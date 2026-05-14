Az energiaválság óta nem történt ilyen a magyar kötvénypiacon

Hatalmasat estek ma a magyar államkötvényhozamok, miközben az amerikai és japán kötvénypiac csak szenved. Olyan mértékű hozam esést látunk a magyar kötvénypiacon, ami évek óta példátlan.

Olyan dolgok történnek a magyar kötvénypiacon, amelyek akár csak néhány hónappal korábban elképzelhetetlennek tűntek. A 10 éves államkötvény referenciahozama két hónap alatt közel 200 bázispontot csökkent, ma pedig 21 bázisponttal, 5,1%-ra mérséklődött.

Forrás: AKK

Ez különösen annak fényében jelentős, hogy az amerikai és japán kötvénypiacon a 30 éves államkötvényhozamok újabb csúcsra készülnek és a francia és angol 10 éves kötvényhozamok is két évtizedes csúcsok közelébe emelkedtek.

A magyar és német 10 éves államkötvény-hozamok különbségének alakulása

Ezzel szemben a magyar állampapírpiacon éppen ellentétes trendek zajlanak. Mi is történik?

A piac elkezdte kiárazni az Orbán-kormány unortodox gazdaságpolitikáját és ezzel együtt beárazni a Magyar-kormány várható gazdaságpolitikáját. Ami az euró bevezetését, az Uniós pénzek hazahozatalát és mérsékeltebb állami költekezést jelent. Ezek együttesen érdemben csökkentik az országkockázatot.

Ez pedig egyelőre annyira erős hatásnak tűnik, hogy az iráni háború okozta kockázatokat is képes egyelőre felülmúlni. Legalábbis a kötvénypiacon.

A nagy kérdés most az, hogy hol lehetnek az egyensúlyi kötvényhozamok Magyarországon.

Mi az a kockázati felár, amit az új várakozások fényében a piac elfogadhatónak ítél és ezt mennyire tudja felborítani az iráni háború okozta energiaválság. Ez lesz a következő hetek legfontosabb kérdése.

