Jelentett a Shopper Park Plus: nagyot ugrott a profit, eurós kötvényprogram jöhet

Az SPP Csoport 2026 első negyedévében 27,9 millió euró adózott eredményt ért el, ami 17,3 millió euróval haladta meg az egy évvel korábbi értéket, köszönhetően elsősorban a nyolc lengyel bevásárlópark portfolióba kerülésének. A bérleti díj bevétel 42,9 százalékkal, 10 millió euróra nőtt, miközben a magyarországi bérleti bevételek is 12,3 százalékkal emelkedtek. A csoport a további terjeszkedés finanszírozására a következő két évben euróban denominált kötvényprogramot tervez, 2026-ra 40-50 millió eurós kibocsátási volumennel.

A számokról

Az SPP Csoport 2026 első három havi adózott eredménye 27,9 millió euró volt, ami 17,3 millió euróval volt magasabb, mint 2025 első három hónapjában. A 2026 első negyedévi eredményhez

a portfolióba kerülő nyolc lengyel bevásárlópark 20,8 millió euróval járult hozzá.

A lengyel ingatlanok ebben a negyedévben kerültek be a csoportba, egyszeri hatásként most jelentkezett a vételár és az aktuális piaci érték különbözete átértékelési különbözetként, mely 22,9 millió eurót tett ki - olvasható a gyorsjelentésben. Az összehasonlító időszak eredményét a szlovákiai akvizíció hasonlóan egyszeri hatással befolyásolta, a portfolióba akkor bekerülő szlovákiai ingatlanok átértékelési nyeresége 9,7 millió euró volt.

Az SPP csoport bérleti díj bevétele 2026 első három hónapjában 10 millió eurót tett ki, 3 millió euróval (42,9%-kal) növekedve 2025 első három hónapjához képest. A növekedést elsősorban az új szlovákiai és lengyelországi akvizíciók hozták, de a „downsize” visszavett opciós területek kiadásának köszönhetően a magyarországi bérleti bevételek is nőttek 0,6 millió euróval, 12,3%-kal. A csehországi bérleti bevételek 3,7%-kal nőttek. A lengyelországi ingatlanok 2026. március 5-től járultak hozzá a 2026 első negyedévi bevételhez.

A következő negyedévben a lengyelországi ingatlanok bérleti bevétele időarányosan magasabb szinten várható,

jelentősen – várhatóan 3,2 millió euróval – növelve a lengyelországi bérleti bevételt az első negyedév adatához képest.

Eurós kötvényprogram jöhet, csökkenhet az üzemeltetési veszteség

A vonatkozó közlés alapján az SPP csoport aktívan keres új, a portfolióhoz illeszkedő akvizíciós lehetőségeket. A tervezett akvizíciók részleges finanszírozása érdekében az SPP vizsgálja annak a lehetőségét, hogy

a következő két évben egy kötvényprogram keretében euróban denominált kötvényeket bocsásson ki.,

a 2026-ra tervezett kibocsátási volumen 40-50 millió euró. Az eredményes kibocsátást követően az SPP hitelfedezeti értékének aránya (LTV) várhatóan megfelelő szinten maradna, az SPP által kitűzött 50-60%-os tartományon belül, írják.

Az SPP Csoport operatív stratégiai célja az üzemeltetési veszteség csökkentése,

melyet az iparág jellemző értékének megfelelő szintre, a bérleti díj bevétel 5–10 százalékára vagy ez alá kívánja csökkenteni, ezáltal tovább javítva jövedelemtermelő képességét. A tárgyidőszakban az üzemeltetési eredmény a lengyelországi ingatlanok átvételéhez kapcsolódó egyszeri bevétel (1,2 millió euró) elszámolásának köszönhetően pozitív volt. Ennek egyszeri hatásával korrigálva, a bérleti díjra vetített üzemeltetési veszteség aránya csoportszinten a 2025. első negyedévi 14,3%-ról 2026-ban 10,0%-ra csökkent.

A működési környezetről

Az SPP Csoport eredményességére, terveire ható jelentős változók

a kiskereskedelmi forgalom alakulása,

a bérlők várakozásai,

a hozamszint,

az infláció

és az energiaárak változása.

Az energiaárak 2026 első negyedévében az összehasonlító időszakhoz képest magasabban alakultak, de a fő költséget jelentő villamosenergia-árak ezen jelentés megjelenésekor nem térnek el jelentősen az előző év azonos időszakának adatától.

Magyarországi portfólió értékelése

A magyarországi ingatlanokon a 2022-es megvásárlásuk óta a fő fókusz a bérlői mix fejlesztése. Ezt elsősorban a TESCO-tól az adásvételi szerződés alapján a kezdeti hároméves időszakban visszavett, mintegy 30 000 m2 opciós terület kiadása támogatja, olvasható a közleményben. A jó lokációjú, nagy forgalmú, nagy parkolóval rendelkező ingatlanok adottságaira alapozva az autós áthajtásra alapozó külső kereskedelmi egységek létrehozása, bérbeadása is érdemi bevételnövelési lehetőséget jelent a cég számára.

Szintén az ingatlanok megvásárlása óta stratégiai cél az üzemeltetési hatékonyság és minőség növelése, az üzemeltetési veszteség csökkentését célozva. A folyamat beruházásokat is igényel, mint például a mosdók átépítése összekötve a fizetős modellre áttéréssel, továbbá energetikai, klímatechnológiai beruházások.

A bérletidíj-bevétel 12,3%-os növekedését elsősorban

a TESCO-tól a 2022-es adásvételi szerződés alapján visszavett területek kiadása indokolja,

mely az egy négyzetméterre eső bérleti díjat növeli. A TESCO üzletteréből leválasztott új üzletek kialakítása jelentős beruházási költséggel is jár, az üzemeltetési veszteség alakulása megfelel a szezonális várakozásnak. Az első negyedév szezonálisan gyengébb, ugyanakkor a bérbe adott és 2026 során megnyitó üzletek fokozatos nyitásával az üzemeltetési veszteség várhatóan tovább javul az év során, írják.

Az átértékelési nyereséget az ingatlanokon végzett beruházások csökkentik, a piaci bérleti díjak emelkedése, az elvárt hozamszint, valamint a várható üzemeltetési veszteség csökkenése növelheti az ingatlanok értékét. Az ingatlan értékéhez viszonyított átértékelési nyereség mind 2025 folyamán (+4%), mind 2026 első negyedévében (+2%) mérsékelt volt, valamivel az infláció feletti növekedést jelentett.

