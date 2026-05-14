Átadás-átvétel: teljesen átrajzolták a minisztériumok szerepköreit

A szerdai Magyar Közlönyben megjelent rendelet alapján az új kormány gyakorlatilag teljesen újraszabja a minisztériumok feladatköreit és a kormányzati hatalmi struktúrát. A dokumentumból egy erősen központosított modell rajzolódik ki, amelyben a Miniszterelnökség a korábbinál jóval nagyobb politikai, európai uniós és kommunikációs befolyást kap, miközben a külügy klasszikus diplomáciai szerepkörre áll át.

A 90/2026-os kormányrendelet szerint a miniszterelnök továbbra is közvetlenül meghatározza a kormány általános politikáját, koordinálja a miniszterek munkáját, kijelölheti az állami vezetők feladatait, valamint kizárólagos jogosultságot kap több stratégiai kormányzati előterjesztés benyújtására is. A dokumentum alapján a kormányzati döntéshozatal szervezése és politikai kontrollja még koncentráltabbá válhat.

A legjelentősebb változás a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerepkörében látható. A rendelet szerint Ruff Bálinthoz tartozik majd az általános politikai koordináció, az európai uniós ügyek koordinációja, az uniós politikák kialakítása, a kormányzati kommunikáció, a társadalompolitikai koordináció, valamint a stratégiai tervezés is.

Emellett a Miniszterelnökség felügyeli a brüsszeli Állandó Képviselet működését, koordinálja az uniós tárgyalási álláspontokat, és szerepet kap az Európai Unió Bírósága előtti eljárásokban is.

Orbán Anita külügyi tárca is látványosan átalakul. A korábbi Külgazdasági és Külügyminisztérium helyett a rendelet már külügyminiszterről beszél, ami arra utal, hogy a kormány az előzetes bejelentésekkel összhangban szakít a külgazdasági fókuszú modellel. Ez a terület leginkább Kapitány István gazdasági és energetikai tárcájához kerül majd, de a külpolitika terepe lesz megteremteni a releváns tárcák és külföldi szereplők közti egyeztetések kereteit.

A minisztérium feladatai között a külpolitika, a kulturális diplomácia, a polgári hírszerzés irányítása, valamint a Hungary Helps program szerepel. A dokumentum alapján a kereskedelempolitikai és gazdaságdiplomáciai hangsúly háttérbe szorul, miközben a geopolitikai és biztonságpolitikai dimenzió erősödik.

A rendelet egyik legérdekesebb újítása a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának, a korábbi kampányfőnök Tóth Péter megerősített szerepe. A pozícióhoz tartozik a miniszterelnök honvédelmi, rendvédelmi és nemzetbiztonsági tevékenységének koordinációja, a védelmi és biztonsági feladatok összehangolása, valamint a titkosszolgálatok, rendvédelmi szervek és a NAV tevékenységének figyelemmel követése is. A főtanácsadó vezeti majd a Védelmi Tanács üléseit is, ami a nyugati típusú nemzetbiztonsági koordinációs modellek felé mutat.

A dokumentum alapján Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági tárca is jelentős jogosítványokat kap. Az agrárminiszterhez kerül a Közös Agrárpolitika végrehajtásának koordinációja, az agrártámogatások stratégiai tervezése, az élelmiszerlánc-felügyelet, az élelmiszeripar, a földügy, valamint több élelmiszerbiztonsági és agrárinnovációs feladat is. A rendelet részletesen szabályozza az EMGA-, EMVA- és más agrárforrások koordinációját is, ami arra utal, hogy az uniós agrárpénzek kezelése továbbra is erősen centralizált maradhat.

A Vitézy Dávidhoz tartozó építési és lakhatási területen szintén hangsúlyosabb állami szerepvállalás körvonalazódik. A dokumentum külön nevesíti a rozsdaövezeti akcióterületekkel kapcsolatos ügyeket, a nagy kereskedelmi építmények fenntarthatósági szempontú felügyeletét, valamint a lakáspolitikát is. A lakhatási feladatok között szerepel a lakáspiaci folyamatok folyamatos elemzése, az otthonteremtési támogatások feltételrendszerének kialakítása és a lakáspolitikai fejlesztések előkészítése is.

A rendeletből az is látszik, hogy a kormány több területen próbálja összekötni a szakpolitikákat a stratégiai és társadalompolitikai célokkal.

A Miniszterelnökség például külön jogosítványt kap arra, hogy véleményezze, a különböző kormányzati döntések mennyiben illeszkednek a kabinet hosszú távú stratégiai és társadalompolitikai elképzeléseihez.

A dokumentum alapján az új kabinet működésében a koordinációs logika erősebb lehet a klasszikus minisztériumi autonómiánál. Több helyen is megjelenik, hogy a miniszterelnök vagy a Miniszterelnökséget vezető miniszter közvetlenül kérhet háttéranyagokat, adatszolgáltatást vagy stratégiai elemzéseket más tárcáktól, miközben a kabinetstruktúra és a döntéshozatal megszervezése is erősen központosított marad.

Természetesen a rendelet a többi minisztérium munkájáról is rendelkezik, és a kihirdetésével egyúttal hatályát veszti a korábbi kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. rendelet is, tehát megszűnik az egykori Fidesz-vezetés minisztereinek mandátuma.

