  • Megjelenítés
Vészesen közeleg a határidő, figyelmeztetést adott ki a NAV
Gazdaság

Vészesen közeleg a határidő, figyelmeztetést adott ki a NAV

Portfolio
Május 20-a az szja-bevallás benyújtásának a határideje. Akinek fizetendő adója van, azt is eddig az időpontig kell rendezni, ha el akarja kerülni a késedelmi pótlékot, illetve a visszaigénylésnél sem mindegy a gyorsaság, a hivatal ugyanis 30 napon belül utalja a visszajáró adót. A tervezetek átnézése, módosítása, kiegészítése, valamint az 1+1 százalékos nyilatkozat beadása is online, az eSZJA-ban a legkényelmesebb - hívta fel a figyelmet honlapján a NAV.

Mindenkinek érdemes megnézni a NAV által készített tervezetét, mert lehet még vele teendő. Most egészíthető ki a tervezet például az eddig nem érvényesített adóalap-kedvezményekkel, ehhez két videós segédlet is rendelkezésre áll a NAV honlapján.

Akinek volt olyan jövedelme 2025-ben, amiről a NAV-nak nincsen adata, azt bele kell írni a tervezetbe,

így például fel kell tüntetni, ha valakinek ingatlan-értékesítésből vagy -bérbeadásból volt tavaly jövedelme. Ebben a folyamatban egyrészt az eSZJA beépített kérdés-felelet funkciója nyújthat támogatást, de a NAV még egy képernyőképes kisfilmet is készített az érintetteknek a kitöltéshez.

A befizetendő adót is a bevallási határidőig, május 20-ig kell rendezni.

Még több Gazdaság

Rendhagyó megoldást tesztel az IKEA

Hatszázmilliárd forintos műtárgykiárusítás New Yorkban

Tisza-kormány: az első ülés után érkeznek a fontos bejelentések

Ha valakinek gondot jelent egy összegben befizetni, a bevallásban 12 hónapos pótlékmentes részletfizetést is kérhet. Aki ezt május 20-ig nem teszi meg, utána már nemcsak az adót kell kiegyenlítenie, hanem késedelmi pótlékkal is számolnia kell, ráadásul az 1+1 százalékos nyilatkozata sem lesz érvényes.

A visszaigénylést is érdemes mihamarabb kérni: egyrészt azért, mert a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utal a NAV, másrészt pedig aki május 20-ig nem egészíti ki a tervezetét azzal, hogy postán vagy bankszámlára kéri a visszajáró összeget, annak május 21-től külön kiutalási kérelmet kell benyújtania.  

A tervezeteket csak az kezelheti online az eSZJA-ban, akinek van DÁP- vagy az Ügyfélkapu+-regisztrációja.

Ez a gyors és kényelmes megoldás, a megannyi segítő automatizmus rengeteg időt és energiát spórolhat bárkinek, aki használja, ráadásul a beépített ellenőrzőfunkció a hibás bevallások számát gyakorlatilag a nullára csökkenti.

A NAV 1819-es ingyenes Infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható a NAV honlapján az SZJA-bevallás 2025 csempén is.

Kapcsolódó cikkünk

Az adók inflációja – Ugyanannyit ér-e egy tavalyi adó?

Még két hétig dönthetsz: alapítványokat ajánl a Portfolio az SZJA 1%-ához

Nagy változás jön a cégalapításban: lerántották a leplet a sokat ígérő tervezetről, ám tele van rejtett buktatókkal

Belenézhettünk az EU-tagállamok elé tárt új mestertervbe: teljesen felforgathatják az uniós piacot

Több százezer forintot hagynak a magyarok az államnál: pedig csak ennyit kell tenni érte

Megszavazták: most már nem éri meg adózási okokból elválni Svájcban

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: az első ülés után érkeznek a fontos bejelentések
Megjósolta az elemző, milyen árfolyamon vezetheti be Magyarország az eurót
Programot hirdetett az új agrárminiszter: itt vannak a Magyar-kormány mezőgazdasági prioritásai
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility