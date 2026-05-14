Hatalmas dilemma előtt áll az EKB, Lagarde sem tudja, merre kell indulni

Az EKB tisztségviselőinek kommunikációja érzékelhetően megváltozott az elmúlt hetekben. Korábban azt jelezték, hogy további monetáris szigorításra lesz szükség, hacsak az infláció nem mérséklődik, és a közel-keleti konfliktus nem ér véget. Most viszont már úgy fogalmaznak, hogy az inflációs kilátásoknak jelentősen romlaniuk kellene ahhoz, hogy ismét lépjenek. Ez éles váltás Lagarde legutóbbi, meglepően egyértelmű kijelentéséhez képest, miszerint
az irányt illetően tudom, merre tartunk.
A hangsúlyeltolódást részben az Irán körüli folyamatos bizonytalanság indokolja, amely más jegybankok döntéshozóit is kivárásra készteti.
A friss adatok szintén azt támasztják alá, hogy a piac által beárazott kamatemelés nem elkerülhetetlen,
a középtávú inflációs várakozások ugyanis stabilak maradtak, a bérdinamika pedig messze elmarad a korábbi csúcsoktól. Olli Rehn, a finn jegybank elnöke szerdán az inflációs várakozásokat "továbbra is horgonyzottnak", a bérek alakulását pedig "megnyugtatónak" nevezte. Még az EKB leginkább szigorú (hawkish) beállítottságú döntéshozója, Isabel Schnabel is úgy nyilatkozott, hogy
monetáris szigorításra csak akkor lenne szükség, ha az energiaár-sokk kiszélesedik.
A makrogazdasági helyzet szintén a kivárás mellett szól.
Az euróövezet az első negyedévben alig tudott növekedni, azóta pedig a szolgáltatószektor teljesítménye is visszaesett. Luis de Guindos, az EKB alelnöke óvatosságra intett és jelezte, hogy
a növekedésre gyakorolt hatás az elkövetkező hetekben sokkal láthatóbbá válik.
A görög jegybank elnöke, Jannisz Szturnarasz a recessziós félelmeket "valósnak és megalapozottnak" minősítette.
A piaci szereplők ugyanakkor továbbra is három kamatemelést áraznak júniustól kezdődően.
A Bloomberg által megkérdezett elemzők júniusban és szeptemberben egyaránt 25 bázispontos szigorítást várnak. Az EKB héjái – köztük a német Joachim Nagel, az osztrák Martin Kocher és a szlovák Peter Kažimír – szerint csak a háborúval kapcsolatos jó hírek akadályozhatják meg a júniusi kamatemelést. A lett Martins Kazaks szintén megerősítette, hogy
ha az olajár-emelkedés az inflációs várakozásokra is átgyűrűzik, az EKB kénytelen lesz tovább emelni az irányadó rátát.
A döntéshozók nehéz dilemma előtt állnak. Ha kamatot emelnek, megkockáztatják, hogy hamarosan ismét lazítaniuk kell, míg ha kivárnak, lemaradhatnak az események mögött. Maga Lagarde is elismerte, hogy az EKB a múltban már mindkét hibát elkövette.
Folyamatosan a túl gyors és a túl késői reagálás kockázata között őrlődünk
– fogalmazott a spanyol televíziónak adott interjújában.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
