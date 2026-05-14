  • Megjelenítés
A magyarok többsége szerint le kellene mondania Sulyok Tamásnak
Gazdaság

A magyarok többsége szerint le kellene mondania Sulyok Tamásnak

Portfolio
A magyar választóközönség 60 százaléka szerint a köztársasági elnöknek le kellene mondania – és szűk többsége (52 százaléka) azt is támogatja, hogy távolítsa őt el a hivatalából a parlamenti többség, ha "magától" nem mond le, írja a 21 Kutatóközpont.

Magyar Péter miniszterelnök már többször felszólította a távozásra az államfőt az adatfelvétel kezdete (május 9-13) előtt is. A teljes népesség nagy többsége egyetért a kormányfő követelésével, de azért némileg megosztott a közvélemény a kérdésben.

60 százalék szerint le kellene mondania Sulyoknak, 31 százalék szerint nem, míg 8 százalék nem tudott, vagy nem akart véleményt nyilvánítani a kérdésben.

A 21 Kutatóközpont szerint

  • a Tisza szavazóinak elsöprő többsége, 87 százaléka a lemondás mellett van,
  • a Fidesz választóinál meg fordított az arány: 86 százalék szerint ki kellene töltenie a mandátumát.

A pártnélküliek és a többi párt támogatói jóval megosztottabbak a kérdésben: 21 százalékuk foglalt állást a lemondás mellett, 57 százalék a lemondás ellen, és jóval nagyobb arányban (22 százaléknyian) voltak bizonytalanok a kérdésben.

Még több Gazdaság

Kormányalakítás 2026: elindult az átadás-átvétel folyamata, érdekes fotó jelent meg

Élőben számol be Magyar Péter, hogyan zajlott az átadás-átvétel

Az energiaválság óta nem történt ilyen a magyar kötvénypiacon

21K1

A következő kérdés az volt, hogyha Sulyok Tamás nem mond le, akkor a válaszadók helyeselnék-e, hogy a parlamenti többség eltávolítsa hivatalából az államfőt (úgy tűnik, hogy ezt szándékozik tenni az új kormánypárt). Ezt a kérdést értelemszerűen nem tették fel azoknak, akik a lemondással sem értettek egyet.

A kérdésre válaszolók (tehát a lemondást nem ellenzők) 78 százaléka támogatná az államfő megfosztását a hivatalától, 12 százalék ellenezné az eddig még nem látott eljárást, 10 pedig nem nyilvánított véleményt.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert. Sulyok Tamás köztársasági elnök beszédet mond az új Országgyűlés alakuló ülésén az Országházban 2026. május 9-én. 

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Bivalyerős a forint, olcsó az euró: most jött el a devizás befektetések ideje?
Rendkívül súlyos emberi hiba történt, kisiklott egy vonat a Nyugatiban
Magyar Péter meglépte az ígéretét: példátlan hatalmat kap négy minisztérium
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility