Figyelmeztetett a döntéshozó: küszöbön a kemény kamatemelés a távol-keleti országban

Maszu Kazujuki csütörtökön egy kagosimai üzleti konferencián kijelentette:
amennyiben a makrogazdasági adatok nem mutatnak egyértelmű recessziós jeleket, az irányadó kamat mielőbbi emelése kívánatos.
A Mitsubishi Corporation korábbi vezetőjéből lett jegybanki döntéshozó arra figyelmeztetett, hogy a közel-keleti konfliktus nyomán emelkedő üzemanyagárak nem feltétlenül átmeneti sokkot jelentenek. Ezek akár tartósabb tendenciát is képviselhetnek, ami tovább növelheti az amúgy is emelkedő japán logisztikai költségeket.
Maszu kijelentései azért különösen jelentősek, mert a BOJ júniusi kamatdöntő ülése előtt hangzottak el. A piac az egynapos kamatswapok (OIS) árazása alapján jelenleg mintegy 75 százalékos valószínűséget ad a szigorításnak. A jegybank június 16-án hirdeti ki a következő döntését. Az áprilisi ülésen három igazgatótanácsi tag is a kamatemelésre szavazott, ami Ueda Kazuo jegybankelnöksége alatt a legnagyobb nézeteltérést jelentette a testületen belül.
Maszu beszédének közzététele után a jen érezhetően erősödött, a tokiói kereskedés során 157,85 körül forgott a dollárral szemben. A nap folyamán korábban a japán fizetőeszköz még az április 30-i szintekre gyengült vissza. Ez volt az a nap, amikor a japán hatóságok 2024 óta először hajtottak végre devizapiaci intervenciót.
Neil Jones, a TJM Europe devizakereskedelmi igazgatója szerint az, hogy Maszu "mérsékelt héjából markáns héjává" vált, sokkal nagyobb jelentőséggel bír, mint amit a jen árfolyammozgása sugall. A döntéshozó a monetáris politika normalizálása érdekében már februárban is a kamatemelés mellett érvelt. A csütörtöki felszólalása azonban ennél jóval határozottabb meggyőződést tükrözött.
A háttérben fontos diplomáciai fejlemények is zajlanak.
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a héten Tokióban tárgyalt japán partnereivel, ahol a felek egyetértettek abban, hogy a túlzott devizapiaci volatilitás nem kívánatos. Ezt a piac Washington hallgatólagos jóváhagyásaként értelmezte egy esetleges japán devizapiaci intervencióra. Bessent ugyanakkor jelezte, hogy a jen erősítése érdekében szívesebben látná a helyi kamatok emelését.
Beszédében Maszu külön kitért arra is, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani a gyenge jen által generált inflációra. Ez ugyanis hatással van az inflációs várakozásokra, ami visszacsatolásként a maginfláció emelkedéséhez vezethet. Japánban jelenleg a világ egyik legalacsonyabb kamatkörnyezete van érvényben. A más fejlett gazdaságokkal szemben fennálló kamatkülönbözet pedig a jen tartós gyengeségének egyik legfőbb oka.
