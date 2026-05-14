Biometánüzemmel bővíti a Szarvasi Biogázüzemet a Mol

A biogáz szerves anyagok (például növényi maradványok, trágya, élelmiszerhulladék) lebontásával keletkező, megújuló energiaforrás, ami főként metánt, valamint szén-dioxidot és egyéb vegyületeket is tartalmaz. Az új üzem utóbbiaktól tisztítja meg a biogázt és így nagy tisztaságú, magas energiatartalmú biometánt állít elő, olvasható a közleményben. A biometán nem csak a földgáz, mint fosszilis energiahordozó kiváltására alkalmas, hanem a hozzá járuló zöld tanúsítvány (ISCC) révén egy sokkal magasabb hozzáadott értékű terméket jelent. A 7 millió köbméter gáz mintegy 8500 átlagos háztartás éves gázigényének felel meg.
„Ahhoz, hogy országos szinten ki tudjuk használni a biometánban rejlő potenciált,
hatékony támogatási rendszerre, egyértelmű és támogató szabályozásra, illetve agrár és energetikai ipari összefogásra is szükség lesz
– mondta el többek között Horváth Ádám, a Mol-csoport Downstream Új és fenntartható üzletágak igazgatója.
A Mol-csoport 2023-ban vette meg a Szarvasi Biogázüzemet. Jelenleg a biogázt gázmotorokban hasznosítják: évente közel 24 GWh zöldáramot termelnek, és emellett kapcsolt hőenergiát is biztosítanak. A hulladékfeldolgozó létesítmény szerves hulladékot használ villamos energia és hő előállítására, kapcsolt energiatermeléssel, körülbelül 4 megawatt elektromos csúcskapacitással. Az üzem évente több mint 40 000 tonna, a régió hústermeléséből származó hulladékot dolgoz fel, és további 53 000 tonna maradék hulladékot (például hígtrágyát és trágyát) a szomszédos állattartó és húsfeldolgozó gazdaságokból. Ezen kívül mintegy 18 000 tonna mezőgazdasági szubsztrátot használnak alapanyagként a közel 12 millió köbméter biogázt előállító üzem számára.
