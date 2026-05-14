A vonatbaleset helyszínéről jelentkezett Vitézy Dávid: kiderült, mi okozta a kisiklást

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az előzetes vizsgálatok fényt derítettek arra, hogy a Gyománál kisiklott vonat jelentősen túllépte a váltón megengedett sebességet. A balesetet a pályán működő vonatbefolyásoló rendszer meg tudta volna akadályozni – ám a mozdonyról hiányzik az ehhez szükséges fedélzeti berendezés. Vitézy szerint a problémára már 2022-ben felhívták a figyelmet, de az előző kormányzat semmit nem tett az ügy érdekében, sőt az új InterCity-kocsik beszerzését is leállította. A miniszter hangsúlyozta: a fedélzeti vonatbefolyásoló fejlesztésére és a járműpark megújítására haladéktalanul költeni kell.

"Ma délután épp Lázár Jánostól vettem át immár hivatalosan is a közlekedési tárcát, amikor a MÁV értesített a Békés InterCity kisiklásáról Gyoma állomáson. A kisiklott vonaton 1 fő könnyű, 1 fő súlyos személyi sérülést szenvedett. Jobbulást kívánok a sérülteknek!" – írta közösségi oldalán Vitézy Dávid.

A miniszter közölte: a Katasztrófavédelem minden utast kimenekített a vonatról. Várhatóan a következő 48 órában zajlik a kocsik visszahelyezése, valamint a jelentősen sérült pálya helyreállítása.

A baleset okairól Vitézy azt írta:

a vonat az előzetes vizsgálatok alapján jelentősen túllépte a váltón megengedett sebességet.

A miniszter hozzátette: az érintett pályaszakasz 2017-ben lett felújítva uniós forrásokból, alkalmas a 160 km/h sebességre, és a pályán olyan vonatbefolyásoló berendezés működik, ami ezt a balesetet teljes bizonyossággal meg tudta volna akadályozni. "Ez azért nem történt meg, mert a Békés InterCity-t húzó mozdonyon nincs felszerelve olyan berendezés, ami a vonatbefolyásoló rendszerrel való együttműködésre alkalmas lenne – magyarán nincs meg az a fedélzeti számítógép, melynek segítségével a sebességtúllépés esetén azonnal központilag be lehetne avatkozni és lelassítani a vonatot".

Vitézy szerint ez a probléma régóta ismert, a Közlekedésbiztonsági Szervezet legutóbb 2022 decemberében hívta fel az akkor hivatalba lépő Lázár-minisztériumot ennek orvoslására – de "semmi nem történt, választ sem kaptak". Helyette a leköszönő kormány minden másra költötte a pénzt.

A 160 km/h sebesség elérését ezen a vonalon nem csak a vonatbefolyásoló hiánya, de a 40-50 éves elavult kocsik alkalmatlansága is okozza – taglalta a miniszter, és arra is emlékeztetett: az új InterCity kocsik beszerzését szintén 2022 végén állította le Lázár János. Vitézy úgy látja, most ez a feladat is a Tisza-kormányra vár.

A konkrét baleset körülményeit a Rendőrség, a Közlekedésbiztonsági Szervezet és a MÁV is vizsgálja, de mindenképp már most levonható tanulság az, hogy a fedélzeti vonatbefolyásoló berendezések fejlesztésére és az InterCity-kocsik cseréjére végre költeni kell

– szögezte le az újdonsült miniszter.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lehoczky Péter