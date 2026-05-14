Főként magyarokból álló parfümtolvajbandát számoltak fel Ausztriában
Gazdaság

MTI
Főként magyarokból álló, nagyrészt parfümökre szakosodott tolvajbandát számoltak fel Ausztriában - közölte csütörtökön az osztrák rendőrség.

Az egy szlovák kivételével magyarokból álló banda tavaly december óta 42 bűncselekményt követett el, amelyek mintegy 40 ezer euró (14 millió forint) kárt okoztak.

Az ügy 13 gyanúsítottja mindenekelőtt Bécsben és Burgenlandban működő drogériákban csapott le. A 19 és 43 év közötti elkövetők közül nyolcat már sikerült őrizetbe venni.

A nyomozás során az áttörést egy kitoloncolási őrizetben lévő 38 éves férfi tanúvallomása hozta el. A gyanúsítottakat Bécsben, illetve Burgenlandban kerítették kézre, többnyire bűncselekmény elkövetése közben.

Európai elfogatóparancs alapján Magyarországon is történt őrizetbe vétel az ügyben. A banda még szabadlábon lévő tagjai tartózkodási helyének kiderítésére irányuló nyomozás még folyamatban van.

Címlapkép forrása: Yagello Oleksandra via Getty Images

2026. május 14.

2026. május 19.

2026. május 19.

2026. május 20.

