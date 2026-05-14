150 oktató tiltakozik a KEKVA ellen a Corvinuson, új modellt szeretnének

Több mint 150 oktató írta alá a kiáltványt a Budapesti Corvinus Egyetemen, amiben a felsőoktatás teljes megújítását, az alapítványi fenntartói modell megszüntetését, valamint az akadémiai autonómia helyreállítását követelik. Az aláírók szerint a fenntartóváltás hátrányai egyértelműen felülmúlják az előnyöket.

A kiáltvány központi követelése a Szenátus új alapokra helyezése. Céljuk, hogy a testület döntő többségét a választott oktatói, dolgozói és hallgatói tagok alkossák.

Az oktatók felszólítják az intézmény jelenlegi vezetését, hogy az új testület felállásáig már csak ügyvezetőként tekintsenek magukra.

Azt kérik, hogy ebben az átmeneti időszakban ne hozzanak visszafordíthatatlan stratégiai döntéseket. Ne szüntessenek meg szakokat és tárgyakat, valamint ne bocsássanak el dolgozókat.

A Corvinus volt az első egyetem, amely áttért a közérdekű vagyonkezelő alapítványi (KEKVA) működésre. Az oktatók elismerik, hogy a bérek és az infrastrukturális körülmények részben javultak, az átalakítás átfogó hatását azonban határozottan negatívnak ítélik. Meglátásuk szerint a beígért stratégiai szabadság nem valósult meg, az akadémiai önrendelkezés pedig súlyosan sérült. Emellett a kuratórium politikai és személyi befolyása túlzottan érvényesül a stratégiai és működési kérdésekben.

A modellváltás komoly nemzetközi és gazdasági következményekkel is járt: az alapítványi forma miatt az intézmény elesett az európai uniós forrásoktól – sérelmezték az oktatók. Így az egyetemi polgárok kimaradtak az Erasmus+ és a Horizont Európa programokból.

A dokumentum hangsúlyozza, hogy az egyetem versenyképessége romlott vagy stagnált, a hallgatói létszám pedig radikálisan csökkent. Az aláírók sérelmezik továbbá a képzések eseti jellegű megszüntetését. Ezt a vezetés elmondásuk szerint az érintettek, köztük a szakfelelősök és a hallgatók tájékoztatása nélkül lépte meg.

