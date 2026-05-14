Az energiaválság óta nem történt ilyen a magyar kötvénypiacon
Hatalmasat estek ma a magyar államkötvényhozamok, miközben az amerikai és japán kötvénypiac csak szenved. Olyan mértékű hozam esést látunk a magyar kötvénypiacon, ami évek óta példátlan.

Olyan dolgok történnek a magyar kötvénypiacon, amelyek akár csak néhány hónappal korábban elképzelhetetlennek tűntek. A 10 éves államkötvény referenciahozama két hónap alatt közel 200 bázispontot csökkent, ma pedig 21 bázisponttal, 5,1%-ra mérséklődött.

Forrás: AKK

Ez különösen annak fényében jelentős, hogy az amerikai és japán kötvénypiacon a 30 éves államkötvényhozamok újabb csúcsra készülnek és a francia és angol 10 éves kötvényhozamok is két évtizedes csúcsok közelébe emelkedtek.

németmagyar
A magyar és német 10 éves államkötvény-hozamok különbségének alakulása

Ezzel szemben a magyar állampapírpiacon éppen ellentétes trendek zajlanak. Mi is történik?

  • A piac elkezdte kiárazni az Orbán-kormány unortodox gazdaságpolitikáját és ezzel együtt beárazni a Magyar-kormány várható gazdaságpolitikáját. Ami az euró bevezetését, az Uniós pénzek hazahozatalát és mérsékeltebb állami költekezést jelent. Ezek együttesen érdemben csökkentik az országkockázatot.
  • Ez pedig egyelőre annyira erős hatásnak tűnik, hogy az iráni háború okozta kockázatokat is képes egyelőre felülmúlni. Legalábbis a kötvénypiacon.

A nagy kérdés most az, hogy hol lehetnek az egyensúlyi kötvényhozamok Magyarországon.

Mi az a kockázati felár, amit az új várakozások fényében a piac elfogadhatónak ítél és ezt mennyire tudja felborítani az iráni háború okozta energiaválság. Ez lesz a következő hetek legfontosabb kérdése.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

