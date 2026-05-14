Élőben számol be Magyar Péter, hogyan zajlott az átadás-átvétel

Az átadás-átvétel már csak azért is különleges esemény, mivel ebből az alkalomból találkozott az összes régi és új miniszter. Az ülést Magyar Péter vezette.
Ezzel folytatódik a hatalomátvétel, amit már eddig is látványos, szimbolikus jelenetek sora jelzett.
Ilyen volt a szombati ünnepség a Parlament előtt, az ópusztaszeri kormányinfó, illetve a Külügyminisztérium feliratának átírása is.
A miniszterelnök elmondta, hogy az Orbán-kormány összes minisztere megjelent a megbeszélésen. Hozzátette, nem mindenhol az új kormányzati struktúra szerint adták át az ügyeket.
Pintér Sándor azonnali és teljes körű vizsgálatot kért maga ellen – tájékoztatott Magyar Péter, ez le is fog zajlani. A volt honvédelmi miniszteren számonkérte a HVG által feltárt nagy értékű közbeszerzést, amit az előző kormány nem sokkal a választások előtt, márciusban kötött.
Feszült volt a hangulat
– árulta el a miniszterelnök. Az eseményről felvételt is készítettek, amit közzétesznek majd.
