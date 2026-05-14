A vonatbaleset helyszínéről jelentkezett Vitézy Dávid: kiderült, mi okozta a kisiklást

"Ma délután épp Lázár Jánostól vettem át immár hivatalosan is a közlekedési tárcát, amikor a MÁV értesített a Békés InterCity kisiklásáról Gyoma állomáson. A kisiklott vonaton 1 fő könnyű, 1 fő súlyos személyi sérülést szenvedett. Jobbulást kívánok a sérülteknek!" – írta közösségi oldalán Vitézy Dávid.
A miniszter közölte: a Katasztrófavédelem minden utast kimenekített a vonatról. Várhatóan a következő 48 órában zajlik a kocsik visszahelyezése, valamint a jelentősen sérült pálya helyreállítása.
A baleset okairól Vitézy azt írta:
a vonat az előzetes vizsgálatok alapján jelentősen túllépte a váltón megengedett sebességet.
A miniszter hozzátette: az érintett pályaszakasz 2017-ben lett felújítva uniós forrásokból, alkalmas a 160 km/h sebességre, és a pályán olyan vonatbefolyásoló berendezés működik, ami ezt a balesetet teljes bizonyossággal meg tudta volna akadályozni. "Ez azért nem történt meg, mert a Békés InterCity-t húzó mozdonyon nincs felszerelve olyan berendezés, ami a vonatbefolyásoló rendszerrel való együttműködésre alkalmas lenne – magyarán nincs meg az a fedélzeti számítógép, melynek segítségével a sebességtúllépés esetén azonnal központilag be lehetne avatkozni és lelassítani a vonatot".
Vitézy szerint ez a probléma régóta ismert, a Közlekedésbiztonsági Szervezet legutóbb 2022 decemberében hívta fel az akkor hivatalba lépő Lázár-minisztériumot ennek orvoslására – de "semmi nem történt, választ sem kaptak". Helyette a leköszönő kormány minden másra költötte a pénzt.
A 160 km/h sebesség elérését ezen a vonalon nem csak a vonatbefolyásoló hiánya, de a 40-50 éves elavult kocsik alkalmatlansága is okozza – taglalta a miniszter, és arra is emlékeztetett: az új InterCity kocsik beszerzését szintén 2022 végén állította le Lázár János. Vitézy úgy látja, most ez a feladat is a Tisza-kormányra vár.
A konkrét baleset körülményeit a Rendőrség, a Közlekedésbiztonsági Szervezet és a MÁV is vizsgálja, de mindenképp már most levonható tanulság az, hogy a fedélzeti vonatbefolyásoló berendezések fejlesztésére és az InterCity-kocsik cseréjére végre költeni kell
– szögezte le az újdonsült miniszter.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lehoczky Péter
Itt az oroszok válasza arra, hogy Orbán Anita berendelte az orosz nagykövetet
Ukrajnát hibáztatják a kárpátaljai dróntámadásokért.
Tarr Zoltán bejelentette: nagy átalakítások jönnek a múzeumoknál, szigorú átvilágításokat is ígért
Cél az állami források átláthatóbb elosztása.
Drónok zuhantak Oroszország szomszédjaira, azonnali fellépést követel két európai vezető
A saját bőrükön érzik a veszélyt.
Kegyetlen pusztításba kezdett Oroszország: Macron bemondta, mi állhat a háttérben
A francia elnök támogatásáról biztosította Ukrajnát.
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben? - Interaktív online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Rogán Antal megszólalt a "luxusminisztériumról" és a túlárazási vádakról
A korábbi miniszter nem hagyja el az országot.
Nagy bejelentéseket tett Ruszin-Szendi Romulusz: rendezik a katonák bérét, új szabadnapok is jönnek
Zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval szemben.
Őrületes érdeklődés mellett jön az év legnagyobb tőzsdei kibocsátása
Széttépik a részvényeket.
Geopolitikai sakkjátszma Pekingben: Tajvan jövője és a globális energiaválság a tét
Donald Trump második elnöki ciklusának talán legfontosabb diplomáciai eseménye következik: a pekingi amerikai-kínai csúcstalálkozó. Kovács Ádám, a Gránit Alapkezelő szakértője legújabb c
Hogyan változott az érdeklődés az Otthon Start iránt az elmúlt 9 hónapban?
A Bankmonitor a támogatás bejelentésétől, azaz 2025 júliusától gyűjti a náluk kalkulálók, érdeklődők adatait, igényeit. Ebből már látható, hogy az elmúlt 9 hónapban hogyan alakultak
Politikai fordulat és éles tavaszi felpattanás: áprilisi piaci körkép
A márciusi piaci pánik után áprilisban éles hangulatváltás következett. Miközben a nemzetközi kötvény- és nyersanyagpiacokon továbbra is feszültség látszott, a hazai eszközök - a forint,
Pókerasztaltól a játszótéren át a HOLD-ig - Elindult az Infinity alap
Az online pókerből indulva jutott el több milliárd forintos portfóliók kezeléséig, de ma is ugyanazt tartja a sikeres befektetés egyik legfontosabb elemének, amit a pókerasztalok... The post Pó
NIS2 képzési kötelezettség vezetőknek és IBF-eknek
A NIS2 megfelelés kapcsán a legtöbb érintett szervezet elsőként az informatikai biztonsági intézkedésekre, a szabályzatokra, az auditkötelezettségre vagy az incidenskezelési folyamatokra gondo
Mondd a klubod, és megmondom, melyik híres ember vagy!
Elton John, Ed Sheeran, Ryan Reynolds - pár híresség, akik bevásárolták magukat egy fociklubba és sikerrel jártak. Pedig vannak még, akik beszálltak a foci világába,... The post Mondd a klubod,
A mesterséges intelligencia rendszerek hatósági felügyelete Magyarországon: máris változhat?
Az EU mesterséges intelligenciára vonatkozó rendelete (MI Rendelet) alapján a tagállamoknak legalább egy bejelentő hatóságot és legalább egy piacfelügyeleti hatóságot kell(ett) létrehozniu
Magyarország 30 éve egy szélsőséges hullámvasúton van - Kinek szán a tőke bizalmat?
Közvetlen külföldi tőkebefektetések a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A közvetlen külföldi tőkebefektetés - vagyis az FDI – egyszerre tükrözi a befektetői bizalmat és egy gazdas
Tisza trade? Hormuz? – Mi hajtja most a forintot?
Merre indul az árfolyam?
Most dől el a magyar bor jövője – A fiatalok kezében lehet az ütőkártya?
Változó ízléssel és súlyos növényvédelmi problémákkal küzd a magyar borágazat, de mi lehet a kiút?
Nagy változások kellenek, hogy beérjen az egyik legnagyobb hungarikum
Kiaknázatlan lehetőség a határainkon belül.
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?