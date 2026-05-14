Hatalmas rekord dőlt meg Budapesten

Megdőlt a fővárosi szélrekord szerdán - közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján csütörtökön.

Azt írták: ezen a héten kedden egy hidegfront alakította időjárásunkat, amelynek következtében több helyen megerősödött, helyenként viharossá fokozódott a nyugati, északnyugati szél, majd kedd estétől fokozatosan veszített az erejéből a szél.

Hozzátették: érdekes módon épp abban az időszakban, amikor mérséklődött a légmozgás,

Budapest János-hegy meteorológiai állomáson még meg tudott dőlni a szerdára vonatkozó fővárosi szélrekord.

Hajnali 1 óra 20 perckor ugyanis óránkénti 76 kilométeres szelet mértek. Az erre a napra vonatkozó korábbi rekord óránként 72 kilométeres szél volt, amit még 2003-ban mértek Lágymányoson.

