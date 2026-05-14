Hatalmas fordulatot vesz az időjárás
MTI
Több hullámban érkezik eső, zápor, zivatar a hétvégén, kiadós csapadékra van esély. A hőmérséklet pénteken még 20 Celsius-fok körül alakul, majd a hidegfront nyomán a tartósan csapadékos, szeles Dunántúlon szombaton és vasárnap már 15 fok alatt, a Tiszántúlon 20 fok körül várható - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttatott el az MTI-hez.
Pénteken erőteljes nappali gomolyfelhő-képződés mellett több-kevesebb napsütésre lehet számítani, majd délutántól nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. Több helyen, akár több hullámban - legkisebb eséllyel az északkeleti csücsökben és a délkeleti tájakon - várható zápor, zivatar. A délies szelet olykor élénk, néhol erős, zivatarok környezetében akár viharos lökések kísérik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű,

északnyugaton lesz a leghűvösebb, míg délkeleten lesz a melegebb. Szombaton jobbára borult lesz az ég, de a nap első felében a Tiszántúlon még szakadozottabb lesz a felhőzet.

Sokfelé várható csapadék, zömmel ismétlődő eső, de keleten záporokra, zivatarokra is számítani kell. Kiadós csapadékra is van esély. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, majd délután egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, megélénkül, olykor megerősödik a szél a Nyugat-Dunántúlon. Hajnalban általában 7 és 12 fok között, délután általában 12 és 20 fok között alakul a hőmérséklet, de a Tiszántúlon 21 és 23 fok közötti hőmérséklet várható.

Vasárnap jórészt borult idő valószínű, de északkeleten, keleten némileg szakadozottabb lehet a felhőzet, illetve délutántól a Nyugat-, Délnyugat-Dunántúlon már csökkenhet a felhőzet. Sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. Kiadós csapadékra is van esély. A déli óráktól nyugat felől szűnni kezd a csapadék. Az északnyugati, északi szél elsősorban a Dunántúlon megerősödik, sőt viharossá fokozódik. Hajnalban 7 és 13, délután általában 13 és 20 fok közötti hőmérséklet valószínű, de a tartósan csapadékos Dunántúlon néhol 11-12, míg északkeleten, keleten 21-22 fok is lehet.

