Biometánüzemmel bővíti a Szarvasi Biogázüzemet a Mol

A Mol biometánüzemmel bővíti a Szarvasi Biogázüzemet; a társaság közleménye szerint a fejlesztésnek köszönhetően az üzemben olyan tisztaságú biometánt állítanak elő a biogázból, amely betáplálható az országos földgázhálózatba. Az üzem várhatóan az év végére készül el, és évente több mint 7 millió köbméter, a gázhálózatban földgázt kiváltó biometánt állít majd elő. Ez lesz a Mol-csoport első biometánüzeme, és egyidejűleg a harmadik ilyen létesítmény Magyarországon.

A biogáz szerves anyagok (például növényi maradványok, trágya, élelmiszerhulladék) lebontásával keletkező, megújuló energiaforrás, ami főként metánt, valamint szén-dioxidot és egyéb vegyületeket is tartalmaz. Az új üzem utóbbiaktól tisztítja meg a biogázt és így nagy tisztaságú, magas energiatartalmú biometánt állít elő, olvasható a közleményben. A biometán nem csak a földgáz, mint fosszilis energiahordozó kiváltására alkalmas, hanem a hozzá járuló zöld tanúsítvány (ISCC) révén egy sokkal magasabb hozzáadott értékű terméket jelent. A 7 millió köbméter gáz mintegy 8500 átlagos háztartás éves gázigényének felel meg.

„Ahhoz, hogy országos szinten ki tudjuk használni a biometánban rejlő potenciált,

hatékony támogatási rendszerre, egyértelmű és támogató szabályozásra, illetve agrár és energetikai ipari összefogásra is szükség lesz

– mondta el többek között Horváth Ádám, a Mol-csoport Downstream Új és fenntartható üzletágak igazgatója.

A Mol-csoport 2023-ban vette meg a Szarvasi Biogázüzemet. Jelenleg a biogázt gázmotorokban hasznosítják: évente közel 24 GWh zöldáramot termelnek, és emellett kapcsolt hőenergiát is biztosítanak. A hulladékfeldolgozó létesítmény szerves hulladékot használ villamos energia és hő előállítására, kapcsolt energiatermeléssel, körülbelül 4 megawatt elektromos csúcskapacitással. Az üzem évente több mint 40 000 tonna, a régió hústermeléséből származó hulladékot dolgoz fel, és további 53 000 tonna maradék hulladékot (például hígtrágyát és trágyát) a szomszédos állattartó és húsfeldolgozó gazdaságokból. Ezen kívül mintegy 18 000 tonna mezőgazdasági szubsztrátot használnak alapanyagként a közel 12 millió köbméter biogázt előállító üzem számára.

