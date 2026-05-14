Jelentett a Shopper Park Plus: nagyot ugrott a profit, eurós kötvényprogram jöhet

A számokról
Az SPP Csoport 2026 első három havi adózott eredménye 27,9 millió euró volt, ami 17,3 millió euróval volt magasabb, mint 2025 első három hónapjában. A 2026 első negyedévi eredményhez
a portfolióba kerülő nyolc lengyel bevásárlópark 20,8 millió euróval járult hozzá.
A lengyel ingatlanok ebben a negyedévben kerültek be a csoportba, egyszeri hatásként most jelentkezett a vételár és az aktuális piaci érték különbözete átértékelési különbözetként, mely 22,9 millió eurót tett ki - olvasható a gyorsjelentésben. Az összehasonlító időszak eredményét a szlovákiai akvizíció hasonlóan egyszeri hatással befolyásolta, a portfolióba akkor bekerülő szlovákiai ingatlanok átértékelési nyeresége 9,7 millió euró volt.
Az SPP csoport bérleti díj bevétele 2026 első három hónapjában 10 millió eurót tett ki, 3 millió euróval (42,9%-kal) növekedve 2025 első három hónapjához képest. A növekedést elsősorban az új szlovákiai és lengyelországi akvizíciók hozták, de a „downsize” visszavett opciós területek kiadásának köszönhetően a magyarországi bérleti bevételek is nőttek 0,6 millió euróval, 12,3%-kal. A csehországi bérleti bevételek 3,7%-kal nőttek. A lengyelországi ingatlanok 2026. március 5-től járultak hozzá a 2026 első negyedévi bevételhez.
A következő negyedévben a lengyelországi ingatlanok bérleti bevétele időarányosan magasabb szinten várható,
jelentősen – várhatóan 3,2 millió euróval – növelve a lengyelországi bérleti bevételt az első negyedév adatához képest.
Eurós kötvényprogram jöhet, csökkenhet az üzemeltetési veszteség
A vonatkozó közlés alapján az SPP csoport aktívan keres új, a portfolióhoz illeszkedő akvizíciós lehetőségeket. A tervezett akvizíciók részleges finanszírozása érdekében az SPP vizsgálja annak a lehetőségét, hogy
a következő két évben egy kötvényprogram keretében euróban denominált kötvényeket bocsásson ki.,
a 2026-ra tervezett kibocsátási volumen 40-50 millió euró. Az eredményes kibocsátást követően az SPP hitelfedezeti értékének aránya (LTV) várhatóan megfelelő szinten maradna, az SPP által kitűzött 50-60%-os tartományon belül, írják.
Az SPP Csoport operatív stratégiai célja az üzemeltetési veszteség csökkentése,
melyet az iparág jellemző értékének megfelelő szintre, a bérleti díj bevétel 5–10 százalékára vagy ez alá kívánja csökkenteni, ezáltal tovább javítva jövedelemtermelő képességét. A tárgyidőszakban az üzemeltetési eredmény a lengyelországi ingatlanok átvételéhez kapcsolódó egyszeri bevétel (1,2 millió euró) elszámolásának köszönhetően pozitív volt. Ennek egyszeri hatásával korrigálva, a bérleti díjra vetített üzemeltetési veszteség aránya csoportszinten a 2025. első negyedévi 14,3%-ról 2026-ban 10,0%-ra csökkent.
A működési környezetről
Az SPP Csoport eredményességére, terveire ható jelentős változók
- a kiskereskedelmi forgalom alakulása,
- a bérlők várakozásai,
- a hozamszint,
- az infláció
- és az energiaárak változása.
Az energiaárak 2026 első negyedévében az összehasonlító időszakhoz képest magasabban alakultak, de a fő költséget jelentő villamosenergia-árak ezen jelentés megjelenésekor nem térnek el jelentősen az előző év azonos időszakának adatától.
Magyarországi portfólió értékelése
A magyarországi ingatlanokon a 2022-es megvásárlásuk óta a fő fókusz a bérlői mix fejlesztése. Ezt elsősorban a TESCO-tól az adásvételi szerződés alapján a kezdeti hároméves időszakban visszavett, mintegy 30 000 m2 opciós terület kiadása támogatja, olvasható a közleményben. A jó lokációjú, nagy forgalmú, nagy parkolóval rendelkező ingatlanok adottságaira alapozva az autós áthajtásra alapozó külső kereskedelmi egységek létrehozása, bérbeadása is érdemi bevételnövelési lehetőséget jelent a cég számára.
Szintén az ingatlanok megvásárlása óta stratégiai cél az üzemeltetési hatékonyság és minőség növelése, az üzemeltetési veszteség csökkentését célozva. A folyamat beruházásokat is igényel, mint például a mosdók átépítése összekötve a fizetős modellre áttéréssel, továbbá energetikai, klímatechnológiai beruházások.
A bérletidíj-bevétel 12,3%-os növekedését elsősorban
a TESCO-tól a 2022-es adásvételi szerződés alapján visszavett területek kiadása indokolja,
mely az egy négyzetméterre eső bérleti díjat növeli. A TESCO üzletteréből leválasztott új üzletek kialakítása jelentős beruházási költséggel is jár, az üzemeltetési veszteség alakulása megfelel a szezonális várakozásnak. Az első negyedév szezonálisan gyengébb, ugyanakkor a bérbe adott és 2026 során megnyitó üzletek fokozatos nyitásával az üzemeltetési veszteség várhatóan tovább javul az év során, írják.
Az átértékelési nyereséget az ingatlanokon végzett beruházások csökkentik, a piaci bérleti díjak emelkedése, az elvárt hozamszint, valamint a várható üzemeltetési veszteség csökkenése növelheti az ingatlanok értékét. Az ingatlan értékéhez viszonyított átértékelési nyereség mind 2025 folyamán (+4%), mind 2026 első negyedévében (+2%) mérsékelt volt, valamivel az infláció feletti növekedést jelentett.
