta a benzinkutak tulajdonosait, hogy
szerdán várhatóan elfogy a stratégiai tartalékból származó dízel üzemanyag.
Emiatt csütörtöktől hatósági áron fogják számukra adni az üzemanyagot, amit a kiskereskedők ugyanazon az áron adhatnak csak tovább.
A Mol az MTI-vel és lapunkkal is azt közölte, hogy
Magyarország üzemanyag-ellátása stabil, van üzemanyag - dízel és benzin egyaránt.
Ami szerdán éjfélig elfogyhat, az a Mol számára az állami stratégiai dízel-készletből biztosított mennyiség, de a Mol
saját termelésből továbbra is ellátja partnereit, és biztosítja, hogy az üzemanyagellátás folyamatos legyen az országban.
Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) elnöke rámutatott: a független benzinkutak a saját készleteik végeztével korlátozhatják az értékesítést, erre már most is lehet példákat találni az ország számos részéből. A másik megoldás az lehet, hogy folytatják az értékesítést, de bezárnak, amint kimerülnek a tartalékaik - jelezte.
Az elnök szerint valószínűleg ezt az utóbbi eljárást választják majd többen, de a vége az lesz, hogy a kereslet megugrása miatt egyre többen csukják be a benzinkútjaikat rövid időn belül. Hangoztatta:
azonnali intézkedésekre van szükség, mert a 2022-eshez hasonló országos benzinválság alakulhat ki.
Az FBSZ az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében arról írt, hogy a szektor működése fenntarthatatlanná vált, az évi 400 milliárd forint adóbevételt generáló független kutak veszteséget finanszíroznak, miközben a beígért támogatások nem érkeztek meg. Az érdekképviselet sürgeti a szakmai egyeztetést és a piaci torzulásokat okozó átmeneti szabályozás mielőbbi lezárását a ellátásbiztonság és a tisztességes piaci verseny megőrzése érdekében.
