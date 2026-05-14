Az energiaválság óta nem történt ilyen a magyar kötvénypiacon

Olyan dolgok történnek a magyar kötvénypiacon, amelyek akár csak néhány hónappal korábban elképzelhetetlennek tűntek. A 10 éves államkötvény referenciahozama két hónap alatt közel 200 bázispontot csökkent, ma pedig 21 bázisponttal, 5,1%-ra mérséklődött.
Ez különösen annak fényében jelentős, hogy az amerikai és japán kötvénypiacon a 30 éves államkötvényhozamok újabb csúcsra készülnek és a francia és angol 10 éves kötvényhozamok is két évtizedes csúcsok közelébe emelkedtek.
Ezzel szemben a magyar állampapírpiacon éppen ellentétes trendek zajlanak. Mi is történik?
- A piac elkezdte kiárazni az Orbán-kormány unortodox gazdaságpolitikáját és ezzel együtt beárazni a Magyar-kormány várható gazdaságpolitikáját. Ami az euró bevezetését, az Uniós pénzek hazahozatalát és mérsékeltebb állami költekezést jelent. Ezek együttesen érdemben csökkentik az országkockázatot.
- Ez pedig egyelőre annyira erős hatásnak tűnik, hogy az iráni háború okozta kockázatokat is képes egyelőre felülmúlni. Legalábbis a kötvénypiacon.
A nagy kérdés most az, hogy hol lehetnek az egyensúlyi kötvényhozamok Magyarországon.
Mi az a kockázati felár, amit az új várakozások fényében a piac elfogadhatónak ítél és ezt mennyire tudja felborítani az iráni háború okozta energiaválság. Ez lesz a következő hetek legfontosabb kérdése.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Átadás-átvétel: teljesen átrajzolták a minisztériumok szerepköreit
Friss közlöny jelent meg a Magyar-kormány struktúrájáról.
Az áruhiány már itt van, de a tőzsdéket ez nem érdekli
Ezt már nem lehet visszacsinálni.
Befutott a mindent felforgató drámai döntés: ledőlt az első dominó az európai nagyhatalomban, bukhat a kormányfő
Itt a lemondás, amire sokan vártak.
Minden oldalról jön az inflációs nyomás az amerikai gazdaságban
El lehet felejteni bármiféle kamatcsökkentést.
Bejelentette Oroszország: sikerült megállapodni Ukrajnával egyetlen dologban
Van egy dolog, ami nem tisztázott még, de haladnak a dolgok.
Ketyeg az óra: magyarok tömegei bukhatnak el súlyos százezreket egyetlen apró hiba miatt
Résen kell lenni az adóbevallásnál.
Itt a jelzés: nagy kitörés készül ebben a magyar részvényben!
Most kell igazán résen lenni.
Geopolitikai sakkjátszma Pekingben: Tajvan jövője és a globális energiaválság a tét
Donald Trump második elnöki ciklusának talán legfontosabb diplomáciai eseménye következik: a pekingi amerikai-kínai csúcstalálkozó. Kovács Ádám, a Gránit Alapkezelő szakértője legújabb c
NIS2 képzési kötelezettség vezetőknek és IBF-eknek
A NIS2 megfelelés kapcsán a legtöbb érintett szervezet elsőként az informatikai biztonsági intézkedésekre, a szabályzatokra, az auditkötelezettségre vagy az incidenskezelési folyamatokra gondo
Hogyan változott az érdeklődés az Otthon Start iránt az elmúlt 9 hónapban?
A Bankmonitor a támogatás bejelentésétől, azaz 2025 júliusától gyűjti a náluk kalkulálók, érdeklődők adatait, igényeit. Ebből már látható, hogy az elmúlt 9 hónapban hogyan alakultak
Politikai fordulat és éles tavaszi felpattanás: áprilisi piaci körkép
A márciusi piaci pánik után áprilisban éles hangulatváltás következett. Miközben a nemzetközi kötvény- és nyersanyagpiacokon továbbra is feszültség látszott, a hazai eszközök - a forint,
Pókerasztaltól a játszótéren át a HOLD-ig - Elindult az Infinity alap
Az online pókerből indulva jutott el több milliárd forintos portfóliók kezeléséig, de ma is ugyanazt tartja a sikeres befektetés egyik legfontosabb elemének, amit a pókerasztalok... The post Pó
Mondd a klubod, és megmondom, melyik híres ember vagy!
Elton John, Ed Sheeran, Ryan Reynolds - pár híresség, akik bevásárolták magukat egy fociklubba és sikerrel jártak. Pedig vannak még, akik beszálltak a foci világába,... The post Mondd a klubod,
A mesterséges intelligencia rendszerek hatósági felügyelete Magyarországon: máris változhat?
Az EU mesterséges intelligenciára vonatkozó rendelete (MI Rendelet) alapján a tagállamoknak legalább egy bejelentő hatóságot és legalább egy piacfelügyeleti hatóságot kell(ett) létrehozniu
Magyarország 30 éve egy szélsőséges hullámvasúton van - Kinek szán a tőke bizalmat?
Közvetlen külföldi tőkebefektetések a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A közvetlen külföldi tőkebefektetés - vagyis az FDI – egyszerre tükrözi a befektetői bizalmat és egy gazdas
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Most dől el a magyar bor jövője – A fiatalok kezében lehet az ütőkártya?
Változó ízléssel és súlyos növényvédelmi problémákkal küzd a magyar borágazat, de mi lehet a kiút?
Nagy változások kellenek, hogy beérjen az egyik legnagyobb hungarikum
Kiaknázatlan lehetőség a határainkon belül.
Ilyen lehet a Tisza digitális állama: mit tud az észt modell?
Számos tovagyűrűző hatással számolhatunk.