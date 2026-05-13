Váratlan fordulat a forintnál: súlyos árat fizetnek a magyar termelők a hirtelen jött erősödésért

A hazai fizetőeszköz néhány hét alatt 375-ről 355 forint körüli szintre erősödött az euróval szemben. Ez a húszforintos különbség kifejezetten hátrányosan érinti a hazai zöldség- és gyümölcságazatot. A szektor a megtermelt friss áru mintegy tizedét exportálja, számukra a megváltozott árfolyam 8-10 százalékos csökkenést okoz a forintban kifejezett exportárbevételben.
A helyzet még súlyosabb a feldolgozóiparban, például a hűtő- és konzervüzemeknél. Ők ugyanis a termékeik közel kétharmadát a külpiacokon értékesítik.
A korábban megkötött, euróalapú szerződések miatt most eurónként akár 30-35 forintot is veszíthetnek. A szektornak az árfolyam kiszámíthatatlan ingadozása, a magas volatilitás okozza a legnagyobb problémát. Az iparági szereplők szerint számukra egy stabil, 390 forint körüli árfolyamszint lenne az ideális a tervezhetőséghez. Kivételt jelenleg csak néhány egyedi piaci anomália jelent. A paradicsom euróban kifejezett ára például némileg emelkedett. Ezt azonban kizárólag a dél-európai és észak-afrikai szélsőséges időjárás, valamint az átalakult nemzetközi exportkvóták nyomán fellépő európai áruhiány okozza.
Bár az erősödő forint miatt elméletileg olcsóbbá kellene válnia az importált mezőgazdasági inputanyagoknak – például a műtrágyáknak és a növényvédő szereknek –, ez a gyakorlatban aligha valósul meg.
A szakmai várakozások szerint a hazai forgalmazók nem csökkentik az áraikat, ehelyett inkább realizálják a keletkező árfolyamnyereséget. Emellett a geopolitikai feszültségek miatt dráguló kőolajszármazékok is akadályozzák a műtrágya árának mérséklődését. Ráadásul a korszerű kertészetekben már nem az inputanyagok, hanem a munkaerő és az energia jelenti a legjelentősebb költségtételt.
Ezzel szemben a gabonatermesztőket egyelőre nem rázta meg az árfolyam-ingadozás.
A termelők jelentős része már eladta a készleteit a felvásárlóknak. A kereskedők pedig a nagyobb tételeknél fedezeti ügyletekkel védik magukat a piaci kilengések ellen. Emellett a várható európai kukoricahiány és a terméshozamokat rontó aszály miatt elindult egy tőzsdei áremelkedés. Ez a felhajtóerő teljes mértékben ellensúlyozza a forinterősödés amúgy is csekély hatását a szektorban.
