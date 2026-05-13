Üzent Szlávik János: senki se mondja le a nyaralását a hantavírus miatt

Április elején egy óceánjáró fedélzetén azonosították a hantavírus egy speciális variánsát. Ezt a törzset Dél-Amerikában, főként Argentínában honos rágcsálók terjesztik. A fertőzés következtében a hajó utasai közül eddig hárman életüket vesztették, egy beteg állapota pedig súlyos. Többen karanténba kerültek, miután Hollandiában védőruhás szakemberek segítségével hagyták el a fedélzetet.
Az eset után rengeteg tévhit kezdett el keringeni az interneten egy újabb világjárvány kitöréséről. Erre a jelenségre Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem virológusa is felhívta a figyelmet.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legfrissebb adatai szerint eddig kilenc embernél igazolták a betegséget, további két esetben pedig valószínűsítik a jelenlétét. A vírus hosszú lappangási ideje miatt a következő hetekben még felbukkanhatnak újabb esetek.
Ennek ellenére semmi sem utal egy nagyobb kiterjedésű járvány kitörésére.
Európában, így Magyarországon is a hantavírusnak egy teljesen más típusa van jelen, amelynél a halálozási arány 1-15 százalék közötti. Fontos különbség, hogy ezt a variánst ember nem adhatja át embernek. Megfertőződni kizárólag úgy lehet, ha valaki fertőzött rágcsálók ürülékével szennyezett port lélegez be.
Szlávik János infektológus főorvos rámutatott, hogy hazánkban évente mindössze 5-10 hantavírus-fertőzés fordul elő.
Ezeket az eseteket szigorú protokoll szerint, a betegeket elkülönítve kezelik. A szakember megnyugtatásul hozzátette, hogy a vírus terjedése rendkívül lassú. Emiatt esély sincs a Covid-19-hez hasonló tömeges járvány kialakulására, így a megbetegedéstől tartva senkinek sem kell megváltoztatnia a nyaralási terveit.
Címlapkép forrása: (c) Copyright 2026, dpa (wwwdpa.de). Alle Rechte vorbehalten via Getty Images
Rengett a föld Magyarországon
Több bejelentés is érkezett.
Európa legnagyobb fenyegetéséről beszélnek - Szintet kell lépni a fegyverkezésben
Üzent a NATO főtitkára.
Nagyot nőtt a Graphisoft Park profitja, javított előrejelzésén a cég
Stabil számok az első negyedévből.
Figyelmeztet az autógyártó: drágulást és zavarokat hozhat az iráni háború
Óvatosságra intenek.
Az automatizáció nem elég, itt az ideje a humántőkébe fektetni − Még több élelmiszeripari trend a Portfolio Agrofood 2026-on
Nem halogatható tovább az oktatási reform.
Csendben épül a megatrend, amivel sokat lehet keresni a tőzsdén – Izgalmas új részvényt mutatunk
Pár napja került a tőzsdére a részvény.
Súlyos figyelmeztetés érkezett a Balatonról: ha nem lép az állam, hamarosan használhatatlanná válnak a strandok
Idén még nincs ok a pánikra.
Politikai fordulat és éles tavaszi felpattanás: áprilisi piaci körkép
A márciusi piaci pánik után áprilisban éles hangulatváltás következett. Miközben a nemzetközi kötvény- és nyersanyagpiacokon továbbra is feszültség látszott, a hazai eszközök - a forint,
Pókerasztaltól a játszótéren át a HOLD-ig - Elindult az Infinity alap
Az online pókerből indulva jutott el több milliárd forintos portfóliók kezeléséig, de ma is ugyanazt tartja a sikeres befektetés egyik legfontosabb elemének, amit a pókerasztalok... The post Pó
Public CbC: Transzparencia vagy adminisztratív csapda?
Az adózási transzparencia szintet lépett egy új adatszolgáltatási formával. A multinacionális vállalatcsoportok számára a Public Country-by-Country Reporting (Public CbC) bevezetése nem csupán
Mondd a klubod, és megmondom, melyik híres ember vagy!
Elton John, Ed Sheeran, Ryan Reynolds - pár híresség, akik bevásárolták magukat egy fociklubba és sikerrel jártak. Pedig vannak még, akik beszálltak a foci világába,... The post Mondd a klubod,
A mesterséges intelligencia rendszerek hatósági felügyelete Magyarországon: máris változhat?
Az EU mesterséges intelligenciára vonatkozó rendelete (MI Rendelet) alapján a tagállamoknak legalább egy bejelentő hatóságot és legalább egy piacfelügyeleti hatóságot kell(ett) létrehozniu
Magyarország 30 éve egy szélsőséges hullámvasúton van - Kinek szán a tőke bizalmat?
Közvetlen külföldi tőkebefektetések a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A közvetlen külföldi tőkebefektetés - vagyis az FDI – egyszerre tükrözi a befektetői bizalmat és egy gazdas
Visszatérő külföldi tőke és szektorspecifikus átrendeződés: Mikesy Álmos a hazai ingatlanpiac kilátásairól
A Portfolio Signature nagyszabású körképben vizsgálta a hazai ingatlanpiac jövőjét. Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő vezérigazgatója szerint a növekvő bizalom és a régiós alulértékelts
Élőben az Akváriumból - HOLD After Hours Majális
Idén is élő After Hourst tartottunk, Zsolt és Balázs - kiegészülve Lacival és Danival - élőben nevettek, bosszankodtak, rendszerváltottak és világmegfejtettek az Akvárium nagyszínpadán. Ké
Ilyen lehet a Tisza digitális állama: mit tud az észt modell?
Számos tovagyűrűző hatással számolhatunk.
Elárulta Putyint saját bizalmasa? – Rendkívüli dolog történt a Kreml falai közt
Nem úgy ünnepelt Moszkva, mint eddig.
Kármán András fontos üzeneteket küldött, a piac jól fogadta
Meghallgatták a pénzügyminisztert.
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?