Jön a várva várt fejlesztés a horvát tengerpartra vezető úton

A kivitelezést két horvát cég, a Gip Pionir és a Pedom Asfalti végzi.

Boris Huzjan, a Hrvatske autoceste (horvát állami autópálya-kezelő vállalat) igazgatóságának elnöke elmondta, hogy a szóban forgó szakaszon naponta több mint 80 ezer jármű halad át. A nyári turisztikai szezonban ez a forgalom még tovább növekszik.

Huzjan további fejlesztéseket is bejelentett. Jövő héten megkezdődik a Bregana és a Zagreb zapad csomópont közötti, 13 kilométeres szakasz felújítása, amelynek becsült költsége 12,5 millió euró.

Egy éven belül 18 kilométernyi új autópálya-infrastruktúra készül el a zágrábi elkerülőn

– fogalmazott az elnök. Az idei tervek között szerepel még a plitvicei pihenőhely 15 millió eurós felújításának befejezése, valamint a Rakitje csomópont 8,8 millió eurós átépítése is.

Oleg Butković miniszter a projektet kiemelkedő jelentőségűnek nevezte, és hozzátette, hogy az elkerülő út Zágráb legforgalmasabb szakasza. A kormány és a minisztérium támogatásával a Hrvatske autoceste folytatja a főváros környéki és az országos autópálya-hálózat fejlesztését célzó beruházási ciklust.

Andrej Plenković miniszterelnök kiemelte, hogy az elkerülő út bővítése az elektronikus útdíjszedési rendszer tervezett bevezetésével együtt jelentősen csökkenti majd a Split és Fiume (Rijeka) felé vezető útvonalak torlódásait. Hozzátette, hogy Horvátország több nagy közlekedési infrastrukturális projekt esetében is az utolsó fázisba lépett. Példaként említette az isztriai ipszilon autópálya-rendszert, az Abbázia–Matulji–Učka közlekedési folyosót, a Rupa–Fiume–Žuta Lokva útvonal folytatását, valamint a Ston és Dubrovnik közötti szakaszt.

Bejelentette a Varasd és Csáktornya közötti összeköttetés fejlesztését is. Ennek köszönhetően a két város közötti menetidő mintegy tíz percre csökkenhet. A kormányfő zárásként megjegyezte, hogy a közúti projektek mellett jelentős vasúti infrastrukturális beruházások is zajlanak az országban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images