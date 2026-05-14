Brutális a tempó, máris kihirdették a Magyar-kormány új döntéseit: vagyonadó, költségvetés, Európai Ügyészség

Vagyonadó és bizalmi vagyonkezelés

A kormány 1147/2026. (V. 14.) határozata kimondja, hogy

a vagyonadóztatás jogszabályi feltételeinek meghatározása és a bizalmi vagyonkezelés adómentességének megszűnése érdekében jogszabály-előkészítés szükséges.

A feladat felelőse Kármán András pénzügyminiszter és a határidő június 5.

A határozat 2. pontja, hogy kimondja: a kormány elrendeli a vagyonadóztatással kapcsolatos jogalkotás előkészítését.

A másik fontos, gazdasági területet érintő döntésével a kormány felülvizsgálja a Magyarországon folyó egyes kiemelt beruházásokat.

Egy másik határozatában a kormány kimondta: megállapítja, hogy Magyarország Európai Ügyészséghez történő csatlakozása indokolt. Június 1-jéig kapott időt Görög Márta igazságügyi miniszter, hogy soron kívül előkészítse Magyarország Európai Ügyészséghez történő csatlakozását.

A költségvetési hiány miatt is lép a kormány

Kihirdette a kormány a költségvetési kiadásokat érintő általános döntését is. A Kormány 1148/2026. (V. 14.) Korm. határozata egyes pénzügyminiszteri jogkörök meghatározásáról címet viselő

rendeletet a központi költségvetésről szóló törvényben elfogadottnál lényegesen magasabb időarányos hiánnyal indokolja a Magyar-kormány.

A határozat részleteiből kiderül: a kormány egyetért azzal, hogy az irányítása alá tartozó költségvetési fejezetek, központi költségvetési szervek előirányzatai (ideértve az intézményi, fejezeti és központi kezelésű előirányzatokat is) terhére a 250 millió forintot meghaladó új kötelezettségvállalásokra (ideértve a pályázati kiírást és a közbeszerzési eljárás megindítását is), valamint a 100 millió forintot meghaladó bármilyen eszköz beszerzésére kizárólag a pénzügyminiszter előzetes egyetértése esetén kerülhet sor.

Van olyan terület, amit felmentenek ez alól:

a) a helyi és nemzetiségi önkormányzatok, illetve nem állami szervek által ellátott köznevelési, szakképzési, felsőoktatási, szociális (ideértve a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokat), egészségügyi vagy egyéb, jogszabályban rögzített közfeladatokhoz kapcsolódó,

b) jogszabály alapján, normatív módon finanszírozott feladatokhoz kapcsolódó,

c) törvényből, a Kormány rendeletéből, nemzetközi szerződésből eredő feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó és feltétlenül szükséges kötelezettségvállalásokra, illetve eszközbeszerzésekre

A Kormány egyetért azzal, hogy a közvetlen vagy közvetett 100%-os állami tulajdonban álló gazdasági társaságok közül:

a) a MÁV Magyar Államvasutak Zrt.,

b) a Magyar Posta Zrt.,

c) az MVM Energetika Zrt.,

d) az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.,

e) a Magyar Export-Import Bank Zrt.,

f) az N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt.,

g) a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.,

h) a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., valamint

i) a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (a továbbiakban együtt: gazdasági társaságok) esetében

a pénzügyminiszter előzetes egyetértése szükséges a gazdasági társaságok pénzügyi vagy gazdasági felsővezetőjének kinevezéséhez, megbízásához, felmentéséhez, hatáskörének meghatározásához, valamint a gazdasági társaságok éves üzleti tervének elfogadásához, módosításához.

A kormány egyetért azzal, hogy a fenti gazdasági társaságok pénzügyi vagy gazdasági felsővezetője havonta beszámoljon a pénzügyminiszter részére a gazdasági társaság helyzetének alakulásáról, a pénzügyi tervtől való eltérésekről és az éves várható eredményről - mondta ki a határozat.

A Kormány egyetért azzal, hogy az állam által érintett koncessziós szerződések és PPP megállapodások megkötésére, módosítására, megszüntetésére kizárólag a pénzügyminiszter előzetes egyetértésével kerülhet sor

- áll a határozatban. Hozzáteszik: az érintett minisztereknek ebbe a folyamatba be kell vonniuk Kármán András pénzügyminisztert.

További döntések

Összesen 12 kormányhatározat jelent meg a csütörtöki közlönyben, a fenti döntések mellett ezeket hirdették ki:

A Kormány 1137/2026. (V. 14.) Korm. határozata a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról

A Kormány 1138/2026. (V. 14.) Korm. határozata a Novák Katalin volt köztársasági elnök által, KEH/2787-6/2023 ügyszámon meghozott kegyelmi határozat meghozatalához vezető körülmények felülvizsgálatáról és nyilvánosságra hozataláról

A Kormány 1139/2026. (V. 14.) Korm. határozata az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény rendelkezéseinek felülvizsgálatáról

A Kormány 1140/2026. (V. 14.) Korm. határozata Magyarország egyes titkosított nemzetközi szerződéseinek felülvizsgálatáról

A Kormány 1141/2026. (V. 14.) Korm. határozata egyes, nem nyilvános titkosított kormányhatározatok felülvizsgálatáról

A Kormány 1143/2026. (V. 14.) Korm. határozata Magyarország Kormányának 2010. május 29. és 2026. május 12. napja között megtartott kormányüléseiről készült összefoglalók felülvizsgálatáról és azok nyilvánosságra hozataláról

A Kormány 1145/2026. (V. 14.) Korm. határozata a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által koordinált átfogó kórházi hűtési program felülvizsgálatáról

A Kormány 1146/2026. (V. 14.) Korm. határozata a közszolgálati médiaszolgáltatás és annak finanszírozásának felülvizsgálatáról

