Döntött Kapitány István: újabb üzemanyagkészleteket szabadít fel a kormány

A rendelet azt írja: a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségnek a hazai üzemanyag-ellátás biztosítása érdekében kell felszabadítania a készleteket.

A döntést a jogszabály az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzettel indokolja.

A mostani intézkedés összesen 575 millió liter üzemanyagot érint:

150 millió liter 95-ös benzint,

425 millió liter gázolajat.

A felszabadított készletet a szövetségnek haladéktalanul értékesítésre kell felajánlania. Az érintett készleteket legkésőbb 2026. június 30-ig bocsátják rendelkezésre a tagok általi megvásárlás és kiszállítás céljából.

A rendelet az értékesítési árakat is meghatározza. A felszabadított készlet ára jövedéki adó, áfa és tagi hozzájárulás nélkül:

a 95-ös benzin esetében 270,25 forint literenként,

a gázolaj esetében 300,48 forint literenként.

A viszonteladók felé alkalmazható legmagasabb nettó ár a benzin esetében 286 forint/liter, a gázolajnál pedig 315 forint/liter.

A felszabadított készlet kizárólag hatósági áras üzemanyagként értékesíthető, piaci áron nem. A készletből vásárolt üzemanyag csak magyarországi töltőállomásokon, viszonteladó partnereken vagy belföldi telephelyi fogadóhelyeken keresztül kerülhet továbbértékesítésre vagy végfelhasználásra.

A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségnek a felszabadított készletek visszapótlását haladéktalanul meg kell kezdenie, a végső határidő 2027. június 30. A rendelet szerint az értékesítésből származó bevételeket a készletek visszapótlására kell fordítani.

A kormány két hónappal ezelőtt már döntött a stratégiai üzemanyagkészletek felszabadításáról: akkor a benzin esetében 352 millió literről volt szó, ami számításaink szerint a tavalyi éves benzinfogyasztás közel 28 százalékának felelt meg. A mostani döntés ehhez képest kisebb benzinkészletet érint, míg a gázolaj esetében relatíve nagy mennyiség kerül a piacra.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert