Vészesen közeleg a határidő, figyelmeztetést adott ki a NAV

Mindenkinek érdemes megnézni a NAV által készített tervezetét, mert lehet még vele teendő. Most egészíthető ki a tervezet például az eddig nem érvényesített adóalap-kedvezményekkel, ehhez két videós segédlet is rendelkezésre áll a NAV honlapján.

Akinek volt olyan jövedelme 2025-ben, amiről a NAV-nak nincsen adata, azt bele kell írni a tervezetbe,

így például fel kell tüntetni, ha valakinek ingatlan-értékesítésből vagy -bérbeadásból volt tavaly jövedelme. Ebben a folyamatban egyrészt az eSZJA beépített kérdés-felelet funkciója nyújthat támogatást, de a NAV még egy képernyőképes kisfilmet is készített az érintetteknek a kitöltéshez.

A befizetendő adót is a bevallási határidőig, május 20-ig kell rendezni.

Ha valakinek gondot jelent egy összegben befizetni, a bevallásban 12 hónapos pótlékmentes részletfizetést is kérhet. Aki ezt május 20-ig nem teszi meg, utána már nemcsak az adót kell kiegyenlítenie, hanem késedelmi pótlékkal is számolnia kell, ráadásul az 1+1 százalékos nyilatkozata sem lesz érvényes.

A visszaigénylést is érdemes mihamarabb kérni: egyrészt azért, mert a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utal a NAV, másrészt pedig aki május 20-ig nem egészíti ki a tervezetét azzal, hogy postán vagy bankszámlára kéri a visszajáró összeget, annak május 21-től külön kiutalási kérelmet kell benyújtania.

A tervezeteket csak az kezelheti online az eSZJA-ban, akinek van DÁP- vagy az Ügyfélkapu+-regisztrációja.

Ez a gyors és kényelmes megoldás, a megannyi segítő automatizmus rengeteg időt és energiát spórolhat bárkinek, aki használja, ráadásul a beépített ellenőrzőfunkció a hibás bevallások számát gyakorlatilag a nullára csökkenti.

A NAV 1819-es ingyenes Infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható a NAV honlapján az SZJA-bevallás 2025 csempén is.

