Élőben számol be Magyar Péter, hogyan zajlott az átadás-átvétel
Rohamtempóban zajlanak a közéleti események, kedden megalakult a kormány, szerdán megvolt az első kormányülés, a mai napon a hivatalos átadás-átvétel is megtörtént. Az esemény után Magyar Péter beszámolót tart, a fejleményekről tudósítunk.

Az átadás-átvétel már csak azért is különleges esemény, mivel ebből az alkalomból találkozott az összes régi és új miniszter. Az ülést Magyar Péter vezette.

Ezzel folytatódik a hatalomátvétel, amit már eddig is látványos, szimbolikus jelenetek sora jelzett.

Ilyen volt a szombati ünnepség a Parlament előtt, az ópusztaszeri kormányinfó, illetve a Külügyminisztérium feliratának átírása is.

A miniszterelnök elmondta, hogy az Orbán-kormány összes minisztere megjelent a megbeszélésen. Hozzátette, nem mindenhol az új kormányzati struktúra szerint adták át az ügyeket.

Pintér Sándor azonnali és teljes körű vizsgálatot kért maga ellen – tájékoztatott Magyar Péter, ez le is fog zajlani. A volt honvédelmi miniszteren számonkérte a HVG által feltárt nagy értékű közbeszerzést, amit az előző kormány nem sokkal a választások előtt, márciusban kötött.

Feszült volt a hangulat

– árulta el a miniszterelnök. Az eseményről felvételt is készítettek, amit közzétesznek majd.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

