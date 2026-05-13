Üzent Szlávik János: senki se mondja le a nyaralását a hantavírus miatt

Április elején egy óceánjáró fedélzetén azonosították a hantavírus egy speciális variánsát. Ezt a törzset Dél-Amerikában, főként Argentínában honos rágcsálók terjesztik. A fertőzés következtében a hajó utasai közül eddig hárman életüket vesztették, egy beteg állapota pedig súlyos. Többen karanténba kerültek, miután Hollandiában védőruhás szakemberek segítségével hagyták el a fedélzetet.

Az eset után rengeteg tévhit kezdett el keringeni az interneten egy újabb világjárvány kitöréséről. Erre a jelenségre Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem virológusa is felhívta a figyelmet.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legfrissebb adatai szerint eddig kilenc embernél igazolták a betegséget, további két esetben pedig valószínűsítik a jelenlétét. A vírus hosszú lappangási ideje miatt a következő hetekben még felbukkanhatnak újabb esetek.

Ennek ellenére semmi sem utal egy nagyobb kiterjedésű járvány kitörésére.

Európában, így Magyarországon is a hantavírusnak egy teljesen más típusa van jelen, amelynél a halálozási arány 1-15 százalék közötti. Fontos különbség, hogy ezt a variánst ember nem adhatja át embernek. Megfertőződni kizárólag úgy lehet, ha valaki fertőzött rágcsálók ürülékével szennyezett port lélegez be.

Szlávik János infektológus főorvos rámutatott, hogy hazánkban évente mindössze 5-10 hantavírus-fertőzés fordul elő.

Ezeket az eseteket szigorú protokoll szerint, a betegeket elkülönítve kezelik. A szakember megnyugtatásul hozzátette, hogy a vírus terjedése rendkívül lassú. Emiatt esély sincs a Covid-19-hez hasonló tömeges járvány kialakulására, így a megbetegedéstől tartva senkinek sem kell megváltoztatnia a nyaralási terveit.

Címlapkép forrása: (c) Copyright 2026, dpa (wwwdpa.de). Alle Rechte vorbehalten via Getty Images